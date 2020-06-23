с чего всё началось

Регулятор предупреждает участников рынка, что полисы с такими условиями являются недопустимыми. Страховые компании начали предлагать гражданам страховки от коронавируса в середине марта, когда в России только начали вводиться санитарные ограничения, связанные с пандемией COVID-19.

Происшествия Адвокат рассказал о шоке Ефремова после ДТП Адвокат Эльман Пашаев рассказал о шоке артиста Михаила Ефремова после ДТП с его участием. Об этом сообщает радиостанция «Эхо Москвы». 5

Политика Зеленский назвал засранцами нарушающих правила дальнобойщиков Президент Украины Владимир Зеленский назвал засранцами дальнобойщиков, которые ездят по дорогам с перегрузом, передает «112.ua». 5

Политика Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму. 1,5K

Гаджеты OnePlus официально подтвердила выпуск серии доступных смартфонов Сегодня соучредитель OnePlus Пит Лау (Pete Lau) сообщил на официальном форуме OnePlus, что компания разрабатывает новую серию продуктов, которая предложит первоклассный пользовательский опыт по доступной цене.

Экономика Акции российских IT-компаний выросли после обращения Путина Акции российских компаний, работающих в сфере информационных технологий, поднялись в цене после того, как президент России Владимир Путин объявил о снижении налогов для них, пишет «Коммерсантъ». 2

Общество Опубликованы детские фотографии дочерей Путина Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина. 9

Происшествия Ефремову диагностировали хронический алкоголизм Артисту Михаилу Ефремову был диагностирован хронический алкоголизм. Об этом пишет телеграм-канал Mash. 531

Игры В The Last of Us Part II нашли отсылку к кранчам в Naughty Dog Журналисты портала Kotaku обнаружили в The Last of Us Part II возможную отсылку к систематическим переработкам сотрудников Naughty Dog.

Авто С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года. 197

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Происшествия В больнице Севастополя разгромил палату пациент с коронавирусом Пациент с подтвержденным коронавирусом ночью устроил погром в палате инфекционной больницы Севастополя, сообщила в понедельник пресс-служба правительства города. 22

Политика Владимир Путин выступит с телеобращением к россиянам Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сегодня Владимир Путин выступит с обращением к россиянам, передают РИА Новости. 5,3K

Происшествия Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. 432

Экономика Путин заявил о начале глобального кризиса Президент России Владимир Путин заявил, что пандемия коронавируса ударила по мировой торговле и привела к началу глобальной рецессии в мире.

Автоспорт В Ferrari завершили тесты в Муджелло Команда Ferrari завершила однодневные тесты в Муджелло с машиной двухлетней давности – SF71H.

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