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ЦБ выступил за введение эскроу-счетов на индивидуальное жилищное строительство

Развитию ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) будет способствовать применение механизма проектного финансирования через счета эскроу по аналогии с теми, которые применяются при многоквартирном долевом строительстве, считают в ЦБ.
Известия
Как уточнили изданию в регуляторе, в настоящее время кредитование индивидуального строительства слабо развито.
ТАСС
Застройщик сможет получить к средствам доступ после выполнения своих обязательств перед покупателем.
Комсомольская правда
Помимо распространения системы счетов эскроу на ИЖС, ЦБ выступает за создание отрасли стандартизированного проектирования и домостроения, а также создания «земельного банка», участки которого будут обеспечены инфраструктурой, сообщил регулятор.
Коммерсантъ

С чего всё началось

Так дому и быть: ЦБ предлагает применить механизм эскроу-счетов для ИЖС
Деньги на банку Как рассказали "Известиям" в пресс-службе ЦБ, одним из рычагов развития этого вида кредитования может стать применение для ИЖС механизма проектного финансирования через счета эскроу, аналогичного тому, который используется при многоквартирном строительстве.
Известия17:01

Подробнее о событии

ЦБ предложил развивать ипотеку на ИЖС с помощью эскроу-счетов
Телеканал 360°21:30
ЦБ придумал способ удешевить ипотеку на частные дома
News.ru21:15
«Известия»: ЦБ предложил использовать эскроу-счета для развития ипотеки на ИЖС
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ЦБ выступил за введение эскроу-счетов на индивидуальное жилищное строительство
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