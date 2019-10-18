Всего за три квартала 2019 года регулятор выявил 240 организаций с признаками финансовых пирамид.

с чего всё началось

Глава департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях сообщил, что за девять месяцев 2019 года было выявлено 240 организаций с признаками финансовых пирамид.

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