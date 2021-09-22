Банк России считает необходимым усилить контроль банков за пополнением карт через банкоматы и терминалы с функцией приема наличных для борьбы с мошенничеством, следует из ответа представителя ЦБ на запрос РБК. Он напомнил, что антифрод-процедуры и сейчас работают на стороне банка-получателя.
Московский городской комитет КПРФ заявил о непризнании выборов и якобы вбросе голосов через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ), говорится в заявлении, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
«Сегодня Эрдоган не говорит, что Крым – это Турция, но завтра скажет и так», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский, комментируя слова президента Турции Реджепа Эрдогана о том, что его страна не признает «аннексию» полуострова.