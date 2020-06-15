Экономика

РБКРБКЦБ зафиксировал новый отток вкладов россиян из банков

В марте клиенты закрывали вклады и в иностранной валюте, и в рублях, изъяв из банков 315 млрд руб. Тогда ЦБ допускал новый отток вкладов из-за снижения доходов россиян на фоне самоизоляции.
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В Центробанке сообщили о росте объёма вкладов россиян

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Центробанк зафиксировал новый отток вкладов россиян из банков

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ЦБ зафиксировал новый отток вкладов россиян из банков

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У берегов Англии разбился американский истребитель

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За нарушение самоизоляции россиян оштрафовали на 400 млн рублей

В сумме россиян оштрафовали на 407,6 млн рублей.
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Николаев назвал Кокорина игроком сугубо чемпионата России

Бывший игрок «Зенита» Андрей Николаев поделился своим мнением о нынешнем футболисте питерцев Александре Кокорине, выступающим на правах аренды в "Сочи".
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В Краснодаре умерла Алена Верди, которую подозревают в том, что она изуродовала нескольких пациентов, сообщает Следственное управление СК по Краснодарскому краю.
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Праздник «Алые паруса» пройдет в формате телетрансляции

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Индиана Джонс назван величайшим героем кино

Индиана Джонс назван величайшим героем в истории кино, сообщает ToDay News Ufa.
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