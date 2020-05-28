Уровень долговой нагрузки домохозяйств (объем обязательных платежей по кредитам к располагаемым доходам) на 1 апреля достиг 10,9% -- максимального значения за все время наблюдений.

Здоровье Минздрав прокомментировал вопрос о безопасности гидроксихлорохина Вопрос эффективности и безопасности гидроксихлорохина при лечении коронавируса находится под постоянным контролем Минздрава РФ, сообщили в пресс-службе министерства. 2

Энергетика Газпром и Грузия договорились о цене на газ Министр экономики Грузии Натия Турнава сообщила в свою очередь, что руководство страны договорилось с Газпромом о снижении цены импортируемого газа примерно на 15%, передает РИА «Новости». 15

Общество У 14% москвичей выявлены маркеры антител к коронавирусу Мэр напомнил, что с понедельника, 1 июня, в столице разрешат совершать прогулки по улицам, в парках и скверах, но с соблюдением необходимых санитарных требований. 1

Экономика Правительство представило план по восстановлению экономики в России Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса. 284

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Экономика Почти 70% российских компаний пострадали из-за пандемии коронавируса «Пандемия COVID-19 в России затронула порядка 4,17 млн компаний и ИП от общего числа 6,05 млн, то есть до 67% малых, средних и крупных предприятий и ИП», — говорится в докладе. 2

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Экономика Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка. 98