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РИА Новости
РИА Новости

ЦБ обнаружил способ хищения денег через Систему быстрых платежей

Специалисты выявили новый способ хищения средств со счетов клиентов банков через Систему быстрых платежей, пишет "Коммерсант" со ссылкой на бюллетень подразделения Банка России ФинЦЕРТ.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Мошенники нашли способ выводить деньги через СБП

Мошенники нашли способ выводить деньги через СБП ЦБ выявил новый способ хищения средств со счетов клиентов в банке с использованием Системы быстрых платежей (СБП).
Коммерсантъ18:31
Подробнее о событии
RT на русском

Назван мошеннический способ вывода денег через СБП

RT на русском02:30
Коммерсантъ

ЦБ выявил способ хищения денег через Систему быстрых платежей

Коммерсантъ03:20
Эхо Москвы

Мошенники нашли способ выводить деньги через Систему быстрых платежей

Эхо Москвы21:09
Lenta.ru

Россиян начали обманывать по-новому

Lenta.ru01:47
URA.Ru

Мошенники открыли новый способ воровать деньги со счетов россиян

URA.Ru22:24
РБК

«Коммерсантъ» узнал о новом виде мошенничества с использованием СБП

РБК22:05
РИА Новости

ЦБ обнаружил способ хищения денег через Систему быстрых платежей

РИА Новости01:49

В Казани женщину укусил скорпион из купленного винограда

Жительницу Казани госпитализировали после укуса скорпиона, оказавшегося в купленном винограде, сообщает в воскресенье, 23 августа, ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Татарстана.
Известия18:00
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Минприроды одобрило создание заповедника на горе Куштау

Глава Башкирии Радий Хабиров направил Минприроды России обращение о возможности создания особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения на территории шихана Куштау, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу министерства.
Газета.Ru03:15
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Пушков оценил появление Лукашенко с автоматом в руках

Москва, 24 августа 2020, 09:39 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков назвал мрачной сценой появление президента Белоруссии Александра Лукашенко с автоматом в руках.
REGNUM02:39
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Спартак — Локомотив 2:1

Нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе получил повреждение в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом».
RT на русскомвчера в 13:31
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ФСБ перекрыла канал вербовки боевиков ИГ в Сирию

В Татарстане сотрудники ФСБ задержали участника террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), который занимался ее финансированием, вербовал и переправлял граждан России и СНГ в Сирию.
РБК03:30
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Депутат Рады Медведчук рассказал о главных врагах Украины

Киев, 24 августа 2020, 09:06 — REGNUM Деградация, деиндустриализация и деинтеллектуализация являются главными врагами Украины, заявил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
REGNUM02:06
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