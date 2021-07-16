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ЦБ выявил факты манипулирования рынками на торгах некоторых опционов

Банк России установил факты манипулирования рынком на организованных торгах ряда опционов весной 2019 года.
ТАСС
"Шабалов В. Н. был уполномочен на совершение операций с производными финансовыми инструментами в интересах ПАО Банк "Зенит", а также совершал операции с опционами по собственному брокерскому счету", - говорится в пресс-релизе.
ТАСС
Результаты проверки регулятора показали, что практически во всех сделках, заключенных в указанный период между банком "Зенит" и Шабаловым, выявлены существенные отклонения объема торгов опционами.
ТАСС
ЦБ аннулировал квалификационные аттестаты специалиста финансового рынка Шабалова.
Lenta.ru

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