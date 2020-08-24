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РИА Новости
РИА Новости

ЦБ обнаружил способ хищения денег через Систему быстрых платежей

Специалисты выявили новый способ хищения средств со счетов клиентов банков через Систему быстрых платежей, пишет "Коммерсант" со ссылкой на бюллетень подразделения Центробанка ФинЦЕРТ.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Мошенники нашли способ выводить деньги через СБП

Мошенники нашли способ выводить деньги через СБП ЦБ выявил новый способ хищения средств со счетов клиентов в банке с использованием Системы быстрых платежей (СБП).
Коммерсантъ18:31
Подробнее о событии
ТАСС

«Ъ»: ЦБ выявил новый способ хищения средств через систему быстрых платежей

ТАСС05:18
РБК

«Коммерсантъ» узнал о новом виде мошенничества с использованием СБП

РБК22:05
Коммерсантъ

ЦБ выявил способ хищения денег через Систему быстрых платежей

Коммерсантъ03:20
РИА Новости

ЦБ обнаружил способ хищения денег через Систему быстрых платежей

РИА Новости01:49
URA.Ru

Мошенники открыли новый способ воровать деньги со счетов россиян

URA.Ru22:24
RT на русском

Назван мошеннический способ вывода денег через СБП

RT на русском02:30
Эхо Москвы

Мошенники нашли способ выводить деньги через Систему быстрых платежей

Эхо Москвы21:09

В Казани женщину укусил скорпион из купленного винограда

Жительницу Казани госпитализировали после укуса скорпиона, оказавшегося в купленном винограде, сообщает в воскресенье, 23 августа, ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Татарстана.
Известия18:00
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В России недосчитались магазинов

Как отмечают аналитики, Россия в текущем году недосчитается примерно 170 тысяч квадратных метров магазинных площадей — план на 2020-й предусматривал ввод 500 тысяч «квадратов», но в первом полугодии из-за карантинных мер в региональных городах не открылось ни одного нового торгового центра (ТЦ). Открытие 25 процентов ТЦ уже перенесено на следующий год.
Lenta.ru04:04
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Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России

В понедельник вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, благодаря которым страховые компании теперь могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя.
РИА Новости22:29
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Лавров назвал нереалистичными условия США по ДСНВ

Солнечногорск, Московская область, 23 августа 2020, 17:34 — REGNUM Соединенные Штаты выдвигают нереалистичные условия по сохранению договора по сокращению стратегического и наступательного вооружения (ДСНВ), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
REGNUMвчера в 10:34
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