ЦБ выступил за постепенное сворачивание программы льготной ипотеки
Программу льготной ипотеки нужно постепенно сворачивать, возможно, оставив для отдельных регионов с дефицитом предложения жилья, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу.В источнике
Со временем, в силу того, что предложение не поспевало за спросом, который развивался ускоренно, даже ажиотажно, у нас это вылилось в повышение цен. По нашей оценке, к январю практически, если говорить о доступности жилья, весь эффект от снижения ставки был съеден с повышением цен на жилье.ТАСС
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