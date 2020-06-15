Экономика

РБКРБКЦБ зафиксировал новый отток вкладов россиян из банков

В марте клиенты закрывали вклады и в иностранной валюте, и в рублях, изъяв из банков 315 млрд руб. Тогда ЦБ допускал новый отток вкладов из-за снижения доходов россиян на фоне самоизоляции.
Читать в источнике
Комментировать85

Подробнее о событии

ЦБ в мае зафиксировал отток вкладов из российских банков

ТАСС05:41

Майские праздники вызвали отток вкладов в России

Вести.Ru06:40

Центробанк зафиксировал новый отток вкладов россиян из банков

Эхо Москвы06:37

Россияне снова начали забирать деньги из банков. Уже сняли десятки миллиардов

URA.Ru06:34

Россияне в начале июня снова стали класть деньги в банк

Коммерсантъ07:37

В Центробанке сообщили о росте объёма вкладов россиян

Говорит Москва05:12

ЦБ зафиксировал новый отток вкладов россиян из банков

РБК05:12
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 16:16, Ашберн
Общество

Ждущие отправки из России азербайджанцы устроили беспорядки

Граждане Азербайджана, ждущие отправки из России, устроили беспорядки в пункте временного размещения в Дагестане.
Lenta.ru 15:54
Авто

Ателье ABT Sportsline доработало Audi S8 в кузове D5

В результате уровень мощности двигателя увеличился до 700 лошадиных сил, а крутящий момент теперь равен 880 Нм.
Evo-rus.com 13 июня в 10:19
Общество

Борис Джонсон заступился за Черчилля и призвал не переписывать историю

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал вандалов, которые испортили памятник Уинстону Черчиллю, исписав монумент расистскими надписями.
Газета.Ru 00:17
25
Происшествия

«Современник» выразил соболезнования семье погибшего в ДТП с Ефремовым

РИА Новости 16:07
7
Авто

Nissan представил кроссовер Nissan X-Trail нового поколения

Продажи нового Nissan X-Trail в США (там он представлен под именем Rogue) начнутся уже этой осенью.
Автоновости дня 09:27
47
Армия и оружие

Истребители России сопроводили бомбардировщики США

Россия подняла истребители Су-27 для сопровождения над Балтикой стратегических бомбардировщиков США В-52H и самолетов-разведчиков НАТО.
Lenta.ru 11:54
215
Энергетика

WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов

Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники.
РИА Новости 13:04
1,1K
Общество

Куйвашев продлил самоизоляцию в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вновь продлил режим ограничительных мер, введенный в регионе из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Kursk.com 05:50
150
Происшествия

На Ленинском проспекте в Москве мужчина стрелял в полицейских

В Москве мужчина открыл огонь по полицейским, которые остановили его для проверки автомобиля, сообщает АГН «Москва».
Собеседник 10:40
2,4K
Здоровье

В Твери заложили камень на месте строительства детской облбольницы

REGNUM 07:29
7
Политика

МИД России не считает приговор Уилану слишком суровым

«Что же касается утверждений о несправедливости или чрезмерной суровости приговора, необходимо подчеркнуть, что в США, да и в других западных странах наказание за аналогичные деяния предусматривает десятки лет тюремного заключения, вплоть до пожизненного, причем без права помилования»,-- говорится в комментарии российского МИДа.
Коммерсантъ 12:06
142
Происшествия

Суд избрал меру пресечения украинскому радикалу Стерненко

Киев, 15 июня 2020, 22:01 — REGNUM Бывший главарь «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе Сергей Стерненко, которого подозревают в убийстве, будет находиться под круглосуточным домашним арестом, сообщило 15 июня издание Liga.net.
REGNUM 15:01
Политика

Путин: России удалось сработать на опережение пандемии

В России удалось сработать на опережение и сгладить последствия пандемии для экономики и граждан, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на совещании о реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.
Вести.Ru 08:50
211
Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru вчера в 06:09
4,5K
Общество

СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана

Следственный комитет возбудил уголовное дело против Алексея Навального, он подозревается в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.
RT на русском 10:41
4,6K
Общество

Названы сроки начала производства вакцины от коронавируса в России

Производство вакцины от коронавируса в России может начаться к концу осени — началу зимы.
BFM.ru 14:49
5
Политика

Украина потребовала восстановить законность в ДНР и ЛНР

Переговорщики подчеркнули, что будут добиваться проведения инвентаризации украинского государственного и частного имущества в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).
Lenta.ru 11:28
2
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал, почему артист напился перед ДТП

RuNews24.ru 12:02
396
Происшествия

В Екатеринбурге воспитательницу наказали за пьянку в детсаду

Российская газета 09:02
24
Экономика

Подсчитаны потери бюджета России из-за дешевой нефти

В Минфине подсчитали потери российского бюджета из-за дешевой нефти.
Lenta.ru 11:55
12
Игры

Поклонников «Властелина колец» пригласили вернуться в Средиземье: Состоялся анонс игры The Lord of the Rings: Rise to War

Проект называется The Lord of the Rings: Rise to War и создается под мобильные системы.
Srnsk 15:23
Происшествия

В Волгограде задержали подростка за подготовку нападения на школу

В Волгограде задержали 14-летнего подростка, который планировал атаку на школу.
РИА Новости 06:05
1,6K
Происшествия

Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки

Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 21:12 — REGNUM На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым.
REGNUM 14:12
6
Политика

Путин раскрыл детали взятия аэропорта Слатина в Косово в 1999 году

Путин был секретарем Совета безопасности, когда впервые прозвучала идея о взятии под контроль аэропорта Слатина.
Слово и Дело вчера в 08:24
147
Общество

Названы российские регионы с наивысшим уровнем благосостояния семей

Эксперты РИА Новости подготовили рейтинг регионов по уровню благосостояния семей по итогам 2019 года.
Моя Москва.онлайн вчера в 23:48
839
Политика

Twitter заблокировал аккаунт конкурса «Лидеры России»

В пресс-службе конкурса «Лидеры России» заявили, что направили запрос в Twitter о причинах блокировки официального аккаунта проекта.
BFM.ru 13:14
1
Общество

Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату

В Роструде РИА Новости рассказали, как будет оплачиваться работа в день всенародного голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
РИА Новости 11:34
2K
Культура

Дату проведения «Оскара» перенесли

Дату проведения церемонии вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года.
Lenta.ru 14:45
4
Происшествия

Помощник бухгалтера студии Серебренникова заявила о давлении следствия

ТАСС 14:44
1
Общество

Новый китайский коронавирус посчитали еще более заразным

Ранее новый коронавирус обнаружили на одном из крупнейших оптовых продовольственных рынков Пекина «Синьфади».
Lenta.ru 14:39
302
Как работают Яндекс.Новости?
Главное