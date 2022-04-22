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ЦБ выявил факты манипулирования рынком через Telegram

Банк России установил факты манипулирования рынком на организованных торгах через мессенджер Telegram.
Коммерсантъ
Речь идет об акциях ПАО "Россети Юг", ПАО "ГИТ" и ПАО "Пермэнергосбыт".
Интерфакс
Банк России ограничил операции, направленные на создание волатильности на рынках акций по счетам ряда физических лиц, чтобы оперативно предупредить манипулирование рынком.
Интерфакс
ЦБ в прошлом году впервые выявил явную попытку повлиять на цену акций на организованных торгах с помощью Telegram-каналов, рассказывал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях ( цитата по «Интерфакс»).
Frank Media

Подробнее о событии

ЦБ выявил факты манипулирования ценами на акции с помощью Telegram-каналов
Фонтанка.Ру08:25
ЦБ выявил манипуляции акциями через Telegram
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Банк России выявил манипулирование рынком через группы в Telegram на торгах акциями трех компаний
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ЦБ РФ выявил манипуляции акциями с помощью telegram-каналов
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ЦБ выявил факты манипулирования рынком через Telegram
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ЦБ сообщил о манипуляциях акциями энергокомпаний через телеграм-каналы
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