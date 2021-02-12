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Интерфакс
Интерфакс

ЦБ выступил за постепенное сворачивание программы льготной ипотеки

Программу льготной ипотеки нужно постепенно сворачивать, возможно, оставив для отдельных регионов с дефицитом предложения жилья, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу.В источнике
Эльвира Набиуллинароссийский политик
Со временем, в силу того, что предложение не поспевало за спросом, который развивался ускоренно, даже ажиотажно, у нас это вылилось в повышение цен. По нашей оценке, к январю практически, если говорить о доступности жилья, весь эффект от снижения ставки был съеден с повышением цен на жилье.ТАСС
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ЦБ: эффект от снижения ипотеки был «съеден» ростом цен на жилье

Вести.Ruвчера в 08:54

Набиуллина оценила необходимость льготной ипотеки под 6,5%

Российская газетавчера в 08:44

Набиуллина: эффект от снижения ставок по ипотеке к январю был «съеден» ростом цен на жилье

ТАССвчера в 07:59

Набиуллина: льготную ипотеку надо сохранить в отдельных регионах

РИА Новостивчера в 08:14

ЦБ РФ подтвердил свою позицию по льготной ипотеке: программу надо сворачивать, но, возможно, оставить в ряде регионов

Финмаркетвчера в 08:35

ЦБ выступил за постепенное сворачивание программы льготной ипотеки

Интерфаксвчера в 08:06

Набиуллина: эффект от снижения ставки на ипотеку «съеден» повышением цен

News.ruвчера в 07:47
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