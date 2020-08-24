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РИА Новости
РИА Новости

ЦБ обнаружил способ хищения денег через Систему быстрых платежей

Специалисты выявили новый способ хищения средств со счетов клиентов банков через Систему быстрых платежей, пишет "Коммерсант" со ссылкой на бюллетень подразделения Центробанка ФинЦЕРТ.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Мошенники нашли способ выводить деньги через СБП

Мошенники нашли способ выводить деньги через СБП ЦБ выявил новый способ хищения средств со счетов клиентов в банке с использованием Системы быстрых платежей (СБП).
Коммерсантъ18:31
Подробнее о событии
РИА Новости

ЦБ обнаружил способ хищения денег через Систему быстрых платежей

РИА Новости01:49
ТАСС

«Ъ»: ЦБ выявил новый способ хищения средств через систему быстрых платежей

ТАСС05:18
RT на русском

Назван мошеннический способ вывода денег через СБП

RT на русском02:30
Коммерсантъ

ЦБ выявил способ хищения денег через Систему быстрых платежей

Коммерсантъ03:20
Эхо Москвы

Центробанк выявил новый способ хищения средств со счетов клиентов с использованием системы быстрых платежей

Эхо Москвы07:35
URA.Ru

Мошенники открыли новый способ воровать деньги со счетов россиян

URA.Ru22:24
РБК

«Коммерсантъ» узнал о новом виде мошенничества с использованием СБП

РБК22:05

Wildberries запустил крупнейший региональный распредцентр в Татарстане

Складской комплекс стал крупнейшим действующим региональным логистическим центром Wildberries за пределами Московского региона Площадь первой очереди составляет 50 тыс. кв. м, а общая площадь логистического объекта - свыше 100 тыс. кв. м. Совокупный размер инвестиций Wildberries в проект - около 5 млрд руб.
Известия Татарстана07:49

Посол США в России призвал наказать виновных в отравлении Навального, если оно подтвердится

Если информация об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, который с 20 августа находится в коме, подтвердится, виновные должны быть наказаны, сообщил посол США в России Джон Салливан.
Коммерсантъ09:10

В Ленобласти на КАД столкнулись восемь автомобилей

«Один человек погиб, шесть человек получили ранения разной степени тяжести при столкновении восьми автомобилей на 93-м километре внешнего кольца КАД», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
RT на русском09:19

По меньшей мере 83 фаната ПСЖ задержаны в ходе беспорядков в Париже

Парижские полицейские задержали в ночь на понедельник, 24 августа, 83 футбольных фанатов французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), участвующих в беспорядках после поражения команды в финале Лиги чемпионов.
Известия22:36