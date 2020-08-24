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Коммерсантъ
Коммерсантъ

ЦБ выявил способ хищения денег через Систему быстрых платежей

Дистанционное банковское обслуживание не проверило, принадлежит ли указанный счет отправителю, и направила команду в СБП. Таким образом, деньги были выведены.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Мошенники нашли способ выводить деньги через СБП

Мошенники нашли способ выводить деньги через СБП ЦБ выявил новый способ хищения средств со счетов клиентов в банке с использованием Системы быстрых платежей (СБП).
Коммерсантъ18:31
Подробнее о событии
Коммерсантъ

ЦБ выявил способ хищения денег через Систему быстрых платежей

Коммерсантъ03:20
ТАСС

«Ъ»: ЦБ выявил новый способ хищения средств через систему быстрых платежей

ТАСС05:18
RT на русском

Назван мошеннический способ вывода денег через СБП

RT на русском02:30
Эхо Москвы

Центробанк выявил новый способ хищения средств со счетов клиентов с использованием системы быстрых платежей

Эхо Москвы07:35
РИА Новости

ЦБ обнаружил способ хищения денег через Систему быстрых платежей

РИА Новости01:49
URA.Ru

Мошенники открыли новый способ воровать деньги со счетов россиян

URA.Ru22:24
РБК

«Коммерсантъ» узнал о новом виде мошенничества с использованием СБП

РБК22:05

КДК РФС рассмотрит оскорбления Гилерме со стороны фанатов «Спартака»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит эпизод с оскорблением голкипера московского «Локомотива» Маринато Гилерме во время матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».
RT на русском08:46

Азиза оправдала родственников Легкоступовой за скандал на похоронах

Поклонники исполнительницы хита «Ягода-малина» остались недовольны церемонией похорон певицы, так как ее родные не дали им возможности достойно проводить артистку в последний путь, и устроили скандал.
ФАНвчера в 03:06
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Концертный директор Татьяны Овсиенко опроверг слухи о пропаже певицы

Концертный диреткор Татьяны Овсиенко заявил, что с певицей все хорошо и она проводит отпуск в Крыму Напомним, что Татьяна Овсиенко завоевала популярность зрителей после того, как присоединилась к группе "Мираж".
Вокруг ТВвчера в 12:25
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Wildberries запустил распределительный центр в Татарстане

Крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries запустил первую очередь распределительного центра на площадке территории опережающего социально-экономического развития "Зеленодольск" в Татарстане стоимостью 5 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.
РИА Новости08:25

В Таганроге начались испытания обновленного ракетоносца Ту-95МСМ

Как рассказали специалисты ТАНТК, Ту-95МСМ – первый опытный стратегический ракетоносец, представляющий собой улучшенную версию самого скоростного в мире турбовинтового самолета-ракетоносца Ту-95МС.
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Don2405:56
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Кравчук: Лукашенко просил Путина оказать военную помощь

Так как мы сейчас физически не встречаемся, это для нас не существенно. Но есть одно но: я знаю, что президент Лукашенко обратился к президенту Путину за помощью. Помощь военная, чтобы помочь остановить процессы, которые идут и которые, дескать, вызваны только вмешательством иностранцев.
Леонид Кравчук
Политик
Росбалт07:32
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