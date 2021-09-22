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ЦБ выступил за дополнительные проверки внесения наличных в банкоматах

Для борьбы с мошенничеством следует усилить контроль банков за пополнением карт через банкоматы и терминалы с функцией приема наличных, заявили РБК в Банке России.
РИА Новости
В ЦБ отметили, что «антифрод будет применяться ко всем входящим платежам, включая переводы через терминалы».
Forbes
Согласно данным ЦБ, во втором квартале 2021 года мошенники украли с банковских счетов россиян более 3 млрд руб.
RT на русском
Для хищения денег злоумышленники в основном использовали обманные методы — телефонные звонки или создание поддельных интернет-ресурсов.
Forbes

С чего всё началось

ЦБ предложил усилить контроль за пополнением карт в банкоматах
Банк России считает необходимым усилить контроль банков за пополнением карт через банкоматы и терминалы с функцией приема наличных для борьбы с мошенничеством, следует из ответа представителя ЦБ на запрос РБК. Он напомнил, что антифрод-процедуры и сейчас работают на стороне банка-получателя.
РБК17:00

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Контроль за переводами через банкоматы, дефицит чипсов. Главное за ночь
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РБК: Центробанк хочет усилить контроль за пополнением карт в банкоматах из-за мошенников
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РБК: ЦБ предлагает усиление контроля за пополнением карт в банкоматах
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Центробанк предложил усилить контроль за пополнением карт через банкоматы
Эхо Москвы20:07
ЦБ выступил за дополнительные проверки внесения наличных в банкоматах
Коммерсантъ22:37
ЦБ хочет усилить контроль за пополнением карт в банкоматах
URA.Ru18:53
ЦБ: нужны дополнительные проверки при внесении наличных в банкоматах
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