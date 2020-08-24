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Российская газета
Российская газета

ЦБ выявил новый способ хищения денег через Систему быстрых платежей

Система быстрых платежей (СБП) могла оказаться системой хитрых платежей - мошенники нашли способ хищения средств со счетов клиентов в банке с использованием СБП.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Мошенники нашли способ выводить деньги через СБП

Мошенники нашли способ выводить деньги через СБП ЦБ выявил новый способ хищения средств со счетов клиентов в банке с использованием Системы быстрых платежей (СБП).
Коммерсантъ18:31
Подробнее о событии
RT на русском

Назван мошеннический способ вывода денег через СБП

RT на русском02:30
РИА Новости

Мошенники нашли способ выводить деньги через Систему быстрых платежей

РИА Новости01:49
URA.Ru

Мошенники открыли новый способ воровать деньги со счетов россиян

URA.Ru22:24
Lenta.ru

Россиян начали обманывать по-новому

Lenta.ru01:47
РБК

«Коммерсантъ» узнал о новом виде мошенничества с использованием СБП

РБК22:05
Эхо Москвы

Мошенники нашли способ выводить деньги через Систему быстрых платежей

Эхо Москвы21:09
Коммерсантъ

Мошенники нашли способ выводить деньги через СБП

Коммерсантъ18:31

В Казани женщину укусил скорпион из купленного винограда

Жительницу Казани госпитализировали после укуса скорпиона, оказавшегося в купленном винограде, сообщает в воскресенье, 23 августа, ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Татарстана.
Известия18:00
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Медсестра омской больницы отчитала сторонников Навального

Старшая медсестра отделения острых отравлений Омской больницы скорой помощи № 1 Анна Смирнова рассказала, что те двое суток, в течение которых в клинике находился политик, стали для нее и остального персонала самыми тяжелыми за все время работы, передает "Уралинформбюро".
Уралинформбюровчера в 09:11
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Россия готовится возобновить авиасообщение с рядом зарубежных стран

Как отмечается, 18 августа на заседании оперативного штаба Росавиации и Роспотребнадзору было дано поручение проработать возможность возобновления авиасообщения с Венгрией, Египтом (только рейсы в Каир), Иорданией, Кипром, Китаем (только рейсы в Шанхай), Мальтой и Францией.
Вести.Ru21:50
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Сирия осталась без электричества после взрыва газопровода под Дамаском

"Взрыв на Арабском газопроводе между районами Думайра и Адры в провинции Дамаск привел к общему отключению электричества в Сирии", — передает гостелевидение слова министра электроэнергии Зухейра Харбутли.
РИА Новости22:25
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В Госдуме оценили появление Лукашенко с автоматом в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим появлением с автоматом в руках хотел показать готовность бороться за страну против организаторов «оранжевых революций», выразил мнение первый зампред комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Взгляд.рувчера в 15:36
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