Экономика

РБКРБКЦБ зафиксировал новый отток вкладов россиян из банков

В марте клиенты закрывали вклады и в иностранной валюте, и в рублях, изъяв из банков 315 млрд руб. Тогда ЦБ допускал новый отток вкладов из-за снижения доходов россиян на фоне самоизоляции.
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Россияне в начале июня снова стали класть деньги в банк

Коммерсантъ07:37

ЦБ зафиксировал новый отток вкладов россиян из банков

РБК05:12

Центробанк зафиксировал новый отток вкладов россиян из банков

Эхо Москвы06:37

Россияне снова начали забирать деньги из банков. Уже сняли десятки миллиардов

URA.Ru06:34

ЦБ в мае зафиксировал отток вкладов из российских банков

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В Центробанке сообщили о росте объёма вкладов россиян

Говорит Москва05:12

Майские праздники вызвали отток вкладов в России

Вести.Ru06:40
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Установлена личность стрелка, ранившего в Москве полицейских

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В Италии за сутки от коронавируса умерло рекордно мало людей начиная со 2 марта — в стране зафиксировано 26 летальных исходов.
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Гармаш от имени Ефремова может встретиться с семьей погибшего в ДТП

Актер Сергей Гармаш может от имени Михаила Ефремова встретиться с родственниками погибшего в ДТП Сергея Захарова.
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В Екатеринбурге воспитательница детсада опьянела на рабочем месте

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Скончалась лжехирург Алена Верди

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Власти Архангельской области приняли решение продлить режим ограничений в Северодвинске до 21 июня, на остальной территории региона стартует первый этап снятия ограничений.
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Экономика

Банки захотели взимать плату с россиян за выпуск новых карт

Решением ЦБ с 15 апреля по 30 сентября максимальная ставка комиссии за эквайринг (в которую входит и комиссия в адрес банка-эмитента карты) в интернет-магазинах ограничена одним процентом от стоимости покупки, хотя обычно устанавливается рынком и составляет 1,2-2,2 процента.
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С 1 июля в России часть пенсионеров получит прибавку

Вместе с пенсиями опекунов и попечителей несовершеннолетних с 1 июля, возможно, будут проиндексированы выплаты работающим пенсионерам.
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Найдено тело пилота упавшего в Северном море истребителя США F-15

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Трамп позвал на переговоры в Белый дом лидеров Сербии и Косово

Президент США Дональд Трамп пригласил лидеров Сербии и Косово сесть за стол переговоров в Белом доме в конце июня, пишет в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США.
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Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

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Генерал-полковник ВДВ потребовал у Киркорова извинений

«Не буди лихо, пока тихо», - порекомендовал генерал-полковник артисту и напомнил – «Десантника обидеть может каждый, не каждый успевает извиниться».
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Более 30 разумных инопланетных рас могут жить в нашей галактике

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