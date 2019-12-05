Экономика
Право.руЦБ выявил манипуляции на валютном рынке от имени ВЭБ
С апреля по июнь 2018 года Николай Бычков, который был уполномочен совершать конверсионные операции и вести открытую валютную позицию Внешэкономбанка, совершил более 50 серий сделок на анонимных торгах с компанией-нерезидентом Fengda Trading Ltd. Все сделки велись по предварительному соглашению и по одинаковой схеме, говорится в сообщении ЦБ.
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с чего всё началось
Банк России в четверг сообщил, что установил неоднократное манипулирование рынками валютных инструментов USDRUB_TOM и EURRUB_TOM (пары доллар—рубль и евро—рубль с расчетами «завтра») в период с 13 апреля по 13 июня 2018 года.Коммерсантъвчера в 11:08
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Подозреваемого в манипулировании на валютных рынках уволили из ВЭБ.РФ в 2018 году
Rambler News Serviceвчера в 08:28
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Следственный комитет прекратил уголовное преследование в отношении еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве - Сергея Фомина.
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Некоторые продукты при регулярном употреблении на пустой желудок могут привести к возникновению гастрита.
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Вице-президент BBC Studios по странам Центральной и Восточной Европы, Средиземноморью и Африке Салим Мукаддам рассчитывает, что «Яндекс» с его масштабом и вниманием к качеству контента сможет привлечь к сериалам и фильмам студии новых зрителей из России.
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В аэропорту Симферополя задержали дебошира с Урала
В Симферополе задержали 37-летнего жителя Свердловской области, буянившего в нетрезвом состоянии в "стерильной" зоне аэропорта.
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Президент UFC Дана Уайт заявил, что сможет организовать мат-реванш между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, если оба выиграют следующие поединки.
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Медведев заявил о сложности принятия решения о пенсионной реформе
По словам главы правительства, решение о проведении пенсионной реформы с увеличением возраста выхода на пенсию далось ему нелегко, как и президенту России Владимиру Путину.
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Нацгвардию Украины не пустят в Донбасс – Пушилин
«Что касается отрядов Народной милиции, то, согласно комплексу мер, они должны создаваться только по решению местных советов Донбасса, и никаких нацгвардейцев на свои земли мы не допустим», — приводит слова Пушилина «Донецкое агентство новостей».
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Общество
США назначили награду в $5 млн за информацию о хакере из России
Государственный департамент Соединенных Штатов заявил, что тому, кто предоставит информацию о местонахождении лидера хакерской группировки Evil Corp Максима Якубца, выплатят $5 млн.
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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз роста ВВП России на 2019 год до 1,4% с ожидавшихся в сентябре 1,2%, говорится в докладе Fitch.
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Следственные органы предъявили обвинение жителю Краснодарского края 1993 года рождения по делу об утечке личных данных сотрудников Российских железных дорог (РЖД).