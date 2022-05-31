Банк России считает целесообразным установить правовые возможности для ввода отрицательных процентных ставок по вкладам в долларах и евро для юрлиц, заявила на пресс–конференции первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева.
"Ускорить девалютизацию активов и пассивов экономических субъектов могло бы создание правовых возможностей по установлению отрицательных процентных ставок по вкладам в долларах США и евро", - говорится в обзоре.
Болгарии следовало бы использовать газ как оружие в ответ на прекращение поставок из России, однако София оказалась в ловушке у Москвы, считает специалист по газовой разработке, инженер Христо Казанджиев.
Почти все крупные страны — члены ЕС выступают против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в союз, заявил премьер-министр Италии Марио Драги на пресс-конференции по итогам встречи лидеров организации.
В феврале депутаты Госдумы направили в Верховный суд и правительство законопроект о предоставлении гражданам России права на неограниченную самооборону в случаях проникновения злоумышленников в их жилище.