Экономика
ГЛАС.RUВ России снизилось количество «черных кредиторов»
В 2019 году количество «черных кредиторов» снизилось на 20%, до 1845 организаций. При этом в 2018 году в России удалось выявить 2293 финансовые пирамиды. Об этом сообщили представители Центрального Банка.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 23:05, Ашберн
Происшествия
Двое россиян оказались на судне с зараженными коронавирусом в Японии
Двое российских граждан находятся на круизном лайнере в Японии, у десяти пассажиров которого выявили новый коронавирус.
Здоровье
Число зараженных новым коронавирусом в Китае превысило 24 тыс. человек
В Китае число заразившихся новым коронавирусом 2019-nCoV превысило 24,3 тыс. человек.
Энергетика
Цена на нефть Brent снизилась до минимума за год из-за коронавируса
Во время торгов на лондонской бирже ICE стоимость североморской нефти опускалась ниже $55 за баррель впервые с начала января 2019 года.
Культура
Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула
Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
Здоровье
Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса
Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер встретились в Лондоне
Модель и актер с удовольствием позировали фотографам Бывшая пара Ирина Шейк и Брэдли Купер недавно встретились в Лондоне — на вечеринке британского Vogue, посвященной церемонии кинопремии BAFTA.
Общество
Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
Политика
Штаб Сандерса заявил о его победе на кокусах в Айове
Штаб сенатора Берни Сандерса заявил о победе своего кандидата на кокусах (собраниях избирателей) в штате Айова со ссылкой на "внутренние данные".
Общество
Десятки скелетов со связанными руками обнаружили в Великобритании
По данным портала, еще в декабре в неглубоких могилах были найдены 42 скелета со связанными за спиной руками.
Авто
Базовый Kia Seltos появится в России только летом
Базовый 1,6-литровый мотор выдаёт 121 л.с. на Kia Seltos с полным приводом и 123 л.с. — с передним.
Здоровье
В Минздраве сообщили о готовности в Тюмени принять россиян из Уханя
"Медицинские подразделения полностью готовы - реанимация и диагностическое отделение обеспечены необходимым оборудованием и медикаментами, квалифицированный медперсонал будет вести круглосуточное дежурство", - сообщил Михаил Мурашко по итогам проверки.
Шоу-бизнес
Игорь Крутой попросил Ирину Дубцову одеться
Композитор Игорь Крутой отреагировал на фотосессию исполнительницы, попросив в комментариях девушку прикрыться.
Гаджеты
Новый процессор от Intel провалил результаты тестов
Напомним, новые типы атак, которым подвержены процессоры Intel, были изучены группой ученых Мичиганского и Аделаидского университетов 28 января 2020 года.
Происшествия
Чеченского блогера убили во Франции
Культура
Поклонников разочаровала реклама с «худым и лысым» Джейсоном Момоа
Поклонников актера Джейсона Момоа разочаровала новая реклама с его участием.
Общество
Банки и операторы нашли способ борьбы с подменой номеров мошенниками
Как работают системы Оператор Tele2 вместе с Тинькофф Банком уже протестировал платформу для определения разных видов мошенничества: звонков клиентам с подмененных номеров банка, звонков в call-центр банка с подставных клиентских номеров и вызовов из "тюремных call-центров", сообщил представитель "T2 РТК Холдинга" (работает под брендом Tele2).
Происшествия
В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила
Футбол
«Барселона» подписала аргентинского защитника Рамоса
«Барселона» на своём официальном сайте объявила о переходе защитника «Боки Хуниорс» Сантьяго Рамоса.
Транспорт
В Новосибирске выдано разрешение на строительство четвертого моста
Группа «ВИС» получила разрешение на строительство первой очереди четвертого моста в Новосибирске.
Политика
Посол Франции на Украине заявил о безрезультатности изоляции России
Ранее о важности сближения Парижа и Москвы заявил новый посол Франции в России Пьер Леви.
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Хоккей
Ковальчук забросил победный буллит «Монреаля» в матче с «Нью-Джерси»
Игра завершилась победой канадской команды по буллитам (5:4). Российский нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук провёл на льду 20 минут 39 секунд, именно он стал единственным, кто смог забросить буллит в послематчевой серии, который стал для «Монреаля» победным.
Шоу-бизнес
«Хочется есть и спать»: Бузова намекнула на беременность
Телеведущая и певица Ольга Бузова пожаловалась своим поклонникам на то, что поправилась во время отпуска.
Политика
Путин: поправки в Конституцию не связаны с продлением полномочий
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Череповца объяснил необходимость внесения поправок в Конституцию.
Хоккей
Гретцки оценил лучшие качества Овечкина
Лучший снайпер в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйн Гретцки прокомментировал игру капитана "Вашингтона" Александра Овечкина.
Экономика
Впервые за девять лет Россия вернула больше кредитов, чем выдала
Иностранные правительства впервые с 2010 года вернули России больше кредитов, чем получили.
Общество