В марте клиенты закрывали вклады и в иностранной валюте, и в рублях, изъяв из банков 315 млрд руб. Тогда ЦБ допускал новый отток вкладов из-за снижения доходов россиян на фоне самоизоляции.

Общество Ждущие отправки из России азербайджанцы устроили беспорядки Граждане Азербайджана, ждущие отправки из России, устроили беспорядки в пункте временного размещения в Дагестане.

Авто Ателье ABT Sportsline доработало Audi S8 в кузове D5 В результате уровень мощности двигателя увеличился до 700 лошадиных сил, а крутящий момент теперь равен 880 Нм.

Общество Куйвашев продлил самоизоляцию в Свердловской области Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вновь продлил режим ограничительных мер, введенный в регионе из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 150

Политика МИД России не считает приговор Уилану слишком суровым «Что же касается утверждений о несправедливости или чрезмерной суровости приговора, необходимо подчеркнуть, что в США, да и в других западных странах наказание за аналогичные деяния предусматривает десятки лет тюремного заключения, вплоть до пожизненного, причем без права помилования»,-- говорится в комментарии российского МИДа. 142

Происшествия Суд избрал меру пресечения украинскому радикалу Стерненко Киев, 15 июня 2020, 22:01 — REGNUM Бывший главарь «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе Сергей Стерненко, которого подозревают в убийстве, будет находиться под круглосуточным домашним арестом, сообщило 15 июня издание Liga.net.

Политика Путин: России удалось сработать на опережение пандемии В России удалось сработать на опережение и сгладить последствия пандемии для экономики и граждан, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на совещании о реализации мер поддержки экономики и социальной сферы. 211

Политика Украина потребовала восстановить законность в ДНР и ЛНР Переговорщики подчеркнули, что будут добиваться проведения инвентаризации украинского государственного и частного имущества в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). 2

Происшествия Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 21:12 — REGNUM На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым. 6

Общество Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату В Роструде РИА Новости рассказали, как будет оплачиваться работа в день всенародного голосования по поправкам к Конституции 1 июля. 2K