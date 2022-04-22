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ЦБ выявил факты манипулирования рынком через Telegram

Банк России установил факты манипулирования рынком на организованных торгах через мессенджер Telegram.
Коммерсантъ
Как сообщает пресс-служба регулятора
, речь идет об акциях ПАО «ГИТ», ПАО «Пермэнергосбыт» и ПАО «Россети Юг».
Право.ру
Как сообщается в пресс-релизе регулятора, информационные кампании, направленные создание волатильности на рынках акций и привлечение частных инвесторов к определенным сделкам, осуществлялись с 3 по 5 марта 2021 года.
Коммерсантъ
Действия организаторов информационной кампании привели «к существенным отклонениям объема торгов акциями», принесших убытки частным инвесторам, заявили в ЦБ.
Коммерсантъ

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ЦБ выявил манипуляции акциями через Telegram
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