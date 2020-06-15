Экономика

РБКРБКЦБ зафиксировал новый отток вкладов россиян из банков

В марте клиенты закрывали вклады и в иностранной валюте, и в рублях, изъяв из банков 315 млрд руб. Тогда ЦБ допускал новый отток вкладов из-за снижения доходов россиян на фоне самоизоляции.
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Россияне в начале июня снова стали класть деньги в банк

Коммерсантъ07:37

Майские праздники вызвали отток вкладов в России

Вести.Ru06:40

Центробанк зафиксировал новый отток вкладов россиян из банков

Эхо Москвы06:37

Россияне снова начали забирать деньги из банков. Уже сняли десятки миллиардов

URA.Ru06:34

ЦБ в мае зафиксировал отток вкладов из российских банков

ТАСС05:41

В Центробанке сообщили о росте объёма вкладов россиян

Говорит Москва05:12

ЦБ зафиксировал новый отток вкладов россиян из банков

РБК05:12
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 11:07, Ашберн
Происшествия

В Москве полицейские пострадали при перестрелке на Ленинском проспекте

Инцидент произошел на Ленинском проспекте возле гостиницы "Салют". По предварительным данным, стреляли из такси.
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Общество

Пола Уилана приговорили к 16 годам колонии за шпионаж против России

Мосгорсуд в понедельник признал виновным бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана в шпионаже против России и приговорил его к 16 годам колонии, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС 04:45
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В Minecraft появились компьютеры с Windows и Doom

Игромания.ру 10:06
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Общество

СК возбудил дело против Навального из-за клеветы на ветерана

Следственный комитет возбудил в отношении Алексея Навального уголовное дело о клевете в адрес ветерана, сообщает в понедельник столичный главк СК РФ.
РИА Новости 10:34
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Общество

Семья погибшего в ДТП с Ефремовым высказалась о наказании для актера

РИА Новости 07:52
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Общество

78-летнего ученого Валерия Митько обвинили в госизмене

78-летнему ученому Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене.
Газета.Ru 04:20
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Политика

Васильев произвел кадровые перестановки в правительстве Дагестана

Глава Дагестана Владимир Васильев назначил двух заместителей председателя правительства республики и одного своего советника, соответствующие указы подписаны им в понедельник.
ТАСС 10:58
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Политика

Россия вышлет двух чешских дипломатов

В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости 07:14
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Общество

Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений

Московские власти с 16 июня переходят к третьему этапу снятия ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru 08:11
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru вчера в 06:09
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Единоборства

Менеджер Федора Емельяненко обвинил Финкельштейна в краже денег бойца

Советский спорт 08:23
Происшествия

Американский F-15 упал в Северном море

Истребитель ВВС США F-15C Eagle упал в Северное море у побережья Англии.
Российская газета 06:44
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Технологии

Ученые считают, что вакцины от коронавируса не остановят эпидемию

Ученые полагают, что распространяют коронавирус бессимптомные носители заболевания, и опасаются того, что как только вакцину, подавляющую симптомы, изобретут, число заболевших новой болезнью станет больше.
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Армия и оружие

В России началась разработка плавающей версии комплекса «Тор-М2»

Как заявил журналу "Национальная оборона" начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов, новая модификация "Тор-М2" создается на основе платформы на колесном шасси.
Российская газета 03:07
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Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске рассказал, кому достанется наследство певицы

Имущество семьи певицы Жанны Фриске достанется ее сыну Платону, заявил отец артистки Владимир Фриске в эфире программы «Ты не поверишь!».
Вечерняя Москва 00:29
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Происшествия

ФСБ задержала подростка за подготовку массового убийства в школе

1. ФСБ предотвратила теракт в Волгограде Утром в понедельник, 15 июня, стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили массовое убийство в школе Волгограда, — об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
Lenta.ru 07:56
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Политика

Украина модернизирует диалог с Россией по Донбассу и Крыму

Правительство Украины выступило за модернизацию диалога с Россией по урегулированию конфликта в Донбассе при поддержке международных партнеров и за создание платформы по вопросу статуса Крыма.
Lenta.ru 06:55
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Происшествия

В МВД объяснили поведение душившего подростка полицейского

Lenta.ru 09:35
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Здоровье

В детсадах Ростовской области выявлено 19 случаев коронавируса

В Ростовской области с момента открытия дежурных групп в детских садах коронавирус выявлен у 19 человек.
Блокнот Ростов-на-Дону 08:03
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Происшествия

В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди

RT на русском 07:20
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Политика

Путин поручил продумать новые меры поддержки граждан и экономики

Президент России Владимир Путин поручил правительству определить, какие меры поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса следует продлить на период после 1 июля.
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Футбол

Евсеев показал, как проводит выходной

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев провёл выходной день с пользой для здоровья.
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В Петербурге произошел конфликт между охраной больницы и посетителями

РИА Новости 09:19
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Армия и оружие

SIPRI: ядерного оружия стало меньше, но его мощность выросла

Full analysis in #SIPRIYearbook 2020 ➡️ https://t.co/nSYOHfh0c1 pic.twitter.com/NKkKLYk8xT — SIPRI (@SIPRIorg) June 14, 2020 Несмотря на сокращение количества ядерных боеголовок, оружие массового поражения модернизируется, отмечают специалисты.
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Авто

Kia Seltos стал популярнее удешевленного Kia Sportage

Автоновости дня вчера в 07:05
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Общество

Нижегородские пенсионеры столпились у отделений «Ситикард»

По словам очевидцев, в очередях в основном стоят пенсионеры.
Ньюс-НН 05:17
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Общество

Минтруд назвал число реальных безработных в России

«В центрах занятости официально зарегистрированы в качестве безработных 2 млн 424 тысячи человек», — сказал министр на совещании президента РФ Владимира Путина о реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.
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Чулпан Хаматова сыграет в триллере об анонимных интернет-угрозах

Чулпан Хаматова, Ксения Раппопорт и Виктория Исакова сыграют в триллере «Они» об успешных женщинах, подвергающихся преследованиям и шантажу в интернете.
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Экономика

«Известия»: в России выпуск банковских карт может стать платным

Сохранение эквайринговых комиссий для онлайн-ретейла и медицинских учреждений на уровне 1% может привести к тому, что банки, потеряв порядка 10-15 млрд рублей, будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на текст письма АБР в правительство.
ТАСС вчера в 20:44
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Политика

Президент Бразилии рассказал о разговоре с Путиным

Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что переговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным.
RT на русском 10:24
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