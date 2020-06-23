Коронавирус
РБКЦБ выявил продажу россиянам неработающих страховок от коронавируса
Регулятор предупреждает участников рынка, что полисы с такими условиями являются недопустимыми. Страховые компании начали предлагать гражданам страховки от коронавируса в середине марта, когда в России только начали вводиться санитарные ограничения, связанные с пандемией COVID-19.
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с чего всё началось
Страховщики предлагают клиентам самостоятельные страховки от COVID-19, а также включают риск заражения в уже имеющиеся программы страхования от несчастных случаев и болезней, говорится в информационном письме регулятора, которое он направил участникам рынка.Ведомости08:16
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Здоровье
На Украине из «чернобыльской» больницы начали массово увольняться медики
Харьков, Украина, 23 июня 2020, 16:06 — REGNUM В Харькове из диспансера радиационной защиты начали массово увольняться медики, заявила 23 июня директор учреждение Ирина Пирогова, сообщает «Интерфакс-Украина».
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Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета вчера в 11:17
Политика
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Президент США Дональд Трамп заявил, что вандализм в отношении памятников и статуй в стране будет караться лишением свободы на срок до 10 лет.
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Шоу-бизнес
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Inc-news.ru вчера в 11:10
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Путин заявил, что коечный резерв РФ сохранен в повышенной готовности
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Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия 21 июня в 12:31
Общество
Какие поправки хотят внести в Конституцию России
Согласно Закону «О поправке к Конституции Российской Федерации», предлаются следующие изменения: Создание федеральных территорий с назначением на них местной власти.
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Москва, 23 июня 2020, 17:16 — REGNUM Регионы, в которых эпидемиологическая обстановка по коронавирусу остаётся сложной, назвал президент России Владимир Путин 23 июня в ходе своего обращения к согражданам.
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Президент России Владимир Путин во время своего обращения к россиянам во вторник, 23 июня, заявил, что России лидирует по числу тестов на коронавирус.
Петербургский дневник 10:19
Кино
Федор Бондарчук возобновил съемки своего первого сериала «Псих»
Режиссер «9 роты», «Сталинграда» и «Вторжения» Федор Бондарчук приступил к основному блоку съемок своего первого сериала «Псих».
Вокруг ТВ 05:35
Общество
Памфилова заявила о 70 обращениях о принуждении к голосованию
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России получила 70 обращений о принуждении к голосованию по поправкам к Конституции, которые предложил президент страны Владимир Путин.
Известия 05:32
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Возлюбленные расстались в 2001 году после года отношений. Спустя некоторое время после разрыва актриса рассказала ему о ребенке.
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Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
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Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда
Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
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Космос
Что, если бы вы жили на крошечной планете?
Оказавшись на новой крошечной планете, вы поймете, что условия сильно отличаются от того, к чему вы привыкли.
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Москалькова: пикет не может расцениваться как митинг
Понятие пикета закреплено законом и не может рассматриваться как митинг, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
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Турнир среди обладателей Кубка Гагарина стартует 19 августа в Казани
Предсезонный турнир среди обладателей Кубка Гагарина в истории КХЛ пройдет в Казани с 19 по 23 августа.
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