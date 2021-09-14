Развитию ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) будет способствовать применение механизма проектного финансирования через счета эскроу по аналогии с теми, которые применяются при многоквартирном долевом строительстве, считают в ЦБ.
Помимо распространения системы счетов эскроу на ИЖС, ЦБ выступает за создание отрасли стандартизированного проектирования и домостроения, а также создания «земельного банка», участки которого будут обеспечены инфраструктурой, сообщил регулятор.
Деньги на банку Как рассказали "Известиям" в пресс-службе ЦБ, одним из рычагов развития этого вида кредитования может стать применение для ИЖС механизма проектного финансирования через счета эскроу, аналогичного тому, который используется при многоквартирном строительстве.
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