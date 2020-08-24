«Коммерсантъ»: Мэрия Москвы может транслировать данные с камер наблюдения

Мэрия Москвы имеет право транслировать информацию с городских камер наблюдения в интернете, а также предоставлять к ней доступ на возмездной основе, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на условия конкурсов на установку камер, опубликованные на сайте госзакупок.