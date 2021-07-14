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ЦБ выявил недобросовестную практику при возврате денег за страховку при выплате кредита

Банк России назвал недопустимым возврат части страховой премии заемщику только по одному из рисков, обозначенных в договоре, в случае досрочного погашения кредита, говорится в пресс-релизе регулятора.
ТАСС
Регулятор выяснил, что часто страховщик отдает лишь часть премии по тому из рисков, который в договоре связан с обязательствами заемщика по кредиту.
Центральная Служба Новостей
По мнению регулятора, заемщик, досрочно погасивший долг, имеет право получить обратно часть страховой премии по всем рискам, которые покрывает страховка, если не произошел страховой случай.
ТАСС
По информации ЦБ, неполный возврат страховой премии заемщику в таком случае является недопустимым и свидетельствует о нарушении прав и законных интересов потребителей.
Газета.Ru

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