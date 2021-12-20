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ЦБ выявил новую практику завышения банками полной стоимости кредита

Банк России выявил новую недобросовестную практику завышения полной стоимости кредита (ПСК) у банков.
Ведомости
Некоторые российские банки вместо POS-кредита (оформляется непосредственно в торговых точках для покупки конкретной вещи) оформляют кредитную карту со значительно более высокой ставкой.
РБК
Банки обязаны в каждом договоре в верхнем правом углу страницы напечатать две рамки со значениями ПСК – в процентах и в деньгах.
Ведомости
Полная стоимость кредита имеет предельное значение: на момент оформления кредита не может превышать более чем на треть наименьшую из двух величин – 365% годовых или рассчитанное ЦБ значение ПСК.
Ведомости

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