Экономика
РБКЦБ зафиксировал новый отток вкладов россиян из банков
В марте клиенты закрывали вклады и в иностранной валюте, и в рублях, изъяв из банков 315 млрд руб. Тогда ЦБ допускал новый отток вкладов из-за снижения доходов россиян на фоне самоизоляции.
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Шоу-бизнес
Наталья Орейро решила стать гражданкой России
Вести.Ru 02:05
Политика
В МИД России оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО
Предоставление Украине статуса партнёра НАТО с расширенными возможностями - это политический сигнал "партии войны" в Киеве и говорит о незаинтересованности альянса решить конфликт в Донбассе, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
РИА Новости 05:43
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган не смогли развестись
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Общество
Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса
Наименьшее число заражений приходится на Севастополь (4), Еврейскую автономную область (3) и Ненецкий автономный округ (1). С начала пандемии в России выявлено 528 964 случая коронавируса в 85 регионах.
Lenta.ru вчера в 03:47
Здоровье
Мишустин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Дагестане
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RT на русском 07:06
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Lenta.ru 04:57
Происшествия
В Красноярске ищут женщину, избившую маленькую девочку в лифте
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Коммерсантъ 05:43
Общество
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В Петербурге прошло очередное заседание суда по делу историка Олега Соколова, убившего свою сожительницу аспирантку Анастасию Ещенко.
Neva.Today 06:55
Происшествия
У берегов Англии разбился американский истребитель
Истребитель F-15 ВВС США упал в Северном море, недалеко от берегов английского графства Йоркшир.
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Общество
За нарушение самоизоляции россиян оштрафовали на 400 млн рублей
В сумме россиян оштрафовали на 407,6 млн рублей.
Sota.vision 06:28
Футбол
Николаев назвал Кокорина игроком сугубо чемпионата России
Бывший игрок «Зенита» Андрей Николаев поделился своим мнением о нынешнем футболисте питерцев Александре Кокорине, выступающим на правах аренды в "Сочи".
ProstoProSport 05:02
Общество
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Евросоюз может не открыть границы для россиян с 1 июля, сообщается на портале Ассоциации туроператоров России.
Газета.Ru 04:54
Происшествия
На строящемся боевом ледоколе в Петербурге произошел хлопок газа
На строящемся в Петербурге ледоколе "Иван Папанин" произошел хлопок газовоздушной смеси.
Вести.Ru 04:43
Общество
В двух регионах России отменили парады Победы
В Москве парад Победы было решено перенести с 9 мая на 24 июня из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия 05:07
Общество
Собянин рассказал об этапе снятия ограничений в июле
Уже с июля в российской столице могут снять введенные в связи с распространением коронавируса ограничения на посещение спортивных и массовых мероприятий, кинотеатров и театров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 01:51
Политика
Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложен
Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу не поедут с визитом в Турцию 14 июня, как это было запланировано.
Коммерсантъ вчера в 07:12
Шоу-бизнес
11-летний сын Анджелины Джоли показал, как актриса выглядит дома
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Городовой 06:09
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов
Россия вышлет двух чешских дипломатов. Об этом посол страны Витезслав Пивонька рассказал РИА Новости.
Lenta.ru 05:03
Шоу-бизнес
Друг Андрея Норкина рассказал о жизни ведущего после смерти жены
Телеведущий Андрей Норкин всю жизнь любил только покойную жену Юлию, рассказал журналистам его друг Евгений Спицын.
iReactor вчера в 13:28
Общество
Андрей Шмаров станет главным редактором «Ведомостей»
Совет директоров "Бизнес ньюс медиа" - издателя газеты "Ведомости" - рекомендовал гендиректору компании Глебу Прозорову назначить главным редактором Андрея Шмарова.
ТАСС 06:45
Происшествия
Умерла лжехирург из Краснодара Алена Верди
В Краснодаре умерла Алена Верди, которую подозревают в том, что она изуродовала нескольких пациентов, сообщает Следственное управление СК по Краснодарскому краю.
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Общество
Сбербанк запустил сервис проверки номеров и сайтов на мошенничество
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Коммерсантъ 06:08
Общество
Праздник «Алые паруса» пройдет в формате телетрансляции
Праздник выпускников пройдет в формате телевизионной трансляции.
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Кино
Индиана Джонс назван величайшим героем кино
Индиана Джонс назван величайшим героем в истории кино, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 12 июня в 06:10
Культура
Звезда Болливуда индийский актер Сушант Сингх Раджпут покончил с собой
Мумбаи, Индия, 15 июня 2020, 13:07 — REGNUM В Мумбаи 14 июня обнаружено тело известного индийского актера Сушанта Сингха Раджпута.
REGNUM 06:07
Происшествия
В «Пулково» два самолета задели друг друга
BFM.ru вчера в 06:44