Коронавирус

РБКРБКЦБ выявил продажу россиянам неработающих страховок от коронавируса

Регулятор предупреждает участников рынка, что полисы с такими условиями являются недопустимыми. Страховые компании начали предлагать гражданам страховки от коронавируса в середине марта, когда в России только начали вводиться санитарные ограничения, связанные с пандемией COVID-19.
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с чего всё началось
Страховщики предлагают клиентам самостоятельные страховки от COVID-19, а также включают риск заражения в уже имеющиеся программы страхования от несчастных случаев и болезней, говорится в информационном письме регулятора, которое он направил
 участникам рынка.
Ведомости08:16

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ЦБ сообщил о нарушениях при продаже страховок от коронавируса

Rambler News Service06:08

Страховки от коронавируса оказались нерабочими

Ведомости08:16

ЦБ выявил продажу россиянам неработающих страховок от коронавируса

РБК06:48

ЦБ обнаружил нарушения в страховках от COVID-19

Газета.Ru10:11

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Банки.ру05:38

ЦБ выявил взаимоисключающие положения в страховках от COVID-19

Medvestnik.ru05:19

ЦБ нашел нарушения прав потребителей у ряда страховщиков, предлагающих полисы от COVID-19

ТАСС05:13
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Общество

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Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета вчера в 11:17
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Политика

Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

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Газета.Ru вчера в 11:02
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Общество

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Экономика

Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля

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Политика

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Политика

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Резерв коек в России сохранен в повышенной готовности.
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Экономика

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Газета.Ru 05:26
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Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
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Общество

Какие поправки хотят внести в Конституцию России

Согласно Закону «О поправке к Конституции Российской Федерации», предлаются следующие изменения: Создание федеральных территорий с назначением на них местной власти.
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Москва, 23 июня 2020, 17:16 — REGNUM Регионы, в которых эпидемиологическая обстановка по коронавирусу остаётся сложной, назвал президент России Владимир Путин 23 июня в ходе своего обращения к согражданам.
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Политика

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Памфилова заявила о 70 обращениях о принуждении к голосованию

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России получила 70 обращений о принуждении к голосованию по поправкам к Конституции, которые предложил президент страны Владимир Путин.
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Экономика

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Москва, 23 июня 2020, 12:55 — REGNUM Доверие населения к Банку России, которая сформировалось по итогам ответственного регулирования последних лет, означает низкие инфляционные ожидания, что даёт возможность смягчить денежно-кредитную политику и понизить ключевую ставку.
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Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали более десяти участников пикетов

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Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда

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Москалькова: пикет не может расцениваться как митинг

Понятие пикета закреплено законом и не может рассматриваться как митинг, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
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Турнир среди обладателей Кубка Гагарина стартует 19 августа в Казани

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