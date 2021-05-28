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Экономика

ЦБ выявил схему с попытками взять несколько ипотечных кредитов за день

Банк России выявил новую схему на ипотечном рынке, когда заемщик пытается взять несколько ипотечных кредитов в один день. Об этом сообщила первый зампред регулятора Ксения Юдаева. По ее словам, такая схема распространена не широко.В источнике
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Эксперты поспорили о раскрытой ЦБ схеме с получением нескольких ипотек

РБКвчера в 14:29

ЦБ выявил схему в ипотеке с попытками взять несколько кредитов за день

Российская газетавчера в 12:40

ЦБ выявил схему, когда заемщик пытается взять несколько ипотечных кредитов в один день

ТАССвчера в 08:34

ЦБ выявил схему с несколькими ипотечными кредитами на одного заемщика

Московский Комсомолецвчера в 09:36

Россияне начали пытаться брать несколько ипотечных кредитов за день

РИА Новостивчера в 09:27

Центробанк выявил новую схему с ипотекой

Lenta.ruвчера в 09:17

ЦБ: россияне начали брать несколько ипотечных кредитов за день

Smotrim.ruвчера в 09:48
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Банк ДОМ.РФ снизил ставку по семейной ипотеке

Банк ДОМ.РФ улучшил условия по семейной ипотеке - теперь ставка по этой программе на покупку квартир составит от 5%, а на индивидуальное жилищное строительство - от 4,7%, сообщила в четверг пресс-служба кредитной организации.
ТАССвчера в 05:14

Напавший на сотрудницу полиции во Франции умер от ран после перестрелки с жандармами

Злоумышленник, напавший ранее в пятницу на сотрудницу полиции во французской коммуне Ла-Шапель-сюр-Эрдр (департамент Атлантическая Луара, запад страны), умер от ран после перестрелки с жандармами.
ТАСС09:15

ФРГ обезопасила строительство газопровода «Северный поток — 2» от простоев и помех

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на портал eadaily.com, неделю назад Федеральное ведомство по судоходству поставило задачу в кротчайшие сроки реализовать вторую поправку разрешения на строительство и эксплуатацию «Nord Stream — 2» в Балтийском море.
ToDay News Ufa26 мая в 10:55

Минэкономразвития выступило против ограничения экспорта алюминия и меди

Минэкономразвития представило критические замечания к проекту постановления правительства, разработанному Минпромторгом и включающему отечественную металлопродукцию — стальной прокат, медь, алюминий — в перечень товаров, экспорт которых может быть ограничен при необходимости.
РБК02:00