Общество
RT на русскомЦБ выявил в России 240 финансовых пирамид
Глава департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях сообщил, что за девять месяцев 2019 года было выявлено 240 организаций с признаками финансовых пирамид.
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Всего за три квартала 2019 года регулятор выявил 240 организаций с признаками финансовых пирамид.ТАСС01:01
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Общество
Роспотребнадзор хочет запретить пластиковые пакеты
Роспотребнадзор готовит законопроект о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов, сообщили газете «Известия» в пресс-службе ведомства.
Коммерсантъ вчера в 23:46
Армия и оружие
ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии
Начальник Главного управления подготовки – заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе и со стороны Белоруссии.
РИА Новости 04:51
Общество
Власти Черногории объявили о победе в суде над Дерипаской
Черногория полностью опровергла совершенно необоснованные доводы господина Дерипаски и тем самым одержала очередную победу, — говорится в сообщении ведомства.
News.ru вчера в 12:24
Политика
На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений
Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.
Газета.Ru 05:15
Авто
АвтоВАЗ проверит наличие динамиков на выпущенных Lada Largus
«АвтоВАЗ» начинает сервисную кампанию по проверке наличия динамиков в 689 автомобилях Lada Largus, отгруженных со 2 июля по 26 сентября 2019 года.
Автоновости дня 02:41
Единоборства
Скончался американский боксер, впавший в кому после нокаута
Скончался американский боксер Патрик Дэй, впавший в кому после нокаута, сообщает Всемирный боксерский совет (WBC).
Sputnik Кыргызстан вчера в 00:29
Армия и оружие
National Interest назвал российское «оружие Судного дня»
Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".
Российская газета вчера в 23:42
Футбол
Агент Мельгарехо рассказал о будущем футболиста в «Спартаке»
Хуан Апплеярд, агент полузащитника московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо, прокомментировал ситуацию с будущим своего клиента в команде.
RT на русском 03:14
Происшествия
В Новосибирске проверят школу, где нашли мертвую девочку
В свою очередь, прокуратура Новосибирской области даст оценку соблюдения законодательства об образовании и об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в школе.
Российская газета вчера в 04:52
Футбол
Болельщики «Спартака» опубликовали открытое письмо Федуну
Инициативная группа болельщиков московского "Спартака" под названием "Комитет-2023" опубликовала открытое обращение к владельцу и президенту клуба Леониду Федуну.
РИА Новости 05:17
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отметила день рождения с Тиллем Линдеманном
Сегодня, 18 октября, звезда российского шоу-бизнеса отмечает день рождения.
StarHit.ru 05:00
Общество
Россияне едят слишком много яиц
Жители России едят слишком много яиц. Об этом говорится в отчете аналитиков Sberbank СІВ. В среднем россиянин в год съедает 280 яиц.
Вести.Ru 02:38
Общество
Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе
В открытом доступе оказалось более миллиона кредитных историй россиян.
Lenta.ru 02:18
Происшествия
Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве
«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
RT на русском 03:00
Происшествия
Вооруженный грабитель застрелил посетителя в банке Екатеринбурга
В Екатеринбург в отделении одного из банков произошла стрельба, сообщают местные СМИ.
Газета.Ru 05:05
Общество
Жители Саратова просят спикера Госдумы построить аквапарк
Взгляд-инфо 03:55
Футбол
Матч «Барселона» — «Реал» могут перенести на 18 декабря
Sport24.ru 16 октября в 17:42
Здоровье
Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки
Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».
Волгоградская правда 16 октября в 11:57
Армия и оружие
Турция возобновила операцию в Сирии вопреки соглашению с США
Турция возобновила атаки на северо-востоке Сирии, несмотря на соглашение с США о временном прекращении операции "Источник мира".
Газета.Ru 04:03
Общество
Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве
Замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 16:42
Общество
«Медуза»: Испанский «спонсор» ФБК никогда не бывал в России
Напомним, 9 октября Минюст России объявил, что Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального внесен в реестр иноагентов.
Znak.com 03:20
Единоборства
Бетербиев и Гвоздик прошли процедуру взвешивания перед боем
Объединительный бой между Бетербиевым и Гвоздиком пройдет 18 октября в Филадельфии (США).
РИА Новости 02:42
Экономика
«Мечел» обратился за помощью к Козаку
«Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке.
Ведомости вчера в 17:45
Армия и оружие
Киев назвал причины срыва разведения войск в Донбассе
Возобновить разведение сил и средств в Донбассе мешают обстрелы на линии соприкосновения в районе Петровского и Золотого.
Lenta.ru 05:12
Происшествия
На Урале простились с убитой из-за машины девушкой
Сотни людей пришли сегодня к церкви в Каменске-Уральском, чтобы проститься с 27-летней Ксенией, жестоко убитой из-за автомобиля.
Российская газета 03:32
Армия и оружие
На учениях «Гром-2019» запустили «Калибры» и баллистические ракеты
Пуски баллистических и крылатых ракет состоялись в рамках учений "Гром-2019".
Life.ru вчера в 07:44
Авто
В Skoda продемонстрировали новую Skoda Octavia
Мировая премьера новой Skoda Octavia в кузове лифтбек и универсал состоится 11 ноября на специальном мероприятии в штаб-квартире Skoda в Млада-Болеславе.
Автоновости дня вчера в 04:20
Политика
РПЦ решила прекратить общение с архиереями Элладской церкви
«Прекращаем молитвенное и евхаристическое общение с теми архиереями Элладской церкви, которые вступили или вступят в таковое общение с представителями украинских неканонических раскольничьих сообществ», - сообщил он.
Аргументы и Факты вчера в 09:44
Культура
Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров
Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° вчера в 13:05
Политика
Краснодарский губернатор оценил создание в Раде объединения «Кубань»
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, комментируя создание в Верховной Раде межфракционного объединения "Кубань", которое займется "возвращением в политическое поле украинских этнических территорий и этнических украинцев", предложил депутатам предварительно узнать мнение кубанцев об этой идее.
РИА Новости 05:02