Экономика
РБКЦБ зафиксировал новый отток вкладов россиян из банков
В марте клиенты закрывали вклады и в иностранной валюте, и в рублях, изъяв из банков 315 млрд руб. Тогда ЦБ допускал новый отток вкладов из-за снижения доходов россиян на фоне самоизоляции.
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Армия и оружие
Россия строит в Ливии «Хмеймим-2» — Anadolu
ИА Красная Весна 13 июня в 11:22
Происшествия
В Волгограде задержали подростка за подготовку нападения на школу
В Волгограде задержали 14-летнего подростка, который планировал атаку на школу.
РИА Новости 06:05
Общество
Из «Ведомостей» решили уйти все заместители главного редактора
Все заместители главного редактора "Ведомостей" решили уйти из газеты после того, как совет директоров издателя - "Бизнес ньюс медиа" (БНМ), - утвердил в должности главреда Андрея Шмарова.
Интерфакс 07:52
Политика
Посол США в Москве возмущен приговором Уилану
Посол считает, что приговор американскому гражданину вынесли "в отсутствие доказательств".
RuNews24.ru 06:14
Общество
Режим самоизоляции продлен в Волгоградской области
Напомним, что главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева сегодня, 16 июня, на брифинге заявила о том, что рекомендовала продлить режим самоизоляции в регионе.
Блокнот Волгоград 08:40
Политика
В МИД оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО
Заместитель руководителя российского внешнеполитического ведомства Александр Грушко заявил, что предоставление украинской стороне статуса партнера Североатлантического альянса с расширенными возможностями – это политический сигнал «партии войны» в Киеве, который, помимо прочего, свидетельствует о незаинтересованности НАТО в разрешении вооруженного конфликта на юго-востоке Украины, в Донбассе.
Журналистская правда 06:04
Общество
Минздрав: снятие мер самоизоляции понимается не совсем правильно
В интервью, размещенном на сайте ведомства Авдеев рассказал, какие последствия может иметь снятие некоторых ограничительных мер.
Вести.Ru вчера в 06:23
Общество
Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений
Московские власти с 16 июня переходят к третьему этапу снятия ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru 08:11
Общество
Россияне озвучили зарплатные ожидания после пандемии
После окончания пандемии коронавируса россияне хотели бы зарабатывать в среднем по 74 тыс. рублей в месяц.
Российская газета 01:36
Политика
В МИДе Украины заявили о готовности к диалогу с Россией
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности к диалогу с российским коллегой Сергеем Лавровым, пишет "Известия".
Газета.Ru вчера в 12:08
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
BFM.ru вчера в 23:21
Религия
Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил России в Кубинке
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье освятил собор Воскресения Христова - главный храм Вооруженных сил России.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 03:32
Шоу-бизнес
Тимати назвал Собчак «животным» за шутку об изнасиловании Костюшкина
Рэпер Тимати в своем Instagram в нецензурной форме прокомментировал высказывание ведущей Ксении Собчак на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом.
Московский Комсомолец вчера в 19:40
Происшествия
На строящемся боевом ледоколе в Петербурге произошел хлопок газа
На строящемся в Петербурге ледоколе "Иван Папанин" произошел хлопок газовоздушной смеси.
Вести.Ru 04:43
Общество
Devicelock: в Сети на продажу выставили данные якобы 115 тысяч россиян
На продажу выставили базу с данными россиян, застрявших за границей из-за коронавируса и возвращавшихся на родину, ее подлинность не подтверждена, сообщил РИА Новости технический директор компании DeviceLock Ашот Оганесян.
РИА Новости 07:36
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердили 72 новых случая заражения коронавирусом
Краснодар, 15 июня 2020, 11:11 — REGNUM 72 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, данные 15 июня опубликовал региональный оперативный штаб.
REGNUM 04:11
Происшествия
Убитая российская школьница жаловалась в полицию на изнасилование и угрозы
Lenta.ru 06:33
Происшествия
Горит хлебозавод в центре Воронежа
Вести.Ru 07:33
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
RT на русском 07:20
Общество
В Портленде снесли памятник третьему президенту США Томасу Джефферсону
Аргументы и Факты 08:44
Армия и оружие
В ДНР отменен режим повышенной боевой готовности
Глава ДНР Денис Пушилин отменил режим повышенной боевой готовности в связи со стабилизацией ситуации.
Pravda.Ru вчера в 15:48
Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов
В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости 07:14
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
Энергетика
Польская PGNiG ожидает от «Газпрома» 1,5 млрд долларов
Польская компания PGNiG ожидает от "Газпрома" возмещения переплаты за газ в размере $1,5 млрд, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:37
Происшествия
Американский F-15 упал в Северном море
Истребитель ВВС США F-15C Eagle упал в Северное море у побережья Англии.
Российская газета 06:44