Экономика
Московский КомсомолецЦБ зафиксировал новый отток вкладов россиян
На фоне майских праздников увеличилось число снимаемых россиянами банковских вкладов. Об этом сообщили в Центробанке РФ. Согласно статистике регулятора, за май количество средств на депозитах физлиц сократилось на 31,5 миллиардов рублей.
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Политика
В МИД прокомментировали претензии США к приговору Уилану
Ранее 15 июня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что возмущен приговором Уилану и требует его немедленно освободить.
Известия вчера в 11:26
Политика
Порошенко в суде обвинил Януковича в потере Крыма
В ходе допроса Порошенко не отвечал или давал уклончивые ответы на вопросы о его действиях для недопущения потери Крыма, не стал отвечать на ряд вопросов адвокатов об осуществлении политического преследования Януковича и не только.
Газета.Ru вчера в 14:39
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия вчера в 03:08
Происшествия
Адвокат заявил о «тяжелом самочувствии» Ефремова после ДТП
Адвокат Эльман Пашаев в рамках беседы с журналистами рассказал, как после дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб человек, чувствует себя его подзащитный - актер Михаил Ефремов.
Аргументы недели 00:49
Политика
Для подлодок ВМС США десятилетиями поставляли некачественный металл
Взгляд.ру вчера в 22:55
Политика
В магазинах появилась Конституция с вынесенными на голосование поправками
В книжных магазинах появились издания текста Конституции с поправками, которые вынесены на голосование 1 июля, убедился корреспондент РБК.
РБК 00:30
Политика
Япония приостанавливает развертывание американских комплексов ПРО
REGNUM вчера в 08:29
Шоу-бизнес
Тимати назвал Собчак «животным» за шутку в адрес Костюшкина
Несколько дней назад Собчак посмеялась над музыкантом Стасом Костюшкиным, который ранее на всю страну признался, что в детстве был изнасилован.
Gazeta.SPb вчера в 20:00
Происшествия
Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки
Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 21:12 — REGNUM На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым.
REGNUM вчера в 14:12
Происшествия
Четыре человека погибли при спасении тонущей девочки в Забайкалье
Известия вчера в 23:52
Происшествия
Установлена личность стрелка, ранившего в Москве полицейских
Интерфакс вчера в 11:41
Политика
Грузинский телеканал раскрыл покушение на своего сотрудника
Арест выходца из Ингушетии связали с оскорбительным высказыванием в адрес президента России Скандальную пресс-конференцию провел в Тбилиси генеральный директор оппозиционной телекомпании «Мтавари Архи» («Главный канал») Ника Гварамия.
Коммерсантъ вчера в 16:20
Общество
Федеральные власти США в июле возобновят смертную казнь
В июле прошлого года сообщалось, что федеральные власти США возобновляют практику смертной казни в качестве исключительной меры наказания после почти 20 лет перерыва.
РИА Новости вчера в 21:05
Футбол
Жена Кокорина опубликовала откровенное фото в золотом купальнике
Metaratings вчера в 15:08
Общество
СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана
RT на русском вчера в 10:41
Здоровье
В Алтайском крае умер еще один пациент с коронавирусом
Один человек с выявленным коронавирусом скончался за сутки в Алтайском крае, количество летальных исходов достигло 40, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 14 июня в 02:33
Политика
Трамп вдвое сократит американский воинский контингент в Германии
Президент США Дональд Трамп пообещал сократить число военных в Германии до 25 тысяч. По его словам, страна просрочила свои платежи в НАТО.
ТК Звезда вчера в 16:51
Происшествия
Во временном лагере в Дагестане азербайджанцы напали на полицейских
РБК вчера в 20:03
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости вчера в 04:20
Здоровье
Врачи объяснили «лесенку» в статистике выздоровевших от COVID-19
Поскольку наименьшее количество выздоровевших от COVID-19 последние три недели в России стабильно фиксируется по субботам и воскресеньям, а отчеты за эти дни федеральный оперативный штаб публикует на следующий день, на графике еженедельно образуется «провал» в воскресенье и понедельник.
Ридус 00:14
Кино
Названный расистским фильм «Унесенные ветром» вернут на HBO Max
Культовый фильм 1939 года "Унесенные ветром" вернут в каталог онлайн-кинотеатра HBO Max.
РЕН ТВ вчера в 11:21
Наука
Для диагностики рака впервые применили РНК-секвенирование
Биологи впервые диагностировали раковую опухоль с помощью секвенирования РНК – метода, который позволяет отслеживать изменения в активности отдельных генов в клетках.
ТАСС Наука вчера в 08:10
Общество
Из «Ведомостей» захотели уйти все заместители главного редактора
Газету "Ведомости" решили покинуть сразу пять заместителей главного редактора.
Газета.Ru вчера в 08:40
Общество
Пекин заявил об очень высоком риске распространения коронавируса
В воскресенье в Пекине, по данным правительства, протестировали на коронавирус 76 499 человек, анализы 59 оказались положительными.
RuNews24.ru вчера в 01:17
Общество
Правительство России расширило меры поддержки безработных
Расширяется число семей с несовершеннолетними детьми, которые вместе с пособием по безработице получат по три тысячи рублей в месяц на каждого ребёнка в июне-августе.
Вечерний Мурманск 13 июня в 12:15
Армия и оружие
Россия подняла Су-27 для перехвата бомбардировщиков США над Балтикой
«15 июня 2020 года дежурными силами по ПВО Западного военного округа были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-52H ВВС США и самолетов разведывательной авиации иностранных государств над нейтральными водами Балтийского моря и осуществлено их сопровождение российскими истребителями»,— сообщили в Минобороны.
Коммерсантъ вчера в 12:13
Общество
Коронавирус в Пекине оказался более заразным, чем он был в Ухане
Известия вчера в 19:33
Происшествия
Суд избрал меру пресечения украинскому радикалу Стерненко
Киев, 15 июня 2020, 22:01 — REGNUM Бывший главарь «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе Сергей Стерненко, которого подозревают в убийстве, будет находиться под круглосуточным домашним арестом, сообщило 15 июня издание Liga.net.
REGNUM вчера в 15:01
Политика
Из России высылают двух дипломатов Чехии
Объявление двух представителей другого государства персонами нон грата стало ответом МИД на недружественные действия со стороны Праги и недавнюю высылку двух сотрудников МИД России в Чехии после "абсурдных и бездоказательных обвинений".
DixiNews вчера в 09:29