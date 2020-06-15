Экономика

РБКРБКЦБ зафиксировал новый отток вкладов россиян из банков

В марте клиенты закрывали вклады и в иностранной валюте, и в рублях, изъяв из банков 315 млрд руб. Тогда ЦБ допускал новый отток вкладов из-за снижения доходов россиян на фоне самоизоляции.
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Россияне в начале июня снова стали класть деньги в банк

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В Центробанке сообщили о росте объёма вкладов россиян

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Россияне снова начали забирать деньги из банков. Уже сняли десятки миллиардов

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ЦБ в мае зафиксировал отток вкладов из российских банков

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Майские праздники вызвали отток вкладов в России

Вести.Ru06:40

ЦБ зафиксировал новый отток вкладов россиян из банков

РБК05:12
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В ДНР отменили режим полной боеготовности

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Санкт-Петербург примет финал футбольной Лиги чемпионов в 2022 году, а не в 2021-м, как было запланировано изначально, сообщает Sky Sport.
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Убыток головной компании "Газпрома" — ПАО "Газпром" — достиг в I квартале 306,231 миллиарда руб. (РСБУ) против прибыли в размере 199,469 миллиарда руб. в I квартале 2019 года, сообщает компания.
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Шоу-бизнес

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Телеведущий Андрей Норкин всю жизнь любил только покойную жену Юлию, рассказал журналистам его друг Евгений Спицын.
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Политика

В МИД РФ назвали причину вызова чешского посла

В МИД РФ пообещали, что действия Праги получат адекватный ответ и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии.
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Скончалась лжехирург Алена Верди

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С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
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