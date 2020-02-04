Экономика

ГЛАС.RUГЛАС.RUВ России снизилось количество «черных кредиторов»

В 2019 году количество «черных кредиторов» снизилось на 20%, до 1845 организаций. При этом в 2018 году в России удалось выявить 2293 финансовые пирамиды. Об этом сообщили представители Центрального Банка.
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Граждане хватили лишнего

Российская газета11:07

Число «черных кредиторов» в РФ в 2019 году снизилось на 20%

ПРАЙМ09:04

В России снизилось количество «черных кредиторов»

ГЛАС.RU10:16

ЦБ выявил новую схему работы черных кредиторов

Газета.Ru22:07
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Двое россиян оказались на судне с зараженными коронавирусом в Японии

Двое российских граждан находятся на круизном лайнере в Японии, у десяти пассажиров которого выявили новый коронавирус.
РБК 21:48
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Число зараженных новым коронавирусом в Китае превысило 24 тыс. человек

В Китае число заразившихся новым коронавирусом 2019-nCoV превысило 24,3 тыс. человек.
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При пожаре в Алтайском крае погибли взрослый и ребёнок

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Цена на нефть Brent снизилась до минимума за год из-за коронавируса

Во время торгов на лондонской бирже ICE стоимость североморской нефти опускалась ниже $55 за баррель впервые с начала января 2019 года.
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Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула

Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
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Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса

Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
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Ирина Шейк и Брэдли Купер встретились в Лондоне

Модель и актер с удовольствием позировали фотографам Бывшая пара Ирина Шейк и Брэдли Купер недавно встретились в Лондоне — на вечеринке британского Vogue, посвященной церемонии кинопремии BAFTA.
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Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
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Штаб Сандерса заявил о его победе на кокусах в Айове

Штаб сенатора Берни Сандерса заявил о победе своего кандидата на кокусах (собраниях избирателей) в штате Айова со ссылкой на "внутренние данные".
РИА Новости 01:42
Общество

Десятки скелетов со связанными руками обнаружили в Великобритании

По данным портала, еще в декабре в неглубоких могилах были найдены 42 скелета со связанными за спиной руками.
Известия 22:51
Авто

Базовый Kia Seltos появится в России только летом

Базовый 1,6-литровый мотор выдаёт 121 л.с. на Kia Seltos с полным приводом и 123 л.с. — с передним.
Журнал Авто.ру вчера в 04:49
Здоровье

В Минздраве сообщили о готовности в Тюмени принять россиян из Уханя

"Медицинские подразделения полностью готовы - реанимация и диагностическое отделение обеспечены необходимым оборудованием и медикаментами, квалифицированный медперсонал будет вести круглосуточное дежурство", - сообщил Михаил Мурашко по итогам проверки.
РЕН ТВ 22:58
Шоу-бизнес

Игорь Крутой попросил Ирину Дубцову одеться

Композитор Игорь Крутой отреагировал на фотосессию исполнительницы, попросив в комментариях девушку прикрыться.
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Новый процессор от Intel провалил результаты тестов

Напомним, новые типы атак, которым подвержены процессоры Intel, были изучены группой ученых Мичиганского и Аделаидского университетов 28 января 2020 года.
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Хет-трик Овечкина принес победу «Вашингтону» над «Лос-Анджелесом»

Газета.Ru 21:37
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Чеченского блогера убили во Франции

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Поклонников разочаровала реклама с «худым и лысым» Джейсоном Момоа

Поклонников актера Джейсона Момоа разочаровала новая реклама с его участием.
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Банки и операторы нашли способ борьбы с подменой номеров мошенниками

Как работают системы Оператор Tele2 вместе с Тинькофф Банком уже протестировал платформу для определения разных видов мошенничества: звонков клиентам с подмененных номеров банка, звонков в call-центр банка с подставных клиентских номеров и вызовов из "тюремных call-центров", сообщил представитель "T2 РТК Холдинга" (работает под брендом Tele2).
РБК 16:00
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В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила

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«Барселона» подписала аргентинского защитника Рамоса

«Барселона» на своём официальном сайте объявила о переходе защитника «Боки Хуниорс» Сантьяго Рамоса.
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В Новосибирске выдано разрешение на строительство четвертого моста

Группа «ВИС» получила разрешение на строительство первой очереди четвертого моста в Новосибирске.
Om1.ru 19:38
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Посол Франции на Украине заявил о безрезультатности изоляции России

Ранее о важности сближения Парижа и Москвы заявил новый посол Франции в России Пьер Леви.
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Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

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Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
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Ковальчук забросил победный буллит «Монреаля» в матче с «Нью-Джерси»

Игра завершилась победой канадской команды по буллитам (5:4). Российский нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук провёл на льду 20 минут 39 секунд, именно он стал единственным, кто смог забросить буллит в послематчевой серии, который стал для «Монреаля» победным.
Чемпионат 22:29
Шоу-бизнес

«Хочется есть и спать»: Бузова намекнула на беременность

Телеведущая и певица Ольга Бузова пожаловалась своим поклонникам на то, что поправилась во время отпуска.
News.ru 15:19
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Путин: поправки в Конституцию не связаны с продлением полномочий

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Череповца объяснил необходимость внесения поправок в Конституцию.
РИА Новости 12:24
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Гретцки оценил лучшие качества Овечкина

Лучший снайпер в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйн Гретцки прокомментировал игру капитана "Вашингтона" Александра Овечкина.
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Впервые за девять лет Россия вернула больше кредитов, чем выдала

Иностранные правительства впервые с 2010 года вернули России больше кредитов, чем получили.
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Общество

Роберта Паттинсона признали самым красивым мужчиной в мире

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