Банк России за три квартала 2019 года выявил 2165 нелегальных организаций, из которых 1576 являются "черными кредиторами". Об этом в интервью ТАСС сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

с чего всё началось

Глава департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях сообщил, что за девять месяцев 2019 года было выявлено 240 организаций с признаками финансовых пирамид.

Происшествия Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.

Общество Раскрыта смертельная опасность малых доз спиртного Ученые Медицинского колледжа Корейского университета выяснили, что частое употребление небольших порций алкоголя может быть более опасным, чем редкое злоупотребление спиртным.

Политика Горбачев рассказал о своем обращении к Путину Бывший президент СССР Михаил Горбачев некоторое время назад обращался к Владимиру Путину, об этом политик рассказал в интервью газете "Известия".

Происшествия Четверо арестантов «Матросской тишины» госпитализированы Четверо заключенных московского следственного изолятора "Матросская тишина" (СИЗО-1) направлены в городскую больницу с признаками сильного опьянения.

Политика Лидеры стран ЕС призвали весь мир сотрудничать со следствием по MH17 Лидеры стран ЕС призвали в согласованном по итогам первого дня саммита в Брюсселе заявлении "все государства" к сотрудничеству со следствием по крушению малайзийского Boeing на востоке Украины.

Общество Кейт Миддлтон и Принц Уильям посетили горы Гиндукуш в Пакистане 16 октября 15 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили горы Гиндукуш в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, увидев своими глазами последствия глобального потепления.

Политика Сенцов назвал русских и украинцев братьями Освобожденный в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом украинский режиссер Олег Сенцов в интервью немецкому изданию Der Spiegel назвал русских и украинцев родственными народами, «по сути, братьями».

Общество Роспотребнадзор предложил поэтапно запретить пластиковые пакеты Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) готовит законопроект о поэтапном сокращении производства и последующем запрете одноразовых пластиковых пакетов, сообщает в пятницу газета "Известия".

Общество Россияне едят слишком много яиц Жители России едят слишком много яиц. Об этом говорится в отчете аналитиков Sberbank СІВ. В среднем россиянин в год съедает 280 яиц.

Происшествия В СК сообщили о следственных действиях в мэрии Челябинска В разговоре с РБК Шишков подтвердил, что речь идет о «необходимых следственных действиях в рамках возбужденного уголовного дела о превышении должностных полномочий», но уточнить, где они проводятся, отказался.

Здоровье Скворцова назвала количество обращений россиян к врачам за год «Каждый россиянин обращается в первичное звено здравоохранения не менее восьми раз за год», — пояснила глава ведомства Вероника Скворцова в ходе всероссийского селекторного совещания, посвященного модернизации первичного звена здравоохранения.

Финансы Набиуллина не исключила «более решительного» снижения ключевой ставки ЦБ предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, но в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей допускает её более решительное снижение.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова родила Тимати сына Уже долгое время фанаты расспрашивали Решетову, когда же она родит. Сама модель дату родов не называла, но уверяла, что всё идет хорошо.

Экономика Финансирование мусорной реформы из бюджета сократится В первую очередь правительство намерено сэкономить на реформе обращения с отходами, следует из пояснительной записки к проекту бюджета, а именно на инвестициях в строительство перерабатывающих мощностей.

Шоу-бизнес Волочкова показала неудачное декольте до пояса Большинство звезд, надевая декольте до пояса, пользуются самыми разными хитростями — от скотча до вшитых в ткань лифа поддерживающих элементов.