Экономика
РБКЦБ зафиксировал новый отток вкладов россиян из банков
В марте клиенты закрывали вклады и в иностранной валюте, и в рублях, изъяв из банков 315 млрд руб. Тогда ЦБ допускал новый отток вкладов из-за снижения доходов россиян на фоне самоизоляции.
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Происшествия
Гармаш может встретиться с семьей погибшего в ДТП с Ефремовым
Национальная служба новостей 13:58
Политика
Трамп пообещал сократить воинский контингент США в Германии
Численность воинского контингента США в Германии будет сокращена, если Берлин не заплатит за их размещение, пообещал американской президент Дональд Трамп во время круглого стола в Белом доме.
Российская газета 16:13
Футбол
Вагнер Лав может продолжить карьеру в Турции
Нападающий Вагнер Лав, покинувший «Коринтианс», может вернуться в Турцию, сообщает Globo Esporte.
Спорт-Экспресс 17:04
Происшествия
Открывший стрельбу по сотрудникам полиции в Москве умер в больнице
Молодой человек, который устроил перестрелку с сотрудниками полиции в районе Ленинского проспекта на западе столицы, скончался в больнице, сообщает РЕН ТВ.
РИАМО 11:25
Общество
Путин указал на важность эффективной помощи гражданам и предприятиям
Президент Владимир Путин отметил значимость оценки гражданами и бизнесом эффективности мер поддержки в условиях коронавируса, пишет ТАСС.
Моя Москва.онлайн 14:39
Кино
Автор «Ведьмака» рассказала о сюжете второго сезона
Шоураннер сериала «Ведьмак» Лорен Шмидт-Хиссрик раскрыла несколько деталей сюжета второго сезона, съемки которого пока приостановлены из-за пандемии коронавируса.
Культуромания 09:27
Гаджеты
Huawei признали крупнейшим в мире производителем смартфонов в апреле
Китайскую компанию Huawei признали крупнейшей в мире по выпуску смартфонов в апреле.
Актуальные Новости 09:14
Происшествия
Театр «Современник» выступил с заявлением по делу Ефремова
Театр «Современник» выступил с заявлением по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
BFM.ru 16:08
Наука
Глобальный атмосферный перенос рассеял микропластик над заповедниками
Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Science, большая часть влажных выпадений микропластика приносится в заповедники из ближайших населенных пунктов, а оседание сухих частиц является следствием глобального атмосферного переноса.
N+1 10:01
Общество
Вирусолог спрогнозировал новые вспышки коронавируса в мире
Москва, 15 июня 2020, 14:43 — REGNUM В будущем коронавирус останется в мире в виде вспышек по всей планете.
REGNUM 07:43
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись
Сегодня, 15 июня, состоялось назначенное ранее судебное заседание по делу о разводе Павла Прилучного и Агаты Муцениеце.
Bimru.ru 07:17
Происшествия
Во Франции 10 человек пострадали в столкновениях с участием чеченцев
Во французском Дижоне в результате массовых столкновений с участием выходцев из Чеченской Республики и арабской диаспоры пострадали не менее десяти человек.
РБК 11:05
Политика
Глава МИД Турции назвал причину переноса переговоров с Лавровым
У России и Турции нет принципиальных разногласий по ситуации в Ливии — визит российского министра иностранных дел Сергея Лаврова был перенесен для технической проработки дальнейших шагов.
РБК 08:50
Происшествия
Пара устроила секс в «Яме» в центре Москвы
В центре Москвы молодая пара занялась сексом на глазах у прохожих.
Московский Комсомолец вчера в 08:51
Игры
Сумма донатов на разработку Star Citizen достигла $300 миллионов
Фанаты Star Citizen пожертвовали на разработку игры более $300 млн — космический симулятор финансово поддержали 2,7 млн человек.
CyberSport.ru вчера в 05:39
Экономика
Экономика КНР восстанавливается медленнее, чем ожидалось
Экономика КНР восстанавливается медленнее, чем ожидалось Национальное бюро статистики КНР опубликовало порцию данных об экономике страны за май — от объемов промышленного производства и капвложений до состояния розничных продаж.
Коммерсантъ 16:14
Культура
Агата Муцениеце и Павел Прилучный воссоединятся на съемочной площадке
Кстати, Агата думает воссоединиться с мужем не только на съемочной площадке.
Paparazzi.ru 04:49
Здоровье
Минздрав Украины назвал регионы, в которых карантин ослаблять не будут
Очередной этап ослабления карантинных мер на Украине не коснется десяти областей и Киева.
Украина.ру вчера в 06:50
Культура
Кинопремию «Оскар» в 2021 году перенесли
Кинопремия "Оскар" создана в 1929-м. Как и в текущем году, в 2021-м она должна была состояться в феврале.
Вести.Ru 15:04
Происшествия
В Петербурге трое пострадали при хлопке газа на строящемся корабле
Общественная служба новостей 06:18
Футбол
«Севилья» упустила победу над «Леванте» в чемпионате Испании
В матче 29-го тура чемпионата Испании «Леванте» и «Севилья» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия».
Чемпионат 15:31
Политика
Путин продлил меры по урегулированию правового положения иностранцев
Временные меры по урегулированию правового положения находящихся на территории РФ иностранцев продлены до 15 сентября.
Российская газета 09:31
Общество
Работающие 1 июля россияне получат зарплату в двойном размере
В ведомстве уточнили, что такой принцип оплаты труда 1 июля связан с тем, что, по нормам федерального законодательства, на оплату труда работников в день всенародного голосования распространяются те же нормы Трудового кодекса, что и на оплату труда в праздничные дни.
ТАСС 11:49
Шоу-бизнес
Батрутдинов сообщил о своих попытках наладить личную жизнь
42-летний Тимур решил рассказать о некоторых подробностях своей личной жизни поклонникам.
RuNews24.ru 06:39
Общество
«Алые паруса» в Петербурге пройдут в телевизионном формате
Традиционный праздник для выпускников школ «Алые паруса» в Санкт-Петербурге пройдёт 27 июля в формате телетрансляции.
News.ru 07:57
Армия и оружие
Армия Ливии разбила ополчение ПНС к западу от Сирта
ИА Красная Весна 13 июня в 16:15
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди
Газета.Ru 09:11
Армия и оружие
На репетиции парада Победы сняли новейшую боевую машину
В подмосковном Алабино на репетиции парада Победы «засветилась» новейшая боевая машина – инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ).
Профиль вчера в 15:23