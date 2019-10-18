Банк России за три квартала 2019 года выявил 2165 нелегальных организаций, из которых 1576 являются "черными кредиторами". Об этом в интервью ТАСС сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

с чего всё началось

За девять месяцев этого года специалисты сумели выявить 240 организаций, имеющих признаки финансовых пирамид. Об этом заявил глава департамента ЦБ по противодействию недобросоветсным практикам Валерий Лях. Из 240 финансовых пирамид 90 существовали в виде интернет проектов, а в форме ООО – 71.

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