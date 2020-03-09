Финансы
Экономика сегодняБанк России продал валюту на рекордные 23 млрд рублей
Центробанк РФ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал иностранную валюту на рекордную сумму 23 млрд рублей. Соответствующую информацию предоставил регулятор. Днем ранее Банк России продал валюту на общую сумму 19,2 млрд рублей.
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с чего всё началось
Днем ранее, 21 апреля, регулятор продал валюту на 19,2 миллиарда рублей (более 255 миллионов рублей), 20 апреля — на 16,8 миллиарда рублей (более 220 миллионов долларов), а 19 апреля — на 14,8 миллиарда рублей (около 200 миллионов долларов).Компания04:19
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Комментарии
Общество
В Ростовской области скончался первый больной коронавирусом
В Ростове-на-Дону зафиксирован первый случай смерти от коронавируса.
Городской репортер 08:29
Авто
Сформирован рейтинг автомобилей, которые почти не ломаются
Немецкая техническая организация TUV каждый год оценивает более 200 моделей, реализуемых на европейском рынке, и составляет рейтинг надежности машин.
Новые автомобили вчера в 03:04
Политика
Еще два региона Италии просят военных РФ о помощи в борьбе с пандемией
Власти итальянских областей Апулия и Фриули-Венеция-Джулио обратились к РФ с просьбой отправить российских военнослужащих для помощи в борьбе с пандемией коронавируса.
ТАСС 05:46
Общество
Коронавирусом заразился управделами Московской патриархии
Управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий госпитализирован с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Труд 07:21
Общество
Уткин ответил на угрозы Соловьева
Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
Газета.Ru 11:22
Общество
Голикова: население устало от ограничений из-за коронавируса
Население устало от ограничений.
Коммерсантъ 12:28
Общество
Попова призвала сохранить ограничения ещё на один инкубационный период
Жёсткие ограничения из-за коронавирусной инфекции должны оставаться в России ещё как минимум в течение одного инкубационного периода, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 13:34
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 11:52
Экономика
Помощник Глазьева ответил на критику ЦБ в его адрес
Сергей Ткачук, помощник министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева, прокомментировал призыв Центробанка ограничить публичную активность господина Глазьева.
Коммерсантъ вчера в 20:59
Космос
Телескоп Хаббл отмечает свое 30-летие
24 апреля 1990 года на космическом шаттле Discovery был запущен космический телескоп им. Хаббла вместе с экипажем из пяти астронавтов.
AstroNews.ru 12:07
Происшествия
В Волгоградской области умерли еще двое пациентов с коронавирусом
По состоянию на 24 апреля в регионе зафиксирован 21 новый случай заболевания коронавирусом.
МТВ онлайн 04:43
Экономика
Социально значимые предприятия Москвы получат субсидии до 1 млн рублей
Социально значимым предприятиям Москвы будет выделена поддержка в размере до 1 млн рублей, сообщается на сайте мэра столицы.
Газета.Ru 12:38
Общество
Матвиенко советует россиянам отказаться от выезда за рубеж в 2020 году
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала граждан России не планировать поездки за границу в 2020 году из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:16
Наука
Отказ от пищевой соли поможет избежать сердечных заболеваний
Отказ человеком от пищевой соли поможет избежать сердечных заболеваний, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 13:06
Происшествия
В Златоусте у 36 медиков выявили коронавирус
Тридцать шесть сотрудников горбольницы №1 в городе Златоуст Челябинской области заболели коронавирусом, среди них беременная девушка, ее заболевание протекает в легкой форме, сообщает минздрав региона.
РИА Новости 12:58
Политика
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
Наука
Псевдолимфатическая система выводит мусор из глаз
Получается двойная трубка, и в промежуток между её двумя стенками проникает «замусоренная» межклеточная жидкость, которая фильтрует молекулярный мусор в кровеносный сосуд.
Наука и жизнь 21 апреля в 00:00
Политика
Грузия может отозвать посла на Украине в случае назначения Саакашвили
Сегодня премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что в случае назначения Михаила Саакашвили вице-премьером, Тбилиси может отозвать своего посла из Украины.
Газета.Ru 12:13
Авто
АвтоВАЗ представит три новинки в 2020 году
По слухам, в этом году АвтоВАЗ покажет рестайлинговые LADA Vesta (речь идет о глубоком обновлении, которое все так ждут), LADA Largus и LADA Niva-2, которая навсегда распрощается с именем Chevrolet Niva и окончательно войдет в модельный ряд LADA.
Автоновости дня 05:45
Политика
Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов
Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
Российская газета 09:45
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%
Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
Интерфакс 06:43
Общество
В США число жертв коронавируса превысило 50 тысяч
Число жертв коронавируса в США превысило 50 тысяч, следует из данных университета Джона Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.
РИА Новости 11:00
Экономика
«Роснефть» выплатит рекордные дивиденды за 2019 год
Годовому общему собранию акционеров рекомендуется принять решение о выплате дивидендов в размере 18 руб. 07 коп. на одну обыкновенную акцию.
Коммерсантъ вчера в 11:13
Общество
Голикова раскрыла статистику смертности от коронавируса по возрастам
Вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами озвучила статистику по смертности от коронавируса в России по возрастам.
РИА Новости 12:55
Общество
Владимир Путин подписал закон о запрете алкоголя в барах в жилых домах
Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий продажу алкоголя в кафе, ресторанах и барах, которые расположены в многоэтажных домах, и площадь которых не превышает 20 кв. м. Об этом сообщает ТАСС.
Московская перспектива 07:14
Политика
Правительство Украины уволило глав таможни и фискальной службы
Правительство Украины провело в пятницу внеочередное заседание, на котором уволило главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова, а также руководителя Государственной фискальной службы Сергея Верланова.
ТАСС 13:33
Происшествия
В Краснодаре после взрыва газового баллона в жилом доме погиб человек
В одной из квартир шестиэтажного дома в Краснодаре произошел пожар, при котором погиб мужчина.
Коммерсантъ 08:20
Экономика
ЦБ продлил срок перевода пенсионеров на карты «Мир»
Центробанк перенес срок, к которому пенсионеры должны быть переведены на использование карт «Мир», на три месяца – до 1 октября.
Ведомости 06:32
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51