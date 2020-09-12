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РИА Новости
РИА Новости

ЦБ выявил новую схему мошенничества с помощью голосового меню

Центробанк предупредил банки о новой схеме мошенничества, с помощью которой преступники могут получить сведения о клиентах, в частности об остатках на их счетах, сообщает РБК.В источнике
С чего всё началось
РБК

ЦБ выявил схему мошенничества с использованием голосового меню в банке

Как пояснил РБК представитель ЦБ, такое мошенничество стало возможным из-за того, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через IVR (систему интерактивного голосового меню), которые были даны в 2019 году.
РБК03:00
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Московский Комсомолец

Появилась новая схема банковского мошенничества с помощью голосового меню

Московский Комсомолец05:00
РБК

ЦБ выявил схему мошенничества с использованием голосового меню в банке

РБК03:00
Телеканал 360°

Мошенники придумали новую схема обмана банковской системы

Телеканал 360°04:44
Газета.Ru

Центробанк выявил новую схему мошенничества с помощью голосового меню

Газета.Ru04:28
Говорит Москва

В ЦБ рассказали о новой схеме мошенничества с использованием голосового меню банка

Говорит Москва03:54
РИА Новости

ЦБ выявил новую схему мошенничества с помощью голосового меню

РИА Новости03:54
Коммерсантъ

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Коммерсантъ05:00

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