ЦБ выявил новую схему мошенничества с помощью голосового меню
Центробанк предупредил банки о новой схеме мошенничества, с помощью которой преступники могут получить сведения о клиентах, в частности об остатках на их счетах, сообщает РБК.В источнике
С чего всё началось
ЦБ выявил схему мошенничества с использованием голосового меню в банке
Как пояснил РБК представитель ЦБ, такое мошенничество стало возможным из-за того, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через IVR (систему интерактивного голосового меню), которые были даны в 2019 году.
РБК03:00
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