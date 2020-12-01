Лях добавил, что на работу в компанию привлекались менеджеры, которые раньше участвовали в продвижении рухнувшей финансовой пирамиды "Кэшбери". Организация была выявлена благодаря работе отделов по борьбе с нелегальной деятельностью в главных управлениях Банка России.

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