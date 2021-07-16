ТАССЦБ выявил факты манипулирования рынками на торгах некоторых опционовБанк России установил факты манипулирования рынком на организованных торгах ряда опционов весной 2019 года.ТАСС"Шабалов В. Н. был уполномочен на совершение операций с производными финансовыми инструментами в интересах ПАО Банк "Зенит", а также совершал операции с опционами по собственному брокерскому счету", - говорится в пресс-релизе.ТАССРезультаты проверки регулятора показали, что практически во всех сделках, заключенных в указанный период между банком "Зенит" и Шабаловым, выявлены существенные отклонения объема торгов опционами.ТАССЦБ аннулировал квалификационные аттестаты специалиста финансового рынка Шабалова.Lenta.ruЧитать далееСвернутьFrank MediaFrank MediaКапитал страныПодробнее о событииРоссийского трейдера поймали на махинациях с курсом рубляСекрет фирмы07:41ЦБ выявил манипулирование рынком на торгах ряда опционовАК&Мвчера в 10:17ЦБ поймал трейдера одного из банков на манипуляции курсом рубляКапитал странывчера в 11:14Центробанк России установил факты манипулирования курсом рубля со стороны банка «Зенит»Lenta.ruвчера в 13:34ЦБ выявил факты манипулирования рынками на торгах некоторых опционовТАССвчера в 05:37ЦБ уличил банк «Зенит» и его сотрудника в манипулировании рынкомFrank Mediaвчера в 07:45Показать ещёОценитьПоделиться