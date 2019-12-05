с чего всё началось

С апреля по июнь 2018 года Николай Бычков, который был уполномочен совершать конверсионные операции и вести открытую валютную позицию Внешэкономбанка, совершил более 50 серий сделок на анонимных торгах с компанией-нерезидентом Fengda Trading Ltd. Все сделки велись по предварительному соглашению и по одинаковой схеме, говорится в сообщении ЦБ.

ЦБ выявил манипуляции на валютном рынке от имени ВЭБ

Общество Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.

Политика Медведев предупредил о последствиях протестов Гражданам нужно выражать своё мнение в соответствии с законодательством, иначе можно «докатиться до опасных ситуаций», заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Космос Выявлен масштаб задачи по очистке от космического мусора Профессор Хью Льюис скажет делегатам на первой Международной орбитальной конференции по поводу загрязненности орбиты, а также что поддержание лишь небольшой популяции спутников на орбите на высоте более 1000 км может привести к новым столкновениям и экспоненциальному росту космического мусора.

Политика Зеленский решил создать муниципальную стражу в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить участникам встречи в «нормандском формате» в Париже идею создания в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) так называемой муниципальной стражи.

Технологии Потанин заявил о тестировании торговли металлами через криптоплатформу Миллиардер и совладелец «Норникеля» Владимир Потанин в интервью Bloomberg сообщил, что его компания начала тестирование цифровой платформы для торговли металлическими токенами.

Политика Строительство «Северного потока-2» ускорилось Оператор строительства газопровода «Северный поток-2» — компания Nord Stream 2 — ускорил работы по укладке труб.

Единоборства Джошуа и Руис провели открытую тренировку Руис за свою профессиональную карьеру провел 34 боя, одержав в них 33 победы (в том числе 22 нокаутом) и потерпев одно поражение.

Политика Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.

Гаджеты В Роскачестве назвали лучшие наушники На тестах были как новые, так и прошлогодние модели, причем именно наушники 2018 года снова оказались в лидерах, а это Sennheiser HD 630VB и Sony WH-1000XM2.