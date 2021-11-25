ВедомостиЦБ выступил за предоставление банкам информации о паспортах гражданНациональный совет финансового рынка (НСФР) направил в правительство, МВД и Центробанк письма с просьбой предоставить банкам доступ к базе данных с недействительными паспортами россиян, сообщают «Известия».ВедомостиИз-за того, что в России отменили обязательный штамп в паспорте о ранее выданных удостоверениях личности, банки столкнулись с трудностями при идентификации клиентов.ИзвестияНапример, невозможно однозначно связать новый паспорт со старым в базах данных бюро кредитных историй (БКИ).ИзвестияПо информации источников "Известий" в правоохранительных органах, случаи мошенничества с паспортами набирают обороты.ФинмаркетЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияЦентральная Служба НовостейЦарьградРамблерРЕН ТВГазета.RuЭкономика сегодняDeita.ruТК ЗвездаТелеканал 360°ФАНКомсомольская правдаFrank MediaПодробнее о событииИзвестия: банки просят о доступе к базе данных МВД по недействительным паспортам россиянПРАЙМ00:59Удостоверение ли: банки хотят получить доступ к истории паспортов гражданИзвестия16:01Самое цитируемоеЦентробанк поддержал просьбу банков предоставить им доступ к истории паспортовТелеканал 360°20:57Центробанк поддержал наделение банков доступом к истории паспортовРЕН ТВ17:13«Известия»: банки запросили доступ к базе данных МВД о недействительных паспортах россиянLenta.ru18:35ЦБ поддержал инициативы, направленные на получение банками доступа к истории паспортов россиянГазета.Ru17:27«Известия»: банки просят доступ к базе данных МВД с недействительными паспортами гражданТАСС18:52ЦБ поддержал наделение банков доступом к истории паспортовИзвестия17:01Показать ещёОценить155Поделиться