ЦБ выявил крупную финансовую пирамиду с менеджерами из «Кэшбери»
Читинский суд заблокировал в социальной сети «ВКонтакте» группу, рекламировавшую выявленную Банком России финансовую пирамиду Antares Limited, связанную с бывшими менеджерами пирамиды «Кэшбери», рассказал в интервью ТАСС глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.В источнике
С чего всё началось
ЦБ выявил крупную финансовую пирамиду с выходцами из «Кэшбери»
Лях добавил, что на работу в компанию привлекались менеджеры, которые раньше участвовали в продвижении рухнувшей финансовой пирамиды "Кэшбери". Организация была выявлена благодаря работе отделов по борьбе с нелегальной деятельностью в главных управлениях Банка России.
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