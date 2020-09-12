ЦБ выявил схему мошенничества с использованием голосового меню в банке
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ЦБ выявил схему мошенничества с использованием голосового меню в банке
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Как мошенники использовали голосовое меню ЦБ расследовал инцидент, после того как один из банков сообщил о резком росте числа звонков своим клиентам от мошенников, которым было известно об остатках денежных средств на счетах, следует из письма.В источнике
С чего всё началось
ЦБ выявил схему мошенничества с использованием голосового меню в банке
Как пояснил РБК представитель ЦБ, такое мошенничество стало возможным из-за того, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через IVR (систему интерактивного голосового меню), которые были даны в 2019 году.
РБК03:00
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