Экономика
РБКЦБ зафиксировал новый отток вкладов россиян из банков
В марте клиенты закрывали вклады и в иностранной валюте, и в рублях, изъяв из банков 315 млрд руб. Тогда ЦБ допускал новый отток вкладов из-за снижения доходов россиян на фоне самоизоляции.
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Общество
Ждущие отправки из России азербайджанцы устроили беспорядки
Граждане Азербайджана, ждущие отправки из России, устроили беспорядки в пункте временного размещения в Дагестане.
Lenta.ru 15:54
Авто
Ателье ABT Sportsline доработало Audi S8 в кузове D5
В результате уровень мощности двигателя увеличился до 700 лошадиных сил, а крутящий момент теперь равен 880 Нм.
Evo-rus.com 13 июня в 10:19
Общество
Борис Джонсон заступился за Черчилля и призвал не переписывать историю
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал вандалов, которые испортили памятник Уинстону Черчиллю, исписав монумент расистскими надписями.
Газета.Ru 00:17
Происшествия
«Современник» выразил соболезнования семье погибшего в ДТП с Ефремовым
РИА Новости 16:07
Авто
Nissan представил кроссовер Nissan X-Trail нового поколения
Продажи нового Nissan X-Trail в США (там он представлен под именем Rogue) начнутся уже этой осенью.
Автоновости дня 09:27
Армия и оружие
Истребители России сопроводили бомбардировщики США
Россия подняла истребители Су-27 для сопровождения над Балтикой стратегических бомбардировщиков США В-52H и самолетов-разведчиков НАТО.
Lenta.ru 11:54
Энергетика
WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов
Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники.
РИА Новости 13:04
Общество
Куйвашев продлил самоизоляцию в Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вновь продлил режим ограничительных мер, введенный в регионе из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Kursk.com 05:50
Происшествия
На Ленинском проспекте в Москве мужчина стрелял в полицейских
В Москве мужчина открыл огонь по полицейским, которые остановили его для проверки автомобиля, сообщает АГН «Москва».
Собеседник 10:40
Политика
МИД России не считает приговор Уилану слишком суровым
«Что же касается утверждений о несправедливости или чрезмерной суровости приговора, необходимо подчеркнуть, что в США, да и в других западных странах наказание за аналогичные деяния предусматривает десятки лет тюремного заключения, вплоть до пожизненного, причем без права помилования»,-- говорится в комментарии российского МИДа.
Коммерсантъ 12:06
Происшествия
Суд избрал меру пресечения украинскому радикалу Стерненко
Киев, 15 июня 2020, 22:01 — REGNUM Бывший главарь «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе Сергей Стерненко, которого подозревают в убийстве, будет находиться под круглосуточным домашним арестом, сообщило 15 июня издание Liga.net.
REGNUM 15:01
Политика
Путин: России удалось сработать на опережение пандемии
В России удалось сработать на опережение и сгладить последствия пандемии для экономики и граждан, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на совещании о реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.
Вести.Ru 08:50
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru вчера в 06:09
Общество
СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана
Следственный комитет возбудил уголовное дело против Алексея Навального, он подозревается в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.
RT на русском 10:41
Общество
Названы сроки начала производства вакцины от коронавируса в России
Производство вакцины от коронавируса в России может начаться к концу осени — началу зимы.
BFM.ru 14:49
Политика
Украина потребовала восстановить законность в ДНР и ЛНР
Переговорщики подчеркнули, что будут добиваться проведения инвентаризации украинского государственного и частного имущества в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).
Lenta.ru 11:28
Происшествия
В Екатеринбурге воспитательницу наказали за пьянку в детсаду
Российская газета 09:02
Экономика
Подсчитаны потери бюджета России из-за дешевой нефти
В Минфине подсчитали потери российского бюджета из-за дешевой нефти.
Lenta.ru 11:55
Игры
Поклонников «Властелина колец» пригласили вернуться в Средиземье: Состоялся анонс игры The Lord of the Rings: Rise to War
Проект называется The Lord of the Rings: Rise to War и создается под мобильные системы.
Srnsk 15:23
Происшествия
В Волгограде задержали подростка за подготовку нападения на школу
В Волгограде задержали 14-летнего подростка, который планировал атаку на школу.
РИА Новости 06:05
Происшествия
Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки
Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 21:12 — REGNUM На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым.
REGNUM 14:12
Политика
Путин раскрыл детали взятия аэропорта Слатина в Косово в 1999 году
Путин был секретарем Совета безопасности, когда впервые прозвучала идея о взятии под контроль аэропорта Слатина.
Слово и Дело вчера в 08:24
Общество
Названы российские регионы с наивысшим уровнем благосостояния семей
Эксперты РИА Новости подготовили рейтинг регионов по уровню благосостояния семей по итогам 2019 года.
Моя Москва.онлайн вчера в 23:48
Политика
Twitter заблокировал аккаунт конкурса «Лидеры России»
В пресс-службе конкурса «Лидеры России» заявили, что направили запрос в Twitter о причинах блокировки официального аккаунта проекта.
BFM.ru 13:14
Общество
Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату
В Роструде РИА Новости рассказали, как будет оплачиваться работа в день всенародного голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
РИА Новости 11:34
Культура
Дату проведения «Оскара» перенесли
Дату проведения церемонии вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года.
Lenta.ru 14:45
Общество
Новый китайский коронавирус посчитали еще более заразным
Ранее новый коронавирус обнаружили на одном из крупнейших оптовых продовольственных рынков Пекина «Синьфади».
Lenta.ru 14:39