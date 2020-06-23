Коронавирус
РБКЦБ выявил продажу россиянам неработающих страховок от коронавируса
Регулятор предупреждает участников рынка, что полисы с такими условиями являются недопустимыми. Страховые компании начали предлагать гражданам страховки от коронавируса в середине марта, когда в России только начали вводиться санитарные ограничения, связанные с пандемией COVID-19.
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с чего всё началось
Страховщики предлагают клиентам самостоятельные страховки от COVID-19, а также включают риск заражения в уже имеющиеся программы страхования от несчастных случаев и болезней, говорится в информационном письме регулятора, которое он направил участникам рынка.Ведомости08:16
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