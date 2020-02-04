Экономика

Газета.RuГазета.RuЦБ выявил новую схему работы черных кредиторов

Банк России выявил новую схему работы черных кредиторов, передает "Российская газета". Поясняется, что физическому лицу или индивидуальному предпринимателю выдают деньги, после чего кредитор исчезает, и долгое время должнику некому выплачивать деньги.
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Граждане хватили лишнего

Российская газетавчера в 11:07

Число «черных кредиторов» в РФ в 2019 году снизилось на 20%

ПРАЙМвчера в 09:04

Выявлен новый способ мошенничества с кредитами

Lenta.ru00:04

В России снизилось количество «черных кредиторов»

ГЛАС.RUвчера в 10:16

ЦБ выявил новую схему работы черных кредиторов

Газета.Ruвчера в 22:07
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Политика

Пелоси разорвала текст речи Трампа после его выступления в конгрессе

После выступления президента США Дональда Трампа в конгрессе с ежегодным обращением "О положении страны" спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси демонстративно разорвала текст его речи.
Российская газета вчера в 23:22
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Трамп заявил о стремлении США завершить войны на Ближнем Востоке

28 января Трамп представил план урегулирования палестино-израильского конфликта — так называемую «сделку века», которая должна, по мнению США, положить конец конфликту между двумя государствами и частично снять напряжение на Ближнем Востоке.
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Глава ФЛГР Елена Вяльбе стала главой Ассоциации лыжных видов спорта России.
Pravda.Ru вчера в 05:30
Игры

Blizzard извинилась за Warcraft 3: Reforged

Blizzard попросила прощения у игроков за Warcraft 3: Reforged и рассказала о дальнейшей работе над игрой.
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Двое россиян оказались на судне с зараженными коронавирусом в Японии

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Inc-news.ru вчера в 06:39
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Найдено самое быстро дорожающее жилье в Москве

Самым быстро дорожающим жильем в Москве стали однокомнатные и двухкомнатные квартиры.
Lenta.ru 00:15
Кино

Стал известен состав персонажей киноверсии видеоигры Mortal Kombat

Кинокомпания Warner Bros. объявила список персонажей, которые появятся в новой экранизации видеоигры Mortal Kombat.
News.ru вчера в 07:12
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Из Китая в Тюмень эвакуируют сотни россиян из-за коронавируса

Утром 5 февраля в Тюмень прибудет два борта с россиянами, которых эвакуируют из китайского Уханя, где сейчас бушует эпидемия смертельно опасного коронавируса.
URA.Ru вчера в 08:08
Политика

СМИ узнали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 13:44
Здоровье

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости вчера в 09:01
Шоу-бизнес

Милла Йовович показала фото новорожденной дочери

Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Экспресс газета вчера в 00:40
Политика

Путин: поправки в Конституцию не связаны с продлением полномочий

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Череповца объяснил необходимость внесения поправок в Конституцию.
РИА Новости вчера в 12:24
Музыка

Группа Би-2 выпустит новый альбом в 2021 году

Sibnet Новости 03 февраля в 22:28
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Кокорин сделал дубль в матче за «Зенит-2»

Нева Спорт 03 февраля в 10:57
Футбол

Полузащитник «Арсенала» Чаушич объяснил, почему команда не смогла пройти «Нефтчи» в Лиге Европы

Сербский легионер тульского «Арсенала» Горан Чаушич дал большое интервью «СЭ», в котором в числе прочего рассказал, почему команда не смогла превзойти «Нефтчи» в квалификации Лиги Европы.
Спорт-Экспресс вчера в 08:47
Политика

Трамп дал обещание «сокрушить и сломить» власть Мадуро в Венесуэле

С обещанием сокрушить и сломить «тиранию Мадуро» в Венесуэле выступил президент США Дональд Трамп.
REGNUM 00:15
Хоккей

Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»

"Вашингтон" обыграл "Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
РИА Новости вчера в 23:53
Политика

США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru вчера в 14:38
Шоу-бизнес

Валерия показала 81-летнюю маму после операции

Певица Валерия всегда трепетно относится к здоровью своей мамы. Сейчас Галине Николаевне Перфиловой 81 год.
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Экономика

Минфин Хакасии заявил о нехватке денег на школы и детские сады

Министерство финансов Хакасии сообщило, что в регионе не хватает денег на школы и детские сады из-за того, что в регионе не хватает 14 млрд рублей.
Газета.Ru 03 февраля в 23:24
Авто

Объявлены официальные цены и комплектации кроссовера Kia Seltos

Компания Kia объявила официальные цены и комплектации кроссовера Seltos.
За рулем Кубань 03 февраля в 10:21
Общество

Бывший вице-премьер Акимов стал новым гендиректором «Почты России»

Совет директоров «Почты России» принял решение о назначении бывшего вице-премьера Максима Акимова новым генеральным директором.
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Культура

Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

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Армия и оружие

Пентагон размещает новые ядерные боеголовки для противодействия России

В Минобороны США официально подтвердили информацию о том, что идет оснащение баллистических ракет подводных лодок новыми ядерными боеголовками малой мощности.
Московский Комсомолец вчера в 16:35
Политика

Макрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация якобы пытается переписать историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ».
REGNUM вчера в 10:01
Общество

В Британии обнаружили более 40 скелетов со связанными руками

Строители нашли в Букингеме на юго-востоке Великобритании 42 скелета со связанными за спиной руками. Об этом сообщает портал Livescience.
РБК вчера в 22:51
Армия и оружие

Обстрел российских военных в Сирии опровергло Минобороны РФ

Министерство обороны России опровергло информацию об обстреле военной полиции РФ в Сирии со стороны протурецких формирований.
Вести.Ru вчера в 14:14
Общество

Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
RT на русском вчера в 03:31
Армия и оружие

СК РФ показал фото разыскиваемого за обстрел Горловки полковника ВСУ

Следственный комитет России опубликовал снимок полковника ВСУ, причастного к обстрелу Горловки.
Журналистская правда вчера в 02:41
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