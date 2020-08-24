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Российская газета
Российская газета

ЦБ выявил новый способ хищения денег через Систему быстрых платежей

Система быстрых платежей (СБП) могла оказаться системой хитрых платежей - мошенники нашли способ хищения средств со счетов клиентов в банке с использованием СБП.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Мошенники нашли способ выводить деньги через СБП

Мошенники нашли способ выводить деньги через СБП ЦБ выявил новый способ хищения средств со счетов клиентов в банке с использованием Системы быстрых платежей (СБП).
Коммерсантъ18:31
Подробнее о событии
RT на русском

Назван мошеннический способ вывода денег через СБП

RT на русском02:30
РИА Новости

Мошенники нашли способ выводить деньги через Систему быстрых платежей

РИА Новости01:49
Эхо Москвы

Мошенники нашли способ выводить деньги через Систему быстрых платежей

Эхо Москвы21:09
URA.Ru

Мошенники открыли новый способ воровать деньги со счетов россиян

URA.Ru22:24
РБК

«Коммерсантъ» узнал о новом виде мошенничества с использованием СБП

РБК22:05
Lenta.ru

Россиян начали обманывать по-новому

Lenta.ru01:47
Коммерсантъ

Мошенники нашли способ выводить деньги через СБП

Коммерсантъ18:31

Россия готовится возобновить авиасообщение с рядом зарубежных стран

Как отмечается, 18 августа на заседании оперативного штаба Росавиации и Роспотребнадзору было дано поручение проработать возможность возобновления авиасообщения с Венгрией, Египтом (только рейсы в Каир), Иорданией, Кипром, Китаем (только рейсы в Шанхай), Мальтой и Францией.
Россия готовится возобновить авиасообщение с рядом зарубежных стран
Вести.Ru21:50
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По меньшей мере 83 фаната ПСЖ задержаны в ходе беспорядков в Париже

Парижские полицейские задержали в ночь на понедельник, 24 августа, 83 футбольных фанатов французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), участвующих в беспорядках после поражения команды в финале Лиги чемпионов.
Известия22:36

Новейшая управляемая ракета «Булат» вышла на летные испытания

Новейшая управляемая ракета "Булат", предназначенная для поражения легкобронированной техники противника, вышла на лётные испытания, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия-разработчика данного оружия - холдинга "Высокоточные комплексы" Ростеха.
РИА Новости02:39
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