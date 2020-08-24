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Российская газета
Российская газета

ЦБ выявил новый способ хищения денег через Систему быстрых платежей

Система быстрых платежей (СБП) могла оказаться системой хитрых платежей - мошенники нашли способ хищения средств со счетов клиентов в банке с использованием СБП.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Мошенники нашли способ выводить деньги через СБП

Мошенники нашли способ выводить деньги через СБП ЦБ выявил новый способ хищения средств со счетов клиентов в банке с использованием Системы быстрых платежей (СБП).
Коммерсантъ18:31
Подробнее о событии
RT на русском

Назван мошеннический способ вывода денег через СБП

RT на русском02:30
РИА Новости

Мошенники нашли способ выводить деньги через Систему быстрых платежей

РИА Новости01:49
Коммерсантъ

Мошенники нашли способ выводить деньги через СБП

Коммерсантъ18:31
URA.Ru

Мошенники открыли новый способ воровать деньги со счетов россиян

URA.Ru22:24
РБК

«Коммерсантъ» узнал о новом виде мошенничества с использованием СБП

РБК22:05
Эхо Москвы

Мошенники нашли способ выводить деньги через Систему быстрых платежей

Эхо Москвы21:09
Lenta.ru

Россиян начали обманывать по-новому

Lenta.ru01:47

Завод «Форд Соллерс Елабуга» вернется к полной рабочей неделе

Предприятие «Форд Соллерс Елабуга», которое с целью сохранения трудового коллектива и эффективности деятельности с 1 июля нынешнего года перешло на 4-дневную рабочую неделю, с 5 октября вернется к 5-дневному режиму работы.
Тарантас Ньюс02:56

В Казани женщину укусил скорпион из купленного винограда

Жительницу Казани госпитализировали после укуса скорпиона, оказавшегося в купленном винограде, сообщает в воскресенье, 23 августа, ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Татарстана.
Известия18:00
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«Коммерсантъ»: Мэрия Москвы может транслировать данные с камер наблюдения

Мэрия Москвы имеет право транслировать информацию с городских камер наблюдения в интернете, а также предоставлять к ней доступ на возмездной основе, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на условия конкурсов на установку камер, опубликованные на сайте госзакупок.
Ведомости01:36

«М.Видео-Эльдорадо» сообщила о росте выручки в первом полугодии

Выручка ритейлера электроники и техники группы компаний «М.Видео-Эльдорадо» в первом полугодии выросла на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составила 173,9 млн рублей, сообщили в пресс-службе компании.
Rambler News Service03:11

В Госдуме оценили появление Лукашенко с автоматом в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим появлением с автоматом в руках хотел показать готовность бороться за страну против организаторов «оранжевых революций», выразил мнение первый зампред комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Взгляд.рувчера в 15:36
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Счетная палата признала деятельность Росимущества неудовлетворительной

«Значительный объем выявленных нарушений не позволяет признать надлежащей деятельность Росимущества по администрированию неналоговых доходов и управлению федеральным имуществом в 2019 году»,— говорится в сообщении на сайте Счетной палаты.
Коммерсантъ01:52
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Россия готовится возобновить авиасообщение с рядом зарубежных стран

Как отмечается, 18 августа на заседании оперативного штаба Росавиации и Роспотребнадзору было дано поручение проработать возможность возобновления авиасообщения с Венгрией, Египтом (только рейсы в Каир), Иорданией, Кипром, Китаем (только рейсы в Шанхай), Мальтой и Францией.
Вести.Ru21:50
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