Экономика
РБКЦБ зафиксировал новый отток вкладов россиян из банков
В марте клиенты закрывали вклады и в иностранной валюте, и в рублях, изъяв из банков 315 млрд руб. Тогда ЦБ допускал новый отток вкладов из-за снижения доходов россиян на фоне самоизоляции.
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Происшествия
В Москве полицейские пострадали при перестрелке на Ленинском проспекте
Инцидент произошел на Ленинском проспекте возле гостиницы "Салют". По предварительным данным, стреляли из такси.
РИА Новости 09:47
Общество
Пола Уилана приговорили к 16 годам колонии за шпионаж против России
Мосгорсуд в понедельник признал виновным бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана в шпионаже против России и приговорил его к 16 годам колонии, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС 04:45
Технологии
В Minecraft появились компьютеры с Windows и Doom
Игромания.ру 10:06
Общество
СК возбудил дело против Навального из-за клеветы на ветерана
Следственный комитет возбудил в отношении Алексея Навального уголовное дело о клевете в адрес ветерана, сообщает в понедельник столичный главк СК РФ.
РИА Новости 10:34
Общество
78-летнего ученого Валерия Митько обвинили в госизмене
78-летнему ученому Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене.
Газета.Ru 04:20
Политика
Васильев произвел кадровые перестановки в правительстве Дагестана
Глава Дагестана Владимир Васильев назначил двух заместителей председателя правительства республики и одного своего советника, соответствующие указы подписаны им в понедельник.
ТАСС 10:58
Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов
В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости 07:14
Общество
Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений
Московские власти с 16 июня переходят к третьему этапу снятия ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru 08:11
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Единоборства
Менеджер Федора Емельяненко обвинил Финкельштейна в краже денег бойца
Советский спорт 08:23
Происшествия
Американский F-15 упал в Северном море
Истребитель ВВС США F-15C Eagle упал в Северное море у побережья Англии.
Российская газета 06:44
Технологии
Ученые считают, что вакцины от коронавируса не остановят эпидемию
Ученые полагают, что распространяют коронавирус бессимптомные носители заболевания, и опасаются того, что как только вакцину, подавляющую симптомы, изобретут, число заболевших новой болезнью станет больше.
Новые Известия 10:14
Армия и оружие
В России началась разработка плавающей версии комплекса «Тор-М2»
Как заявил журналу "Национальная оборона" начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов, новая модификация "Тор-М2" создается на основе платформы на колесном шасси.
Российская газета 03:07
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске рассказал, кому достанется наследство певицы
Имущество семьи певицы Жанны Фриске достанется ее сыну Платону, заявил отец артистки Владимир Фриске в эфире программы «Ты не поверишь!».
Вечерняя Москва 00:29
Происшествия
ФСБ задержала подростка за подготовку массового убийства в школе
1. ФСБ предотвратила теракт в Волгограде Утром в понедельник, 15 июня, стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили массовое убийство в школе Волгограда, — об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
Lenta.ru 07:56
Политика
Украина модернизирует диалог с Россией по Донбассу и Крыму
Правительство Украины выступило за модернизацию диалога с Россией по урегулированию конфликта в Донбассе при поддержке международных партнеров и за создание платформы по вопросу статуса Крыма.
Lenta.ru 06:55
Здоровье
В детсадах Ростовской области выявлено 19 случаев коронавируса
В Ростовской области с момента открытия дежурных групп в детских садах коронавирус выявлен у 19 человек.
Блокнот Ростов-на-Дону 08:03
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди
RT на русском 07:20
Политика
Путин поручил продумать новые меры поддержки граждан и экономики
Президент России Владимир Путин поручил правительству определить, какие меры поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса следует продлить на период после 1 июля.
Российская газета 10:18
Футбол
Евсеев показал, как проводит выходной
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев провёл выходной день с пользой для здоровья.
Евро-футбол.ру 10:45
Происшествия
В Петербурге произошел конфликт между охраной больницы и посетителями
РИА Новости 09:19
Армия и оружие
SIPRI: ядерного оружия стало меньше, но его мощность выросла
Full analysis in #SIPRIYearbook 2020 ➡️ https://t.co/nSYOHfh0c1 pic.twitter.com/NKkKLYk8xT — SIPRI (@SIPRIorg) June 14, 2020 Несмотря на сокращение количества ядерных боеголовок, оружие массового поражения модернизируется, отмечают специалисты.
Вести.Ru 04:58
Авто
Kia Seltos стал популярнее удешевленного Kia Sportage
Автоновости дня вчера в 07:05
Общество
Нижегородские пенсионеры столпились у отделений «Ситикард»
По словам очевидцев, в очередях в основном стоят пенсионеры.
Ньюс-НН 05:17
Общество
Минтруд назвал число реальных безработных в России
«В центрах занятости официально зарегистрированы в качестве безработных 2 млн 424 тысячи человек», — сказал министр на совещании президента РФ Владимира Путина о реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.
BFM.ru 08:40
Кино
Чулпан Хаматова сыграет в триллере об анонимных интернет-угрозах
Чулпан Хаматова, Ксения Раппопорт и Виктория Исакова сыграют в триллере «Они» об успешных женщинах, подвергающихся преследованиям и шантажу в интернете.
БИЗНЕС Online 07:59
Экономика
«Известия»: в России выпуск банковских карт может стать платным
Сохранение эквайринговых комиссий для онлайн-ретейла и медицинских учреждений на уровне 1% может привести к тому, что банки, потеряв порядка 10-15 млрд рублей, будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на текст письма АБР в правительство.
ТАСС вчера в 20:44
Политика
Президент Бразилии рассказал о разговоре с Путиным
Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что переговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным.
RT на русском 10:24