с чего всё началось

Центробанк РФ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал иностранную валюту на рекордную сумму 23 млрд рублей. Соответствующую информацию предоставил регулятор. Днем ранее Банк России продал валюту на общую сумму 19,2 млрд рублей.

Авто Сформирован рейтинг автомобилей, которые почти не ломаются Немецкая техническая организация TUV каждый год оценивает более 200 моделей, реализуемых на европейском рынке, и составляет рейтинг надежности машин. 117

Общество Коронавирусом заразился управделами Московской патриархии Управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий госпитализирован с коронавирусной инфекцией COVID-19. 101

Общество Попова призвала сохранить ограничения ещё на один инкубационный период Жёсткие ограничения из-за коронавирусной инфекции должны оставаться в России ещё как минимум в течение одного инкубационного периода, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 1

Политика РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России. 2,7K

Экономика Помощник Глазьева ответил на критику ЦБ в его адрес Сергей Ткачук, помощник министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева, прокомментировал призыв Центробанка ограничить публичную активность господина Глазьева. 3,7K

Космос Телескоп Хаббл отмечает свое 30-летие 24 апреля 1990 года на космическом шаттле Discovery был запущен космический телескоп им. Хаббла вместе с экипажем из пяти астронавтов. 1

Происшествия В Златоусте у 36 медиков выявили коронавирус Тридцать шесть сотрудников горбольницы №1 в городе Златоуст Челябинской области заболели коронавирусом, среди них беременная девушка, ее заболевание протекает в легкой форме, сообщает минздрав региона. 1

Наука Псевдолимфатическая система выводит мусор из глаз Получается двойная трубка, и в промежуток между её двумя стенками проникает «замусоренная» межклеточная жидкость, которая фильтрует молекулярный мусор в кровеносный сосуд.

Авто АвтоВАЗ представит три новинки в 2020 году По слухам, в этом году АвтоВАЗ покажет рестайлинговые LADA Vesta (речь идет о глубоком обновлении, которое все так ждут), LADA Largus и LADA Niva-2, которая навсегда распрощается с именем Chevrolet Niva и окончательно войдет в модельный ряд LADA. 21

Политика Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины. 154

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 5,5% Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики. 1K

Общество В США число жертв коронавируса превысило 50 тысяч Число жертв коронавируса в США превысило 50 тысяч, следует из данных университета Джона Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников. 2

Экономика «Роснефть» выплатит рекордные дивиденды за 2019 год Годовому общему собранию акционеров рекомендуется принять решение о выплате дивидендов в размере 18 руб. 07 коп. на одну обыкновенную акцию. 104

Общество Голикова раскрыла статистику смертности от коронавируса по возрастам Вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами озвучила статистику по смертности от коронавируса в России по возрастам.

Общество Владимир Путин подписал закон о запрете алкоголя в барах в жилых домах Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий продажу алкоголя в кафе, ресторанах и барах, которые расположены в многоэтажных домах, и площадь которых не превышает 20 кв. м. Об этом сообщает ТАСС. 58

Политика Правительство Украины уволило глав таможни и фискальной службы Правительство Украины провело в пятницу внеочередное заседание, на котором уволило главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова, а также руководителя Государственной фискальной службы Сергея Верланова.