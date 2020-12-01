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ТАСС
ТАСС

ЦБ выявил крупную финансовую пирамиду с выходцами из «Кэшбери»

ИА Красная Весна
ТВ Центр
Газета.Ru
Лях добавил, что на работу в компанию привлекались менеджеры, которые раньше участвовали в продвижении рухнувшей финансовой пирамиды "Кэшбери". Организация была выявлена благодаря работе отделов по борьбе с нелегальной деятельностью в главных управлениях Банка России.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Глава департамента ЦБ: мошенники начинают пользоваться интересом россиян к фондовому рынку

Директор департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях в интервью ТАСС рассказал, какие схемы наиболее активно используют мошенники на фоне повышенного интереса россиян к инвестициям, о выявлении финансовой пирамиды с участием менеджеров нашумевшего "Кэшбери", а также дал несколько советов, как начинающему инвестору не стать жертвой финансовых мошенников.
ТАСС01:00
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Россиян стали вовлекать в мошенничество через «форекс-брокеров»

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ЦБ выявил крупную финансовую пирамиду с выходцами из «Кэшбери»

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"Как в "Волк с Уолл-стрит": россияне начали терять деньги в сомнительных вложениях

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ЦБ выявил крупную финансовую пирамиду

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Центробанк объявил о победе над мошенничеством с использованием бинарных опционов

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Задержана подозреваемая в убийстве женщины и четырехлетней девочки в Саратове

Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, подозреваемую в убийстве матери и ребенка, чьи тела с ножевыми ранениями ранее были обнаружены в квартире в Саратове, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.
Задержана подозреваемая в убийстве женщины и четырехлетней девочки в Саратове
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Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в интервью «Интерфаксу» назвал экономически нецелесообразным строительство моста на Сахалин.
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Страны Латинской Америки устремились в космос

В публикации отмечается, что в настоящее время Латинская Америка ищет своё место не только в мире, но и в космосе и результатом этого стало создание Космического агентства стран Латинской Америки и Карибского бассейна (Agência Latino-Americana e Caribenha do Espaço; ALCE).
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РИА Новостивчера в 09:57

Смольный ужесточит санкции к организаторам концертов в Петербурге

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Московский Комсомолецвчера в 08:03