КоммерсантъЦБ выявил факты манипулирования рынком через TelegramБанк России установил факты манипулирования рынком на организованных торгах через мессенджер Telegram.КоммерсантъКак сообщает пресс-служба регулятора, речь идет об акциях ПАО «ГИТ», ПАО «Пермэнергосбыт» и ПАО «Россети Юг».Право.руКак сообщается в пресс-релизе регулятора, информационные кампании, направленные создание волатильности на рынках акций и привлечение частных инвесторов к определенным сделкам, осуществлялись с 3 по 5 марта 2021 года.КоммерсантъДействия организаторов информационной кампании привели «к существенным отклонениям объема торгов акциями», принесших убытки частным инвесторам, заявили в ЦБ.КоммерсантъЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняНовые ИзвестияГазета.RuНародные новостиTatCenterRuposters.ruРБК ИнвестицииФАНFrank MediaПодробнее о событииЦБ выявил манипуляции акциями через TelegramExpert.ru07:58ЦБ сообщил о манипуляциях акциями энергокомпаний через телеграм-каналыРБК Инвестиции07:31Банк России выявил манипулирование рынком через группы в Telegram на торгах акциями трех компанийПРАЙМ06:08ЦБ выявил факты манипулирования рынком через TelegramКоммерсантъ07:31ЦБ выявил новые факты манипулирования акциями через Telegram-каналыТАСС07:04ЦБ РФ выявил манипуляции акциями с помощью telegram-каналовФинмаркет07:31Центробанк выявил факт манипулирования акциями ПАО «Пермэнергосбыт»Новое телеграфное агентство Приволжье04:26Показать ещёОценить74Поделиться