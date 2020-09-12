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РБК
РБК

ЦБ выявил схему мошенничества с использованием голосового меню в банке

Как мошенники использовали голосовое меню ЦБ расследовал инцидент, после того как один из банков сообщил о резком росте числа звонков своим клиентам от мошенников, которым было известно об остатках денежных средств на счетах, следует из письма.В источнике
С чего всё началось
РБК

ЦБ выявил схему мошенничества с использованием голосового меню в банке

Как пояснил РБК представитель ЦБ, такое мошенничество стало возможным из-за того, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через IVR (систему интерактивного голосового меню), которые были даны в 2019 году.
РБК03:00
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Газета.Ru

Центробанк выявил новую схему мошенничества с помощью голосового меню

Газета.Ru04:28
Коммерсантъ

ЦБ указал банкам на мошенничество с применением голосового меню

Коммерсантъ05:00
Московский Комсомолец

Появилась новая схема банковского мошенничества с помощью голосового меню

Московский Комсомолец05:00
Телеканал 360°

Мошенники придумали новую схема обмана банковской системы

Телеканал 360°04:44
Известия

ЦБ выявил схему обмана с использованием голосового меню в банке

Известия06:15
РИА Новости

ЦБ выявил новую схему мошенничества с помощью голосового меню

РИА Новости03:54
РБК

ЦБ выявил схему мошенничества с использованием голосового меню в банке

РБК03:00

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