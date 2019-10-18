Общество
RT на русскомЦБ выявил в России 240 финансовых пирамид
Глава департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях сообщил, что за девять месяцев 2019 года было выявлено 240 организаций с признаками финансовых пирамид.
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с чего всё началось
Банк России за три квартала 2019 года выявил 2165 нелегальных организаций, из которых 1576 являются "черными кредиторами". Об этом в интервью ТАСС сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.ТАСС01:01
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