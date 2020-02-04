Экономика
Газета.RuЦБ выявил новую схему работы черных кредиторов
Банк России выявил новую схему работы черных кредиторов, передает "Российская газета". Поясняется, что физическому лицу или индивидуальному предпринимателю выдают деньги, после чего кредитор исчезает, и долгое время должнику некому выплачивать деньги.
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Политика
Пелоси разорвала текст речи Трампа после его выступления в конгрессе
После выступления президента США Дональда Трампа в конгрессе с ежегодным обращением "О положении страны" спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси демонстративно разорвала текст его речи.
Политика
Трамп заявил о стремлении США завершить войны на Ближнем Востоке
28 января Трамп представил план урегулирования палестино-израильского конфликта — так называемую «сделку века», которая должна, по мнению США, положить конец конфликту между двумя государствами и частично снять напряжение на Ближнем Востоке.
Спорт
Вяльбе стала главой Ассоциации лыжных видов спорта России
Глава ФЛГР Елена Вяльбе стала главой Ассоциации лыжных видов спорта России.
Игры
Blizzard извинилась за Warcraft 3: Reforged
Blizzard попросила прощения у игроков за Warcraft 3: Reforged и рассказала о дальнейшей работе над игрой.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер вместе появились на публике
Супермодель и актёр посетили в Лондоне церемонию награждения кинопремией BAFTA Совместная фотография Шейк и Купера появилась в Instagram.
Экономика
Найдено самое быстро дорожающее жилье в Москве
Самым быстро дорожающим жильем в Москве стали однокомнатные и двухкомнатные квартиры.
Кино
Стал известен состав персонажей киноверсии видеоигры Mortal Kombat
Кинокомпания Warner Bros. объявила список персонажей, которые появятся в новой экранизации видеоигры Mortal Kombat.
Происшествия
Из Китая в Тюмень эвакуируют сотни россиян из-за коронавируса
Утром 5 февраля в Тюмень прибудет два борта с россиянами, которых эвакуируют из китайского Уханя, где сейчас бушует эпидемия смертельно опасного коронавируса.
Политика
СМИ узнали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Шоу-бизнес
Милла Йовович показала фото новорожденной дочери
Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Политика
Путин: поправки в Конституцию не связаны с продлением полномочий
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Череповца объяснил необходимость внесения поправок в Конституцию.
Музыка
Группа Би-2 выпустит новый альбом в 2021 году
Футбол
Кокорин сделал дубль в матче за «Зенит-2»
Футбол
Полузащитник «Арсенала» Чаушич объяснил, почему команда не смогла пройти «Нефтчи» в Лиге Европы
Сербский легионер тульского «Арсенала» Горан Чаушич дал большое интервью «СЭ», в котором в числе прочего рассказал, почему команда не смогла превзойти «Нефтчи» в квалификации Лиги Европы.
Политика
Трамп дал обещание «сокрушить и сломить» власть Мадуро в Венесуэле
С обещанием сокрушить и сломить «тиранию Мадуро» в Венесуэле выступил президент США Дональд Трамп.
Хоккей
Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»
"Вашингтон" обыграл "Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Шоу-бизнес
Валерия показала 81-летнюю маму после операции
Певица Валерия всегда трепетно относится к здоровью своей мамы. Сейчас Галине Николаевне Перфиловой 81 год.
Экономика
Минфин Хакасии заявил о нехватке денег на школы и детские сады
Министерство финансов Хакасии сообщило, что в регионе не хватает денег на школы и детские сады из-за того, что в регионе не хватает 14 млрд рублей.
Авто
Объявлены официальные цены и комплектации кроссовера Kia Seltos
Компания Kia объявила официальные цены и комплектации кроссовера Seltos.
Общество
Бывший вице-премьер Акимов стал новым гендиректором «Почты России»
Совет директоров «Почты России» принял решение о назначении бывшего вице-премьера Максима Акимова новым генеральным директором.
Культура
Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Армия и оружие
Пентагон размещает новые ядерные боеголовки для противодействия России
В Минобороны США официально подтвердили информацию о том, что идет оснащение баллистических ракет подводных лодок новыми ядерными боеголовками малой мощности.
Политика
Макрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация якобы пытается переписать историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ».
Общество
В Британии обнаружили более 40 скелетов со связанными руками
Строители нашли в Букингеме на юго-востоке Великобритании 42 скелета со связанными за спиной руками. Об этом сообщает портал Livescience.
Армия и оружие
Обстрел российских военных в Сирии опровергло Минобороны РФ
Министерство обороны России опровергло информацию об обстреле военной полиции РФ в Сирии со стороны протурецких формирований.
Общество
Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
Армия и оружие
СК РФ показал фото разыскиваемого за обстрел Горловки полковника ВСУ
Следственный комитет России опубликовал снимок полковника ВСУ, причастного к обстрелу Горловки.