с чего всё началось

Как пишет издание «Ведомости», Центробанк выяснил, что в ряде случаев такие договоры содержат взаимоисключающие пункты. В частности, отказать в выплатах или задержать их могут по причине форс-мажорных обстоятельств. В числе таких причин — пандемия и эпидемия.

Здоровье В Петербурге сняли запрет на плановую госпитализацию В Санкт-Петербурге с 25 июня возобновляется плановая госпитализация, а также убирается ограничение на посещение пациентами амбулаторно-поликлинических организаций и на плановую диспансеризацию населения, передает пресс-служба городского управления Роспотребнадзора. 26

Происшествия Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. 528

Шоу-бизнес 51-летняя жена Газманова похвалилась фигурой в нижнем белье На личной странице «Инстаграма» избранницы артиста появилось видео, где она позирует в весьма откровенном образе — в черном нижнем белье, затянув талию в корсет. 10

Спорт Губерниев о повышении НДФЛ: «Попали футболисты и хоккеисты» Ранее президент России Владимир Путин в рамках видеообращения к гражданам страны сообщил о повышении подоходного налога для физических лиц, которые зарабатывают более 5 млн рублей в год.

Происшествия На Алтуфьевском шоссе в Москве произошла перестрелка Ранее, 19 июня, конфликт со стрельбой произошел около жилого дома на Бескудниковском бульваре на севере Москвы. 4

Политика ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа. 144

Происшествия В ДТП в Ленинградской области пострадали женщина и три ребенка Два легковых автомобиля столкнулись вечером во вторник на трассе в Гатчинском районе Ленинградской области, пострадала женщина и трое детей от 4 до 6 лет.

Космос Астрохимики обнаружили новую органическую молекулу недалеко от центра Млечного Пути Спектроскопические исследования молекулы пропаргилимина в лаборатории помогли найти ее в облаке недалеко от центра Млечного Пути.

Армия и оружие Два дрона сбиты над российской базой Хмеймим в Сирии Вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии средства противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата в ударном оснащении, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

Энергетика В хранилищах Украины утроился объём иностранного газа — «Укртрансгаз» Киев, 22 июня 2020, 15:06 — REGNUM По состоянию на 19 июня 2020 года в газохранилищах Украины находилось 2,8 млрд кубометров газа, принадлежащего иностранным компаниям, что втрое больше в сравнении с аналогичной датой 2019 года, сообщила пресс-служба компании «Укртрансгаз». 2

Футбол Валерий Газзаев может возглавить ЦСКА Бывший главный тренер московского ЦСКА, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев может вернуться в армейский клуб. 1

Общество Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года. 941

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Общество Forbes обновил рейтинг лучших вузов России Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики. 702

Происшествия В Мексике произошло землетрясение, объявлена угроза цунами В Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,5. Объявлена угроза цунами до 3 м. Один человек погиб, один пострадал, сообщил губернатор штата Оахако Алехандро Мурат. 10