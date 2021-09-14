Так дому и быть: ЦБ предлагает применить механизм эскроу-счетов для ИЖС

Деньги на банку Как рассказали "Известиям" в пресс-службе ЦБ, одним из рычагов развития этого вида кредитования может стать применение для ИЖС механизма проектного финансирования через счета эскроу, аналогичного тому, который используется при многоквартирном строительстве.