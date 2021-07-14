ТАССЦБ выявил недобросовестную практику при возврате денег за страховку при выплате кредитаБанк России назвал недопустимым возврат части страховой премии заемщику только по одному из рисков, обозначенных в договоре, в случае досрочного погашения кредита, говорится в пресс-релизе регулятора.ТАССРегулятор выяснил, что часто страховщик отдает лишь часть премии по тому из рисков, который в договоре связан с обязательствами заемщика по кредиту.Центральная Служба НовостейПо мнению регулятора, заемщик, досрочно погасивший долг, имеет право получить обратно часть страховой премии по всем рискам, которые покрывает страховка, если не произошел страховой случай.ТАССПо информации ЦБ, неполный возврат страховой премии заемщику в таком случае является недопустимым и свидетельствует о нарушении прав и законных интересов потребителей.Газета.RuЧитать далееСвернутьРоссийская газетаРоссийская газетаЦентральная Служба НовостейЭкономика сегодняФАНГазета.RuЗаря КубаниПодробнее о событииНедобросовестную практику при возврате средств за страховку по кредиту выявили в ЦБФАНвчера в 10:18Может ли поручитель, который оплатил за заёмщика, расторгнуть договор поручения?Долг.рфвчера в 06:47В ЦБ рассказали о недобросовестных практиках возврата денег за страховкуРоссийская газетавчера в 08:22ЦБ выявил недобросовестные выплаты за страховкуNews.ruвчера в 07:54ЦБ выявил недобросовестную практику при возврате денег за страховку при выплате кредитаТАССвчера в 07:11Банк России назвал недопустимым возврат только части страховой премии заемщикуЭкономика сегоднявчера в 09:58Страховщиков обязали информировать клиентов обо всех условиях страхования от COVID-19Заря Кубани13 июля в 08:56Показать ещёОценить15Поделиться