Экономика

РБКРБКЦБ зафиксировал новый отток вкладов россиян из банков

В марте клиенты закрывали вклады и в иностранной валюте, и в рублях, изъяв из банков 315 млрд руб. Тогда ЦБ допускал новый отток вкладов из-за снижения доходов россиян на фоне самоизоляции.
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Россияне снова начали забирать деньги из банков. Уже сняли десятки миллиардов

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Майские праздники вызвали отток вкладов в России

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ТАСС05:41

В Центробанке сообщили о росте объёма вкладов россиян

Говорит Москва05:12

ЦБ зафиксировал новый отток вкладов россиян из банков

РБК05:12
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Россия строит в Ливии «Хмеймим-2» — Anadolu

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В Волгограде задержали подростка за подготовку нападения на школу

В Волгограде задержали 14-летнего подростка, который планировал атаку на школу.
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Из «Ведомостей» решили уйти все заместители главного редактора

Все заместители главного редактора "Ведомостей" решили уйти из газеты после того, как совет директоров издателя - "Бизнес ньюс медиа" (БНМ), - утвердил в должности главреда Андрея Шмарова.
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Посол США в Москве возмущен приговором Уилану

Посол считает, что приговор американскому гражданину вынесли "в отсутствие доказательств".
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Режим самоизоляции продлен в Волгоградской области

Напомним, что главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева сегодня, 16 июня, на брифинге заявила о том, что рекомендовала продлить режим самоизоляции в регионе.
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К петербургской больнице вызвали полицию из-за буйства родных умерших

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В МИД оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО

Заместитель руководителя российского внешнеполитического ведомства Александр Грушко заявил, что предоставление украинской стороне статуса партнера Североатлантического альянса с расширенными возможностями – это политический сигнал «партии войны» в Киеве, который, помимо прочего, свидетельствует о незаинтересованности НАТО в разрешении вооруженного конфликта на юго-востоке Украины, в Донбассе.
Журналистская правда 06:04
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Общество

Минздрав: снятие мер самоизоляции понимается не совсем правильно

В интервью, размещенном на сайте ведомства Авдеев рассказал, какие последствия может иметь снятие некоторых ограничительных мер.
Вести.Ru вчера в 06:23
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Общество

Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений

Московские власти с 16 июня переходят к третьему этапу снятия ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru 08:11
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Общество

Россияне озвучили зарплатные ожидания после пандемии

После окончания пандемии коронавируса россияне хотели бы зарабатывать в среднем по 74 тыс. рублей в месяц.
Российская газета 01:36
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Шоу-бизнес

Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России

Известия 01:50
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Политика

В МИДе Украины заявили о готовности к диалогу с Россией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности к диалогу с российским коллегой Сергеем Лавровым, пишет "Известия".
Газета.Ru вчера в 12:08
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru вчера в 06:09
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Здоровье

У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
BFM.ru вчера в 23:21
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Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил России в Кубинке

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье освятил собор Воскресения Христова - главный храм Вооруженных сил России.
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Тимати назвал Собчак «животным» за шутку об изнасиловании Костюшкина

Рэпер Тимати в своем Instagram в нецензурной форме прокомментировал высказывание ведущей Ксении Собчак на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом.
Московский Комсомолец вчера в 19:40
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Происшествия

На строящемся боевом ледоколе в Петербурге произошел хлопок газа

На строящемся в Петербурге ледоколе "Иван Папанин" произошел хлопок газовоздушной смеси.
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Общество

Devicelock: в Сети на продажу выставили данные якобы 115 тысяч россиян

На продажу выставили базу с данными россиян, застрявших за границей из-за коронавируса и возвращавшихся на родину, ее подлинность не подтверждена, сообщил РИА Новости технический директор компании DeviceLock Ашот Оганесян.
РИА Новости 07:36
Происшествия

На Кубани за сутки подтвердили 72 новых случая заражения коронавирусом

Краснодар, 15 июня 2020, 11:11 — REGNUM 72 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, данные 15 июня опубликовал региональный оперативный штаб.
REGNUM 04:11
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Происшествия

Убитая российская школьница жаловалась в полицию на изнасилование и угрозы

Lenta.ru 06:33
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Происшествия

Горит хлебозавод в центре Воронежа

Вести.Ru 07:33
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В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди

В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
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Общество

В Портленде снесли памятник третьему президенту США Томасу Джефферсону

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Общество

Историк Олег Соколов отказался от услуг своего адвоката

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Армия и оружие

В ДНР отменен режим повышенной боевой готовности

Глава ДНР Денис Пушилин отменил режим повышенной боевой готовности в связи со стабилизацией ситуации.
Pravda.Ru вчера в 15:48
Политика

Россия вышлет двух чешских дипломатов

В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
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Политика

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Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
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Польская PGNiG ожидает от «Газпрома» 1,5 млрд долларов

Польская компания PGNiG ожидает от "Газпрома" возмещения переплаты за газ в размере $1,5 млрд, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:37
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Происшествия

Американский F-15 упал в Северном море

Истребитель ВВС США F-15C Eagle упал в Северное море у побережья Англии.
Российская газета 06:44
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