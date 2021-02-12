Сахаросодержащие напитки могут подорожать из-за акциза

Размер сбора депутат не называет, насколько вырастут в цене сахаросодержащие напитки тоже пока не подсчитывалось, но Сухарев предлагает параллельно информировать россиян об опасности большого количества сахара в пище.