Экономика

Право.руПраво.руЦБ выявил манипуляции на валютном рынке от имени ВЭБ

С апреля по июнь 2018 года Николай Бычков, который был уполномочен совершать конверсионные операции и вести открытую валютную позицию Внешэкономбанка, совершил более 50 серий сделок на анонимных торгах с компанией-нерезидентом Fengda Trading Ltd. Все сделки велись по предварительному соглашению и по одинаковой схеме, говорится в сообщении ЦБ.
Читать в источнике
Комментировать12
с чего всё началось
Банк России в четверг сообщил
, что установил неоднократное манипулирование рынками валютных инструментов USDRUB_TOM и EURRUB_TOM (пары доллар—рубль и евро—рубль с расчетами «завтра») в период с 13 апреля по 13 июня 2018 года.
Коммерсантъ11:08

Подробнее о событии

Трейдер ВЭБ.РФ торговал валютой на бирже успешно, но недолго

Коммерсантъ11:08

Сотрудник ВЭБа проводил манипуляции с курсом рубля, выявил ЦБ

Газета.Ru08:53

ВЭБ: подозреваемого в манипулировании на валютном рынке уволили в 2018 году после проверки

ТАСС07:54

ЦБ РФ установил факты манипулирования на валютном рынке в 2018 году

Интерфакс07:42

Подозреваемого в манипулировании на валютных рынках уволили из ВЭБ.РФ в 2018 году

Rambler News Service08:28

Банк России установил факты манипулирования на валютных торгах

Банки.ру07:21

ЦБ уличил экс-сотрудника ВЭБа в манипулировании торгами на валютном рынке

РБК08:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 18:54, Ашберн
Политика

Трамп назвал двуличным премьера Канады Трюдо

News.ru вчера в 08:33
Кино

Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»

Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Культуромания 11:19
Происшествия

Возбуждено уголовное дело после нападения на хоккеиста «Амура»

Полиция возбудила уголовное дело после нападения на защитника и капитана хабаровского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур» Максима Кондратьева.
RT на русском 00:41
Кино

Джей Джей Абрамс: Новые «Звездные войны» «взбесят» поклонников

Новый фильм вселенной «Звездных войн» выйдет в прокат 19 декабря 2019 года. Эта кинолента должна завершить историю семьи Скайуокеров.
RuNews24.ru 17:42
Музыка

YouTube назвал самые популярные видео в России в 2019 году

YouTube составил рейтинг самых просматриваемых видео русскоязычного сегмента в 2019 году. Об этом рассказали в "Google Россия".
ТАСС 13:00
Происшествия

Вертолет Нацгвардии США Black Hawk пропал с радаров в штате Миннесота

Национальная гвардия Миннесоты сообщила о потере контакта с одним из своих вертолетов Black Hawk, на борт которого были три человека.
РИА Новости 18:01
Армия и оружие

Раскрыта причина превосходства России над США в наземных ядерных силах

Россия опережает США в сфере наземных ядерных сил, поскольку своевременно модернизировала вооружения.
Lenta.ru 17:33
Футбол

«Арсенал» показал худшую безвыигрышную серию с 1977 года

«Арсенал» с 19 очками занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ. Подписывайтесь на канал Sport24 в Яндекс.Дзене
Sport24.ru 17:53
Общество

Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце

Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.
News.ru вчера в 02:26
Политика

Медведев предупредил о последствиях протестов

Гражданам нужно выражать своё мнение в соответствии с законодательством, иначе можно «докатиться до опасных ситуаций», заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Мой Брянск 06:57
Космос

Выявлен масштаб задачи по очистке от космического мусора

Профессор Хью Льюис скажет делегатам на первой Международной орбитальной конференции по поводу загрязненности орбиты, а также что поддержание лишь небольшой популяции спутников на орбите на высоте более 1000 км может привести к новым столкновениям и экспоненциальному росту космического мусора.
AstroNews.ru вчера в 18:16
Политика

Зеленский решил создать муниципальную стражу в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить участникам встречи в «нормандском формате» в Париже идею создания в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) так называемой муниципальной стражи.
Lenta.ru 15:49
Технологии

