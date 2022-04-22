ЦБ в прошлом году впервые выявил явную попытку повлиять на цену акций на организованных торгах с помощью Telegram-каналов, рассказывал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях ( цитата по «Интерфакс»).
Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что из освобожденного российскими войсками Мариуполя эвакуировали более 144 тысяч жителей и 341 иностранного гражданина, а также 1844 плененных бойцов ВСУ.
Следственный комитет РФ даст правовую оценку словам основателя украинского националистического полка "Азов" Андрея Билецкого о возможном ударе ракетой "Точка-У" по участникам шествия "Бессмертный полк" в Мариуполе.