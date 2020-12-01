Директор департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях в интервью ТАСС рассказал, какие схемы наиболее активно используют мошенники на фоне повышенного интереса россиян к инвестициям, о выявлении финансовой пирамиды с участием менеджеров нашумевшего "Кэшбери", а также дал несколько советов, как начинающему инвестору не стать жертвой финансовых мошенников.

ТАСС 01:00