Потанин заявил о тестировании торговли металлами через криптоплатформу

Миллиардер и совладелец «Норникеля» Владимир Потанин в интервью Bloomberg сообщил, что его компания начала тестирование цифровой платформы для торговли металлическими токенами.
РБК 13:17
Политика

Строительство «Северного потока-2» ускорилось

Оператор строительства газопровода «Северный поток-2» — компания Nord Stream 2 — ускорил работы по укладке труб.
Lenta.ru 08:59
Единоборства

Джошуа и Руис провели открытую тренировку

Руис за свою профессиональную карьеру провел 34 боя, одержав в них 33 победы (в том числе 22 нокаутом) и потерпев одно поражение.
Газета.Ru вчера в 02:57
Общество

Госдеп США разрешил S7 перебазировать «Морской старт» в Россию

Госдепартамент США выдал компании S7 разрешение на перебазирование в Россию плавучего космодрома «Морской старт» (Sea Launch), сообщили «РИА Новости» в компании.
Коммерсантъ 07:38
Авто

Hyundai намерена инвестировать в электромобили 17 млрд долларов

Hyundai намерена инвестировать в электромобили 61 трлн вон или 17 млрд долларов к 2025 году.
Tvoe-avto.com вчера в 13:01
Происшествия

Машина сбила женщину с двумя детьми в Зеленограде

Вести.Ru 11:59
Политика

Путин выразил готовность продлить договор СНВ-3 быстро и без условий

Эксперт ФБА «Экономика сегодня» подтверждает: Россия делает все возможное и невозможное, чтобы продлить СНВ-3, действие которого истекает в 2021 году.
Экономика сегодня 11:39
Армия и оружие

Тегеран продолжит развивать ракетную программу — постпред Ирана в ООН

«Иран полон решимости продолжать свою деятельность, связанную с баллистическими ракетами и космическими ракетами-носителями», — заявил постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи.
REGNUM 11:56
Баскетбол

ЦСКА обыграл «Жальгирис» в матче Евролиги

Баскетболисты московского ЦСКА выиграли матч с литовским "Жальгирисом" в матче 12-го тура Евролиги.
Национальная служба новостей 15:21
Кино

Ни шанса на ошибку: зрители заметили в кадре «Мандалорца» то, чего там не должно было быть

Поступят ли так же создатели "Мандалорца", пока неизвестно.
Popcornnews.ru вчера в 05:51
Политика

Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.
ТАСС 13:56
Игры

Хакеры лишили Assassin’s Creed Origins защиты Denuvo и VMProtect

Группа хакеров CODEX смогла полностью удалить системы защиты Denuvo и VMProtect из Assassin's Creed Origins.
Игромания.ру 09:29
Футбол

Лукас Сантос: никогда не жил в таком безопасном месте, как Россия

Полузащитник ЦСКА Лукас Сантос заявил, что никогда не жил в месте безопаснее, чем Россия.
Metaratings 12:30
Гаджеты

Бюджетный Samsung Galaxy Note 10 Lite показали до премьеры

Samsung Galaxy Note 10 Lite будет представлен только 12 декабря, но его уже показали до премьеры.
Astera вчера в 14:24
Гаджеты

В Роскачестве назвали лучшие наушники

На тестах были как новые, так и прошлогодние модели, причем именно наушники 2018 года снова оказались в лидерах, а это Sennheiser HD 630VB и Sony WH-1000XM2.
Astera 05:47
Политика

Посла Казахстана вызвали в МИД Украины после заявления Токаева о Крыме

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Казахстана в Киеве Самата Ордабаева после заявления президента республики Касым-Жомарта Токаева о Крыме.
Газета.Ru 11:00
Космос

Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу

Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Телеканал 360° 07:59
Шоу-бизнес

Познер отказался отвечать Певцову на обвинение в предательстве

Журналист Владимир Познер рассказал изданию "Газета.ру", что не будет отвечать на нападки актера Дмитрия Певцова, который назвал его "чужим для России", а его деятельность "предательской для родины".
РИА Новости 17:23
Как работают Яндекс.Новости?
Главное