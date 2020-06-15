Экономика
РБКЦБ зафиксировал новый отток вкладов россиян из банков
В марте клиенты закрывали вклады и в иностранной валюте, и в рублях, изъяв из банков 315 млрд руб. Тогда ЦБ допускал новый отток вкладов из-за снижения доходов россиян на фоне самоизоляции.
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Армия и оружие
В ДНР отменили режим полной боеготовности
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин отменил введенный ранее режим полной боеготовности.
Lenta.ru вчера в 11:16
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru вчера в 06:09
Авто
Курганский мэр ездит на машине компании из соседнего региона. Инсайд
Жители села Целинное в Курганской области провели расследование, и установили, что глава района Иван Светличный ездит на автомобиле, который принадлежит свердловской компании.
URA.Ru вчера в 22:48
Шоу-бизнес
Директор Началовой показала преобразившуюся могилу певицы
Директор певицы Юлии Началовой показала преобразившуюся после финальных работ над памятником могилу звезды.
Газета.Ru 09:52
Армия и оружие
Россия подняла Су-27 для перехвата бомбардировщиков США над Балтикой
Коммерсантъ 12:13
Авто
В Россию вернулись бюджетные модели Chevrolet
Коммерсантъ 12:14
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
Футбол
УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге на 2022 год
Санкт-Петербург примет финал футбольной Лиги чемпионов в 2022 году, а не в 2021-м, как было запланировано изначально, сообщает Sky Sport.
РИА Новости 12:39
Политика
Помпео потребовал немедленно освободить осужденного в России Уилана
Госсекретарь США Майк Помпео возмутился приговору Мосгорсуда американцу Полу Уилану, которого признали виновным в шпионаже, и потребовал немедленно освободить осужденного.
Rambler News Service 08:29
Экономика
Убыток ПАО «Газпром» по РСБУ достиг в I квартале 306 миллиардов рублей
Убыток головной компании "Газпрома" — ПАО "Газпром" — достиг в I квартале 306,231 миллиарда руб. (РСБУ) против прибыли в размере 199,469 миллиарда руб. в I квартале 2019 года, сообщает компания.
Вести.Ru 10:21
Шоу-бизнес
Друг Андрея Норкина рассказал о жизни ведущего после смерти жены
Телеведущий Андрей Норкин всю жизнь любил только покойную жену Юлию, рассказал журналистам его друг Евгений Спицын.
iReactor вчера в 13:28
Общество
В Волгоградской области продлили режим самоизоляции
Волгоград, 15 июня 2020, 15:50 — REGNUM До 23 июня продлён режим самоизоляции в Волгоградской области.
REGNUM 08:50
Политика
В МИД РФ назвали причину вызова чешского посла
В МИД РФ пообещали, что действия Праги получат адекватный ответ и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии.
Российская газета 05:20
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
Шоу-бизнес
Наталья Орейро подала документы на российское гражданство
Уругвайская певица Наталья Орейро рассказала, что посетила посольство РФ в Аргентине, где подала документы на получение российского гражданства.
RT на русском 02:16
Общество
Из «Ведомостей» захотели уйти все заместители главного редактора
Газету "Ведомости" решили покинуть сразу пять заместителей главного редактора.
Газета.Ru 08:40
Наука
Телескоп и фотодиод помогли подслушать речь по дрожащей лампочке
Израильские ученые представили Lamphone — метод дистанционного подслушивания, который позволяет в реальном времени расшифровывать речь по вибрациям поверхности обычной потолочной лампочки при попадании на нее звуковых волн.
N+1 11:08
Общество
СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана
RT на русском 10:41
Общество
Плющенко ответил Навальному, предложив разобраться по-мужски
Metaratings 12:30
Шоу-бизнес
Тимати обматерил Собчак за шутку об изнасиловании Костюшкина педофилом
Рэпер Тимати обматерил телеведущую Ксению Собчак после шутки на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом.
Lenta.ru вчера в 16:58
Происшествия
В Петербурге мужчине продали санитайзер под видом воды для детей
X5 Retail Group уволит руководство "Пятерочки" в Петербурге, по чьей вине санитайзер для персонала, разлитый в бутылки из-под детской питьевой воды, оказался на полке с этой продукцией и был ошибочно куплен вместо нее, из-за чего пострадал маленький ребенок, сообщил РИА Новости в понедельник представитель торговой сети.
РИА Новости 09:04
Общество
Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату
В Роструде РИА Новости рассказали, как будет оплачиваться работа в день всенародного голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
РИА Новости 11:34
Футбол
В Испании утверждают, что Азмун близок к переходу в «Арсенал»
Форвард «Зенита» Сердар Азмун может перейти в «Арсенал», сообщает журналист Mundo Deportivo Франсеск Агиляр.
Спорт-Экспресс 10:59
Общество
Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене
Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 02:34
Наука
Ученые выяснили, почему некоторые люди много едят и не набирают вес
Ученые выяснили, почему некоторые люди не ограничивают себя в еде, и не имеют избыточного веса.
OAnews 12:32
Игры
Новый владелец франшизы BloodRayne собирается перевыпустить игру на ПК
Оказалось, что представители Ziggurat ведут активную работу с бывшими создателями BloodRayne, чтобы перевыпустить ее версию для ПК.
Faktom 11:45
Происшествия
Судебное следствие по делу «Сети» в Петербурге завершится до конца недели
Судебное следствие Второго Западного окружного военного суда по делу террористической организации "Сеть" в отношении промышленного альпиниста Юлия Бояршинова и программиста Виктора Филинкова будет завершено в течение текущей недели.
ТАСС 11:33
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия 13 июня в 19:47