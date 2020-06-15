В марте клиенты закрывали вклады и в иностранной валюте, и в рублях, изъяв из банков 315 млрд руб. Тогда ЦБ допускал новый отток вкладов из-за снижения доходов россиян на фоне самоизоляции.

Происшествия Источник раскрыл личность стрелка, ранившего полицейских в Москве Устроившим стрельбу на Ленинском проспекте в столице оказался 25-летний уроженец Назрани, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Общество В Пермском крае продлили режим самоизоляции до 23 июня В Пермском крае сегодня на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции было принято решение о продлении режим самоизоляции до 23 июня. 69

Общество Убивший студентку историк Соколов отказался от адвокатов Экс-доцент СПбГУ, историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки университета Анастасии Ещенко, отказался от услуг адвоката Александра Почуева и попросил вернуться к защите Сергея Лукьянова, который ранее отказался вести дело. 27

Общество Скуратов признал увольнения из «Уральских авиалиний» В авиакомпании «Уральские авиалинии» с начала 2020 года уволено около 100 сотрудников.

Фигурное катание Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России. 3

Происшествия Задержан подозреваемый в смерти пациента из Новомосковска В ходе расследования уголовного дела задержан и допрошен в качестве подозреваемого один из работников ГУЗ ТО «Новомосковская городская клиническая больница».

Общество С июля в России повысят пенсии части пенсионеров Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию. 2K

Общество В двух регионах России отменили парады Победы В Москве парад Победы было решено перенести с 9 мая на 24 июня из-за угрозы распространения коронавируса. 368

Происшествия Бастрыкин поручил изучить дело девочки, убитой в Красноярском крае Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах дела девочки, убитой в Красноярском крае в мае, сообщается на сайте СК России. 55

Шоу-бизнес Директор Началовой показала преобразившуюся могилу певицы Директор певицы Юлии Началовой показала преобразившуюся после финальных работ над памятником могилу звезды. 3

Происшествия В Волгограде подросток со взрывчаткой планировал нападение на школу ФСБ предотвратила нападение на школу в Волгограде, планировавший его подросток 2005 года рождения задержан, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы. 1,5K

Фигурное катание Фигуристка Туктамышева ответила на критику ее откровенных снимков Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на критику насчет ее откровенных снимков.

Общество Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений Московские власти с 16 июня переходят к третьему этапу снятия ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина. 506