ЦБ выявил схему с попытками взять несколько ипотечных кредитов за день
Банк России выявил новую схему на ипотечном рынке, когда заемщик пытается взять несколько ипотечных кредитов в один день. Об этом сообщила первый зампред регулятора Ксения Юдаева. По ее словам, такая схема распространена не широко.В источнике
ЦБ выявил схему в ипотеке с попытками взять несколько кредитов за день
Российская газетавчера в 12:40
ЦБ выявил схему с несколькими ипотечными кредитами на одного заемщика
Московский Комсомолецвчера в 09:36