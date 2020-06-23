Коронавирус
РБКЦБ выявил продажу россиянам неработающих страховок от коронавируса
Регулятор предупреждает участников рынка, что полисы с такими условиями являются недопустимыми. Страховые компании начали предлагать гражданам страховки от коронавируса в середине марта, когда в России только начали вводиться санитарные ограничения, связанные с пандемией COVID-19.
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Общество
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман вылечился от коронавируса
Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман вылечился от коронавируса.
Уральский меридиан 07:48
Кино
Скончался режиссер Джоэл Шумахер
Слово и Дело вчера в 14:01
Политика
Путин выступит с телеобращением к россиянам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин выступит с телеобращением к россиянам 23 июня, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:31
Общество
В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев
У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
Политика
Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
Армия и оружие
Индия хочет ускорить поставки С-400 из-за инцидента в Ладакхе — Bloomberg
REGNUM 07:18
Происшествия
В Северо-Западном тоннеле в Москве загорелся автомобиль
Автомобиль загорелся в Северо-Западном тоннеле в Москве, движение частично перекрыто, сообщает центр организации дорожного движения (ЦОДД) столицы.
РИА Новости 07:30
Футбол
Хавбек «Динамо» Каборе находится в больнице из-за коронавируса
Заболевший коронавирусом полузащитник московского "Динамо" Шарль Каборе находится в больнице.
Газета.Ru 07:35
Общество
У основателя фонда Baring Vostok Калви обнаружили рак
Москва, 23 июня 2020, 14:30 — REGNUM У основателя инвестиционного фонда Baring Vostok, гражданина США Майкла Калви, подозреваемого в много миллиардной растрате, нашли онкологическое заболевание, об этом 23 июня сообщает РИА Новости.
REGNUM 07:30
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав
Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
REGNUM 06:44
Политика
Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
Происшествия
Секретарша обвинила директора Театра Виктюка в изнасиловании
Источник в правоохранительных органах сообщил о поступлении в полицию заявления от секретарши Театра Романа Виктюка, в котором она обвинила директора заведения Валерия Райкова в изнасиловании.
Газета.Ru 06:13
Футбол
«Барселона» и «Ювентус» договорились об обмене Артура на Пьянича
Пьянич уже договорился с «Барселоной», тогда как Артур до недавнего момента не хотел покидать Каталонию, но в последние дни смягчил свою позицию.
Sport24.ru вчера в 07:24
Музыка
У Билана отняли победу на «Евровидении-2008»
Волга-Медиа 01:06
Происшествия
СК возбудил дело по факту гибели ученой на дне моря у Анапы
Краснодарский следственный отдел на транспорте ММСУТ СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека, после гибели младшего научного сотрудника Южного отделения Института океанологии имени Ширшова РАН.
Российская газета 07:04
Общество
ЕСПЧ присудил €20 тыс. Жанне Немцовой
Суд постановил, что Россия обязана в трехмесячный срок выплатить Жанне Немцовой, представляющей в этом деле интересы своего погибшего отца, в общей сложности €20,8 тыс. в качестве компенсации морального вреда и возмещения расходов.
ТАСС 05:26
Шоу-бизнес
Кристина Асмус сообщила о разводе с Гариком Харламовым
Кристина Асмус разводится с Гариком Харламовым. Новость актриса сообщила в соцсетях.
Inc-news.ru вчера в 11:10
Футбол
«Спартак» выпустил заявление о ситуации с задержанными болельщиками
Совет директоров «Спартака» опубликовал заявление по поводу задержаний фанатов клуба, участвовавших в проводах команды на матч с «Арсеналом» в Туле.
RT на русском 08:36
Политика
Трамп объявил о тюремных сроках за осквернение памятников
Президент США Дональд Трамп объявил у себя в Twitter об арестах и наказаниях за осквернение любых памятников, принадлежащих государству.
Lenta.ru 07:56
Общество
Ледокол «Арктика» вышел на заключительный этап ходовых испытаний
Головной ледокол «Арктика» проекта 22220 вышел из Санкт-Петербурга в воды Балтики на заключительный этап ходовых испытаний.
Би-порт 03:30
Экономика
Набиуллина объявила о снижении ставок по ипотеке
«По ипотеке ставки падают, и наши предварительные данные говорят об этом, мы пока эту цифру не озвучивали, но по маю ставка по ипотеке 7,4% уже, и где-то треть кредитов выдана как раз по льготной ставке 6,5%», — заявила Набиуллина.
REGNUM 07:16
Путешествия
Федеральный туроператор впервые открывает продажи туров в Хакасию
Хакасия одной из первых вошла в список направлений нового государственного проекта по поддержке туристического сектора в регионах, где туризм развивается медленно из-за высокой стоимости перелета, сообщает портал правительства РХ.
Республиканская Телевизионная Сеть вчера в 00:16
Политика
Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, кто из лидеров иностранных государств приедет на парад Победы в Москве 24 июня.
RT на русском 05:42
Теннис
Еще один теннисист с турнира Джоковича заразился коронавирусом
Спорт-Экспресс вчера в 21:31
Общество
Минтруд пояснил, как будет оплачен нерабочий день 24 июня
Минтруд России пояснил, как будет оплачен нерабочий день 24 июня этого года, объявленный Владимиром Путиным днем проведения Парада Победы.
Башинформ 06:27
Политика
Нидерланды решили расследовать причастность Киева к крушению MH17
Власти Нидерландов согласились расследовать причины, по которым Киев не закрыл воздушное пространство для полетов гражданской авиации в зоне конфликта на востоке Украины.
Lenta.ru 06:07
Общество
Умер бывший член Совфеда Евгений Тарло
Бывший член Совета Федерации Евгений Тарло, проработавший в верхней палате парламента восемь лет и представлявший Тамбовскую область, умер в ночь на вторник на 63-м году жизни.
ТАСС 07:35
Авто
«Автокод» назвал 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке России
Изучив собственные отчеты, эксперты сервиса «Автокод» назвали шесть самых беспроблемных автомобилей на вторичном рынке в России.
Автоновости дня 01:50
Экономика
Россия опередила весь мир по росту личных богатств
По среднегодовым темпам роста частных состояний в 1999–2019 годах Россия опередила и весь мир, и Восточную Европу: рост составил 13,5% против 5% и 10% соответственно.
Коммерсантъ вчера в 08:25