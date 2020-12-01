ЦБ выявил крупную финансовую пирамиду с выходцами из «Кэшбери»
Лях добавил, что на работу в компанию привлекались менеджеры, которые раньше участвовали в продвижении рухнувшей финансовой пирамиды "Кэшбери". Организация была выявлена благодаря работе отделов по борьбе с нелегальной деятельностью в главных управлениях Банка России.В источнике
С чего всё началось
Глава департамента ЦБ: мошенники начинают пользоваться интересом россиян к фондовому рынку
Директор департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях в интервью ТАСС рассказал, какие схемы наиболее активно используют мошенники на фоне повышенного интереса россиян к инвестициям, о выявлении финансовой пирамиды с участием менеджеров нашумевшего "Кэшбери", а также дал несколько советов, как начинающему инвестору не стать жертвой финансовых мошенников.
ТАСС01:00
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