Экономика
РБКЦБ зафиксировал новый отток вкладов россиян из банков
В марте клиенты закрывали вклады и в иностранной валюте, и в рублях, изъяв из банков 315 млрд руб. Тогда ЦБ допускал новый отток вкладов из-за снижения доходов россиян на фоне самоизоляции.
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Происшествия
Источник раскрыл личность стрелка, ранившего полицейских в Москве
Устроившим стрельбу на Ленинском проспекте в столице оказался 25-летний уроженец Назрани, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 12:14
Здоровье
Ограничительные меры в Северодвинске продлеваются до 21 июня
Власти Архангельской области приняли решение продлить режим ограничений в Северодвинске до 21 июня, на остальной территории региона стартует первый этап снятия ограничений.
ТАСС 12:30
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости 04:20
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись
Очередная известная пара распалась в российском шоу-бизнесе. Официальный развод оформили актёры Агата Муцениеце и Павел Прилучный.
News.ru 06:20
Общество
В двух регионах России отменили парады Победы
Известия 05:07
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru вчера в 06:09
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия 13 июня в 19:47
Общество
Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений
Московские власти с 16 июня переходят к третьему этапу снятия ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru 08:11
Религия
В Кубинке началась церемония освящения главного храма Вооруженных сил
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал в парке "Патриот" в Кубинке чин великого освящения патриаршего собора Воскресения Христова, который имеет статус главного храма ВС РФ.
РЕН ТВ вчера в 02:21
Политика
Путин впервые прокомментировал события в США
Владимир Путин отреагировал на массовые протесты в США, которые начались после гибели афроамериканца по вине белого полицейского.
РИА Новости вчера в 05:17
Общество
Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене
Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 02:34
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
RT на русском 07:20
Фигурное катание
Туктамышева ответила на критику «раздетых» фото
Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева посетовала, что её часто критикуют за «раздетые фотки».
78.ru 12:30
Здоровье
Стали известны места с высоким риском заразиться коронавирусом
Наиболее опасными местами с точки зрения угрозы распространения COVID-19 являются места скопления людей, среди которых кинотеатры, религиозные учреждения и театры, сообщается в исследовании американского Центра по контролю и профилактике заболеваний.
Аргументы и Факты вчера в 13:21
Футбол
УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге на 2022 год
Санкт-Петербург примет финал футбольной Лиги чемпионов в 2022 году, а не в 2021-м, как было запланировано изначально, сообщает Sky Sport.
РИА Новости 12:39
Наука
Вирусологи США создают вакцину с комариной слюной
Специалисты выделили из комариной слюны белок, который при введении в организм человека в составе вакцины должен будет создать иммунную защиту.
ВладТайм вчера в 13:51
Энергетика
Польская PGNiG ожидает от «Газпрома» 1,5 млрд долларов
Польская компания PGNiG ожидает от "Газпрома" возмещения переплаты за газ в размере $1,5 млрд, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:37
Общество
Убивший студентку историк Соколов отказался от адвокатов
Экс-доцент СПбГУ, историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки университета Анастасии Ещенко, отказался от услуг адвоката Александра Почуева и попросил вернуться к защите Сергея Лукьянова, который ранее отказался вести дело.
РБК 11:24
Общество
В Волгоградской области продлили режим самоизоляции
Волгоград, 15 июня 2020, 15:50 — REGNUM До 23 июня продлён режим самоизоляции в Волгоградской области.
REGNUM 08:50
Игры
В Star Wars: Squadrons геймеры станут пилотами из «Звёздных войн»
Редвуд-Сити, США, 15 июня 2020, 18:46 — REGNUM Electronic Arts анонсировала новую игру по вселенной «Звёздных войн» — Star Wars: Squadrons.
REGNUM 11:46
Политика
В МИД РФ назвали причину вызова чешского посла
В МИД РФ пообещали, что действия Праги получат адекватный ответ и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии.
Российская газета 05:20
Общество
СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана
RT на русском 10:41
Экономика
Эксперт назвал риски повышения МРОТ в кризис
Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов прокомментировал идею лидера ЛДПР Владимира Жириновского о повышении уровня минимальной оплаты труда.
Городовой 03:56
Происшествия
В Петербурге мужчине продали санитайзер под видом воды для детей
X5 Retail Group уволит руководство "Пятерочки" в Петербурге, по чьей вине санитайзер для персонала, разлитый в бутылки из-под детской питьевой воды, оказался на полке с этой продукцией и был ошибочно куплен вместо нее, из-за чего пострадал маленький ребенок, сообщил РИА Новости в понедельник представитель торговой сети.
РИА Новости 09:04
Культура
Самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище поставлен актеру Вячеславу Тихонову
Определен самый дорогой памятник, расположенный на территории Новодевичьего кладбища.
Millionaire.ru вчера в 12:16
Кино
Индиана Джонс назван величайшим героем кино
Читатели информационного журнала Empire назвали Индиану Джонса величайшим героем в кино.
Evo-rus.com 13 июня в 07:15
Происшествия
Судебное следствие по делу «Сети» в Петербурге завершится до конца недели
Судебное следствие Второго Западного окружного военного суда по делу террористической организации "Сеть" в отношении промышленного альпиниста Юлия Бояршинова и программиста Виктора Филинкова будет завершено в течение текущей недели.
ТАСС 11:33