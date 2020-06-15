Экономика
РБКЦБ зафиксировал новый отток вкладов россиян из банков
В марте клиенты закрывали вклады и в иностранной валюте, и в рублях, изъяв из банков 315 млрд руб. Тогда ЦБ допускал новый отток вкладов из-за снижения доходов россиян на фоне самоизоляции.
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Шоу-бизнес
Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись
РИА Новости 05:46
Политика
Адвокат рассказал о возможности обмена Уилана на Бута
«СВР ведет разговоры о том, что Уилана могут обменять на Бута или Ярошенко, находящихся в США, эти разговоры ведутся с декабря», — сказал Жеребенков.
REGNUM 06:27
Общество
Из «Ведомостей» ушли все заместители главного редактора
Пять заместителей главного редактора "Ведомостей" уходят из газеты в качестве протеста против назначения главредом Андрея Шмарова, соответствующее заявление опубликовано на сайте издания.
РИА Новости 07:36
Общество
В Свердловской области продлили ограничительные меры до 22 июня
Ограничительные меры, введенные в Свердловской области из-за распространения коронавируса, продлены до 22 июня.
ТАСС 05:26
Общество
Рязанские выпускники получили аттестаты
Вечерняя Рязань 08:15
Происшествия
В Воронеже потушили пожар на хлебозаводе
РИА Новости 08:28
Политика
Турецкий МИД прокомментировал перенос визита Лаврова в Анкару
Визит руководителя МИД России Сергея Лаврова перенесли в связи с проработкой новых шагов по решению кризиса на Ближнем Востоке и Ливии.
Народные новости 07:02
Политика
Путин раскрыл свою роль в организации броска на Приштину
Российский марш-бросок на Приштину из Боснии в ночь с 11 на 12 июня 1999 года заключался в закреплении в аэропорту Слатина без согласования с другими войсками.
Lenta.ru вчера в 06:28
Энергетика
Польская PGNIG ждет от «Газпрома» назначенные судом $1,5 млрд
Польская PGNIG подписала дополнительное соглашение по транзиту газа по газопроводу Ямал—Европа с «Газпромом», сообщила компания.
Коммерсантъ 08:33
Общество
В китайском городе Баодин ввели военное положение
В расположенном в 140 км от Пекина китайском городе Баодин с населением 11,5 млн человек было введено военное положение.
Газета.Ru 03:29
Шоу-бизнес
Друг Андрея Норкина рассказал о жизни ведущего после смерти жены
Телеведущий Андрей Норкин всю жизнь любил только покойную жену Юлию, рассказал журналистам его друг Евгений Спицын.
iReactor вчера в 13:28
Общество
В Финляндии отменили режим ЧП по коронавирусу
Чрезвычайное положение в Финляндии было введено решением правительства 16 марта из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 07:41
Политика
Путин отверг критику КПРФ по поправкам к Конституции
Москва, 14 июня 2020, 16:00 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил на критику со стороны Коммунистической партии Российской Федерации по поправкам к Конституции.
REGNUM вчера в 09:00
Политика
В Госдуму внесен закон о разблокировке Telegram
Депутаты от «Справедливой России» Дмитрий Ионин, Александр Терентьев и Федот Тумусов внесли в Госдуму проект закона о прекращении блокировок мессенджера Telegram.
BFM.ru 07:46
Общество
«Феррари» обновит к Гран-при Австрии только мотор, модернизации аэродинамики не будет
Команда «Феррари» подготовит к Гран-при Австрии обновлённую версию силовой установки, однако запланированные аэродинамические новинки появятся на болидах «Скудерии» позже, сообщает итальянская версия Motorsport.
Чемпионат 07:59
Общество
До 23 июня продлен режим самоизоляции в Пермском крае
Напомним, ранее возможной датой снятия режима самоизоляции называлась 15 июня, однако в минувшую неделю уровень заболеваемости продолжал оставаться высоким, в субботу из-за выявления локальной вспышки в геронтопсихиатрическом центре в Добрянском районе был зафикисрован антирекорд - 107 случаев за сутки.
Эхо Москвы в Перми 08:01
Футбол
Матч между клубами «Сочи» и «Ростов» 19 июня пройдет со зрителями
Работу общественного транспорта в день проведения игры продлят, чтобы все болельщики смогли добраться домой после футбольного матча, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
Кубань 24 06:15
Происшествия
В Волгограде задержали подростка за подготовку нападения на школу
В Волгограде задержали 14-летнего подростка, который планировал атаку на школу.
РИА Новости 06:05
Экономика
Траты россиян в зарубежных интернет-магазинах снизились впервые за 10 лет
Как пишет РБК, это показало исследование Высшей школы экономики.
Эхо Москвы 05:06
Политика
Путин высказался о последствиях пандемии коронавируса
В России удалось сгладить последствия пандемии коронавируса, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по поддержке экономики и социальной сферы.
Lenta.ru 08:29
Общество
С июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости вчера в 06:51
Футбол
Андрей Лунин: Шел в «Реал» не всю жизнь в арендах быть, а там играть
Голкипер «Овьедо» Андрей Лунин, выступающий за нынешний клуб на правах аренды, заявил о желании стать первым номером мадридского «Реала».
Советский спорт 05:31
Шоу-бизнес
Тимати назвал Собчак «животным» за шутку об изнасиловании Костюшкина
Рэпер Тимати в своем Instagram в нецензурной форме прокомментировал высказывание ведущей Ксении Собчак на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом.
Московский Комсомолец вчера в 19:40
Шоу-бизнес
Исхудавший Николай Расторгуев взволновал поклонников
Российский певец Леонид Агутин поделился совместными снимками со своими музыкальными коллегами, среди которых был лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев.
Аргументы недели 06:50
Кино
Киноакадемия США изменила правила выбора номинантов на «Оскар»
«Начиная с 94-й церемонии вручения в 2022 году, категория «Лучший фильм» будет состоять из десяти номинантов, а не числа, которое меняется из года в год», — пояснили представители «Оскара».
ФАН 12 июня в 22:18
Политика
МИД Чехии прокомментировал высылку Россией двух дипломатов
Как отметили в МИД РФ, 15 июня в российское внешнеполитическое ведомство был вызван посол Чехии в России Пивонька, которому сообщили об ответных мерах российской стороны в связи с недружественными действиями Праги и объявлением 5 июня двух сотрудников посольства России в Чехии персонами нон грата на основании абсурдных и бездоказательных обвинений.
РИА Новости 07:11
Общество
Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений
Московские власти с 16 июня переходят к третьему этапу снятия ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru 08:11