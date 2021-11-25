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ЦБ выступил за предоставление банкам информации о паспортах граждан

Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в правительство, МВД и Центробанк письма с просьбой предоставить банкам доступ к базе данных с недействительными паспортами россиян, сообщают
 «Известия».
Ведомости
Из-за того, что в России отменили обязательный штамп в паспорте о ранее выданных удостоверениях личности, банки столкнулись с трудностями при идентификации клиентов.
Известия
Например, невозможно однозначно связать новый паспорт со старым в базах данных бюро кредитных историй (БКИ).
Известия
По информации источников "Известий" в правоохранительных органах, случаи мошенничества с паспортами набирают обороты.
Финмаркет

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Известия: банки просят о доступе к базе данных МВД по недействительным паспортам россиян
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