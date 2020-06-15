Экономика
РБКЦБ зафиксировал новый отток вкладов россиян из банков
В марте клиенты закрывали вклады и в иностранной валюте, и в рублях, изъяв из банков 315 млрд руб. Тогда ЦБ допускал новый отток вкладов из-за снижения доходов россиян на фоне самоизоляции.
Читать в источнике
Оценить147
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7230 источников, обновлено в 12:38, Ашберн
Происшествия
Источник раскрыл личность стрелка, ранившего полицейских в Москве
Устроившим стрельбу на Ленинском проспекте в столице оказался 25-летний уроженец Назрани, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 12:14
Энергетика
Польская PGNiG ожидает от «Газпрома» 1,5 млрд долларов
Польская компания PGNiG ожидает от "Газпрома" возмещения переплаты за газ в размере $1,5 млрд, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:37
Общество
СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана
RT на русском 10:41
Общество
Пекин заявил о высоком риске распространения коронавируса
Китайские власти предупредили население о высокой вероятности дальнейшего распространения коронавируса в Пекине.
РБК 08:45
Авто
Составлен рейтинг самых надёжных подержанных кроссоверов
Новые автомобили 08:40
Происшествия
В Красноярске установили личность избившей ребенка в лифте женщины
В полицию обратилась председатель совета жильцов, сообщившая, что увидела на видеозаписи, как женщина в лифте избивает малолетнего ребенка, уточняет телеканал «360».
Известия 11:41
Общество
В Пермском крае продлили режим самоизоляции до 23 июня
В Пермском крае сегодня на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции было принято решение о продлении режим самоизоляции до 23 июня.
ВЕТТА 07:51
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru вчера в 06:09
Общество
Убивший студентку историк Соколов отказался от адвокатов
Экс-доцент СПбГУ, историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки университета Анастасии Ещенко, отказался от услуг адвоката Александра Почуева и попросил вернуться к защите Сергея Лукьянова, который ранее отказался вести дело.
РБК 11:24
Общество
Скуратов признал увольнения из «Уральских авиалиний»
В авиакомпании «Уральские авиалинии» с начала 2020 года уволено около 100 сотрудников.
Правда УрФО 10:17
Театры
БДТ имени Товстоногова покажет первый в России Minecraft-спектакль
В воскресенье, 14 июня, в игровой вселенной Minecraft откроется БДТ имени Товстоногова.
Петербургский дневник 13 июня в 11:26
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости 04:20
Наука
Обнаружили редкие геологические структуры между мантией и ядром Земли
Между мантией и ядром Земли обнаружены редкие геологические структуры.
Evo-rus.com 13 июня в 12:42
Происшествия
Задержан подозреваемый в смерти пациента из Новомосковска
В ходе расследования уголовного дела задержан и допрошен в качестве подозреваемого один из работников ГУЗ ТО «Новомосковская городская клиническая больница».
Тульские новости 11:28
Общество
С июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости вчера в 06:51
Общество
В двух регионах России отменили парады Победы
В Москве парад Победы было решено перенести с 9 мая на 24 июня из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия 05:07
Автоспорт
Ферстаппен может сесть за руль машины Квята
Матч ТВ 11:58
Происшествия
Бастрыкин поручил изучить дело девочки, убитой в Красноярском крае
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах дела девочки, убитой в Красноярском крае в мае, сообщается на сайте СК России.
РИА Новости 09:17
Шоу-бизнес
Директор Началовой показала преобразившуюся могилу певицы
Директор певицы Юлии Началовой показала преобразившуюся после финальных работ над памятником могилу звезды.
Газета.Ru 09:52
Общество
В России американцу Уилану вынесли приговор за шпионаж
Мосгорсуд приговорил гражданина США Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима, признав виновным в шпионаже.
Lenta.ru 04:24
Происшествия
В Волгограде подросток со взрывчаткой планировал нападение на школу
ФСБ предотвратила нападение на школу в Волгограде, планировавший его подросток 2005 года рождения задержан, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
Интерфакс 04:06
Фигурное катание
Фигуристка Туктамышева ответила на критику ее откровенных снимков
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на критику насчет ее откровенных снимков.
Вечерняя Москва 12:30
Общество
Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений
Московские власти с 16 июня переходят к третьему этапу снятия ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru 08:11
Футбол
Финал Лиги чемпионов в 2022 году пройдёт в Санкт-Петербурге
Финал Лиги чемпионов сезона-2020/2021 пройдёт в Санкт-Петербурге.
News.ru 12:16
Шоу-бизнес
Развод Пелагеи и Ивана Телегина отложили из-за минирования суда
Еще в конце прошлого года Пелагея подтвердила, что больше не живет с Иваном Телегиным и собирается развестись.
StarHit.ru 10:17
Армия и оружие
Семь бойцов ДНР убиты ВСУ под Дебальцево
Piter.tv 06:14
Политика
Путин ответил на критику КПРФ по поправкам к конституции
Президент России Владимир Путин не согласен с КПРФ, которая раскритиковала предлагаемые поправки к конституции, касающиеся формирования власти.
ТАСС вчера в 08:00