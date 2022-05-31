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ЦБ выступил за введение отрицательных ставок по вкладам в долларах и евро для юрлиц

Банк России считает целесообразным установить правовые возможности для ввода отрицательных процентных ставок по вкладам в долларах и евро для юрлиц, заявила на пресс–конференции первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева.
Ведомости
"Ускорить девалютизацию активов и пассивов экономических субъектов могло бы создание правовых возможностей по установлению отрицательных процентных ставок по вкладам в долларах США и евро", - говорится в обзоре.
Интерфакс
Перспективным вектором развития валютных отношений станет постепенное снижение объемов использования валют недружественных стран за счет развития инфраструктуры платежей в национальных валютах.
Интерфакс
ЦБ в обзоре отмечает, что на фоне оттока средств клиентов с валютных счетов ускорился процесс девалютизации обязательств банковского сектора.
Интерфакс

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