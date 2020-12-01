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Ведомости

ЦБ выявил крупную финансовую пирамиду с менеджерами из «Кэшбери»

Читинский суд заблокировал в социальной сети «ВКонтакте» группу, рекламировавшую выявленную Банком России финансовую пирамиду Antares Limited, связанную с бывшими менеджерами пирамиды «Кэшбери», рассказал в интервью ТАСС глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

ЦБ выявил крупную финансовую пирамиду с выходцами из «Кэшбери»

Лях добавил, что на работу в компанию привлекались менеджеры, которые раньше участвовали в продвижении рухнувшей финансовой пирамиды "Кэшбери". Организация была выявлена благодаря работе отделов по борьбе с нелегальной деятельностью в главных управлениях Банка России.
ТАССвчера в 01:30
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РБК

ЦБ обнаружил работавшую с криптовалютой финансовую пирамиду

РБКвчера в 08:50
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ЦБ выявил крупную финансовую пирамиду

Взгляд.рувчера в 01:31
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Центробанк выявил крупную финансовую пирамиду Antares, в которой работают выходцы из рухнувшей «Кэшбери»

Фонтанка.Рувчера в 03:12
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ЦБ разрабатывает свою методику оценки ущерба от финансовых пирамид

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