Число жертв наводнения века в Германии выросло до 133 человек

По меньшей мере 43 человека погибли в земле Северный Рейн-Вестфалия и не менее 90 в Рейнланд-Пфальце во время наводнения века, сообщает Bild со ссылкой на данные полиции.