Экономика
РБКЦБ зафиксировал новый отток вкладов россиян из банков
В марте клиенты закрывали вклады и в иностранной валюте, и в рублях, изъяв из банков 315 млрд руб. Тогда ЦБ допускал новый отток вкладов из-за снижения доходов россиян на фоне самоизоляции.
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Политика
Помпео потребовал немедленно освободить осужденного в России Уилана
Госсекретарь США Майк Помпео возмутился приговору Мосгорсуда американцу Полу Уилану, которого признали виновным в шпионаже, и потребовал немедленно освободить осужденного.
Rambler News Service 08:29
Общество
Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене
Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 02:34
Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов
В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости 07:14
Общество
Кличко перепутал украинские слова и оконфузился
Lenta.ru 13:42
Армия и оружие
На Украину вернутся канадские военные инструкторы
ВС Канады дополнительно направят в Киев еще 90 военнослужащих. На Украину вернутся канадские военные инструкторы.
Piter.tv 00:52
Шоу-бизнес
Директор Началовой показала преобразившуюся могилу певицы
Директор певицы Юлии Началовой показала преобразившуюся после финальных работ над памятником могилу звезды.
Газета.Ru 09:52
Футбол
Владимир Быстров: «Соскучились по РПЛ. Надоело уже смотреть чемпионат Белоруссии»
Экс-хавбек «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров поделился мнением о возобновлении сезона Тинькофф РПЛ.
Матч ТВ 13:20
Энергетика
Турецкие компании отказываются платить «Газпрому»
Турецкие компании накопили долг в размере около $2 миллиардов за поставки газа перед российским "Газпром" и отказываются платить, сообщила The Wall Street Journal.
Вести.Ru 10:58
Происшествия
На строящемся боевом ледоколе в Петербурге произошел хлопок газа
На строящемся в Петербурге ледоколе "Иван Папанин" произошел хлопок газовоздушной смеси.
Вести.Ru 04:43
Общество
Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату
В Роструде РИА Новости рассказали, как будет оплачиваться работа в день всенародного голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
РИА Новости 11:34
Общество
В Италии за сутки умерло от коронавируса рекордно мало людей
В Италии за сутки от коронавируса умерло рекордно мало людей начиная со 2 марта — в стране зафиксировано 26 летальных исходов.
Lenta.ru 13:33
Происшествия
Гармаш от имени Ефремова может встретиться с семьей погибшего в ДТП
Актер Сергей Гармаш может от имени Михаила Ефремова встретиться с родственниками погибшего в ДТП Сергея Захарова.
ТАСС 09:03
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
Происшествия
В Красноярске установили личность избившей ребенка в лифте женщины
В полицию обратилась председатель совета жильцов, сообщившая, что увидела на видеозаписи, как женщина в лифте избивает малолетнего ребенка, уточняет телеканал «360».
Известия 11:41
Здоровье
Ограничительные меры в Северодвинске продлеваются до 21 июня
Власти Архангельской области приняли решение продлить режим ограничений в Северодвинске до 21 июня, на остальной территории региона стартует первый этап снятия ограничений.
ТАСС 12:30
Шоу-бизнес
Друг Андрея Норкина рассказал о жизни ведущего после смерти жены
Телеведущий Андрей Норкин всю жизнь любил только покойную жену Юлию, рассказал журналистам его друг Евгений Спицын.
iReactor вчера в 13:28
Экономика
Банки захотели взимать плату с россиян за выпуск новых карт
Решением ЦБ с 15 апреля по 30 сентября максимальная ставка комиссии за эквайринг (в которую входит и комиссия в адрес банка-эмитента карты) в интернет-магазинах ограничена одним процентом от стоимости покупки, хотя обычно устанавливается рынком и составляет 1,2-2,2 процента.
Lenta.ru вчера в 20:53
Общество
С 1 июля в России часть пенсионеров получит прибавку
Вместе с пенсиями опекунов и попечителей несовершеннолетних с 1 июля, возможно, будут проиндексированы выплаты работающим пенсионерам.
Газета.Ru вчера в 06:16
Политика
Трамп позвал на переговоры в Белый дом лидеров Сербии и Косово
Президент США Дональд Трамп пригласил лидеров Сербии и Косово сесть за стол переговоров в Белом доме в конце июня, пишет в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США.
Интерфакс 13:58
Общество
Два региона России отменили парад Победы из-за коронавируса
Челябинск, 15 июня 2020, 11:16 — REGNUM Власти Челябинской области отменили проведение парада Победы 24 июня из-за угрозы коронавируса, в Якутии отказались от шествия в честь Дня Победы.
REGNUM 04:16
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
Общество
Генерал-полковник ВДВ потребовал у Киркорова извинений
«Не буди лихо, пока тихо», - порекомендовал генерал-полковник артисту и напомнил – «Десантника обидеть может каждый, не каждый успевает извиниться».
Невинномысский рабочий вчера в 06:41
Космос
Более 30 разумных инопланетных рас могут жить в нашей галактике
Рязань Вести 08:55
Футбол
Николич попросил болельщиков поддержать «Локомотив»
Главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич попросил болельщиков поддержать команду, передает "Матч Премьер".
Газета.Ru 13:29
Армия и оружие
Россия подняла Су-27 для перехвата бомбардировщиков США над Балтикой
«15 июня 2020 года дежурными силами по ПВО Западного военного округа были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-52H ВВС США и самолетов разведывательной авиации иностранных государств над нейтральными водами Балтийского моря и осуществлено их сопровождение российскими истребителями»,— сообщили в Минобороны.
Коммерсантъ 12:13
Шоу-бизнес
Актриса Анна Банщикова показала результаты двухнедельного похудения
Актриса Анна Банщикова поделилась с поклонниками элегантным снимком в облегающем белом платье.
OvideO.ru 13:52