с чего всё началось

Регулятор предупреждает участников рынка, что полисы с такими условиями являются недопустимыми. Страховые компании начали предлагать гражданам страховки от коронавируса в середине марта, когда в России только начали вводиться санитарные ограничения, связанные с пандемией COVID-19.

Общество Путин предложил повысить ставку НДФЛ для россиян с высоким доходом Президент России Владимир Путин предложил с 1 января отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить с 13 до 15 процентов налог для тех, кто зарабатывает больше пяти миллионов рублей в год. 130

Политика Путин призвал россиян быть осторожными и бдительными Президент РФ Владимир Путин призвал граждан оставаться бдительными и осторожными до тех пор, пока в России не начнется массовое производство действенного средства профилактики коронавируса. 1

Политика Саакашвили рассказал о разговоре с Путиным в темной комнате «Путин вывел меня в какую-то отдельную темную комнату, вонзил ногти мне в колено — разговор был глаза в глаза — и пригрозил войной», — заявил экс-президент Грузии, отметив, что его собеседник «не шутил».

Здоровье На Украине из «чернобыльской» больницы начали массово увольняться медики Харьков, Украина, 23 июня 2020, 16:06 — REGNUM В Харькове из диспансера радиационной защиты начали массово увольняться медики, заявила 23 июня директор учреждение Ирина Пирогова, сообщает «Интерфакс-Украина».

Технологии В Сети произошла утечка персональных данных 5 млн россиян С одного из порталов по трудоустройству произошла утечка данных почти 5 млн российских пользователей, заявил основатель и технический директор компании-разработчика систем борьбы с утечками данных DeviceLock Ашот Оганесян. 12

Общество Москва переходит к новому этапу снятия ограничений Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений. 1,1K

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Экономика Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля. 10

Политика Трамп пригрозил сроком до 10 лет за порчу памятников в США Президент США Дональд Трамп заявил, что вандализм в отношении памятников и статуй в стране будет караться лишением свободы на срок до 10 лет. 30

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Политика Владимир Путин: «Россия лидирует по числу тестов на коронавирус» Президент России Владимир Путин во время своего обращения к россиянам во вторник, 23 июня, заявил, что России лидирует по числу тестов на коронавирус.

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Экономика Набиуллина объяснила, почему мягкая политика ЦБ не обернётся инфляцией Москва, 23 июня 2020, 12:55 — REGNUM Доверие населения к Банку России, которая сформировалось по итогам ответственного регулирования последних лет, означает низкие инфляционные ожидания, что даёт возможность смягчить денежно-кредитную политику и понизить ключевую ставку. 27

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Космос Что, если бы вы жили на крошечной планете? Оказавшись на новой крошечной планете, вы поймете, что условия сильно отличаются от того, к чему вы привыкли.

Общество Москалькова: пикет не может расцениваться как митинг Понятие пикета закреплено законом и не может рассматриваться как митинг, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. 3