Финансы
РБКЦБ зафиксировал новый отток вкладов россиян из банков
В апреле россияне в основном забирали из банков валютные вклады, совокупная депозитная база выросла на 1,2%, или на 371 млрд руб. Банки также зафиксировали переток средств из рублевых депозитов на текущие счета, писал РБК.
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