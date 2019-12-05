Экономика
Право.руЦБ выявил манипуляции на валютном рынке от имени ВЭБ
С апреля по июнь 2018 года Николай Бычков, который был уполномочен совершать конверсионные операции и вести открытую валютную позицию Внешэкономбанка, совершил более 50 серий сделок на анонимных торгах с компанией-нерезидентом Fengda Trading Ltd. Все сделки велись по предварительному соглашению и по одинаковой схеме, говорится в сообщении ЦБ.
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с чего всё началось
Банк России в четверг сообщил, что установил неоднократное манипулирование рынками валютных инструментов USDRUB_TOM и EURRUB_TOM (пары доллар—рубль и евро—рубль с расчетами «завтра») в период с 13 апреля по 13 июня 2018 года.Коммерсантъ11:08
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Подозреваемого в манипулировании на валютных рынках уволили из ВЭБ.РФ в 2018 году
Rambler News Service08:28
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