Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ зафиксировал новый рекорд долговой нагрузки россиян

Уровень долговой нагрузки домохозяйств (объем обязательных платежей по кредитам к располагаемым доходам) на 1 апреля достиг 10,9% -- максимального значения за все время наблюдений.
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Долги россиян по кредитам достигли исторического максимума

URA.Ru10:26

Долговая нагрузка россиян на 1 апреля достигла исторического максимума

Комсомольская правда10:35

Долговое бремя россиян достигло исторического рекорда

Lenta.ru10:30

ЦБ зафиксировал новый рекорд долговой нагрузки россиян

Коммерсантъ11:36

ЦБ: долговая нагрузка россиян на 1 апреля достигла исторического максимума в 10,9%

ПРАЙМ10:19

ЦБ: долговая нагрузка россиян на 1 апреля достигла исторического максимума

Газета.Ru10:15

Долговая нагрузка россиян достигла нового рекорда во время пандемии

РБК10:00
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Армия и оружие

Поставки авиаракеты «Бронебойщик» в армию запланированы на 2021 год

RT на русском вчера в 03:34
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Общество

Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок

Ведомости 10:48
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Здоровье

Минздрав прокомментировал вопрос о безопасности гидроксихлорохина

Вопрос эффективности и безопасности гидроксихлорохина при лечении коронавируса находится под постоянным контролем Минздрава РФ, сообщили в пресс-службе министерства.
РИА Новости 08:00
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Энергетика

Газпром и Грузия договорились о цене на газ

Министр экономики Грузии Натия Турнава сообщила в свою очередь, что руководство страны договорилось с Газпромом о снижении цены импортируемого газа примерно на 15%, передает РИА «Новости».
Взгляд.ру 26 мая в 13:48
15
Общество

У 14% москвичей выявлены маркеры антител к коронавирусу

Мэр напомнил, что с понедельника, 1 июня, в столице разрешат совершать прогулки по улицам, в парках и скверах, но с соблюдением необходимых санитарных требований.
РИАМО 12:06
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Происшествия

Убийство афроамериканца полицейским вызвало протесты в США

В Миннеаполисе полицейские на глазах у прохожих задушили чернокожего мужчину, умолявшего о пощаде.
Вести.Ru вчера в 14:38
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Экономика

Правительство представило план по восстановлению экономики в России

Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса.
Газета.Ru 07:48
284
Общество

Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран

Трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский" вышел из германского порта Мукран (там находится логистический терминал проекта строительства "Северного потока 2"), свидетельствуют данные систем контроля передвижения морских судов.
Интерфакс 02:57
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Общество

Россия предоставила ВОЗ восемь возможных вакцин против коронавируса

10 вакцин находятся на стадии клинической оценки, 114 — на доклинической стадии, сообщила представитель международной организации в России Мелита Вуйнович, передаёт РИА Новости.
Говорит Москва 09:29
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Политика

В Совете Европы решили проверить поправки в российскую Конституцию

Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу решила направить запрос о проведении правовой экспертизы предложенных поправок к Конституции России в Венецианскую комиссию.
РБК 11:50
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Экономика

Почти 70% российских компаний пострадали из-за пандемии коронавируса

«Пандемия COVID-19 в России затронула порядка 4,17 млн компаний и ИП от общего числа 6,05 млн, то есть до 67% малых, средних и крупных предприятий и ИП», — говорится в докладе.
РБК 05:45
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Энергетика

Счетная палата оценила ситуацию с запасами нефти и газа в России

Разведанных запасов на разрабатываемых месторождениях нефти в России хватит на 35 лет добычи, природного газа — более чем на 50 лет.
РБК 02:16
108
Происшествия

Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

Ведомости 09:04
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Здоровье

Минздрав рекомендовал тестировать всех новорожденных на коронавирус

Всех младенцев необходимо тестировать на коронавирус при рождении, говорится в новых рекомендациях Минздрава.
Новая газета 08:10
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Политика

Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций

Меркель добавила, что во время предстоящего председательства Германии в Евросоюзе, которое начнется во второй половине 2020 года, отношения с Москвой станут одним из приоритетных направлений.
REGNUM 00:02
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Шоу-бизнес

Куклачев осудил Пригожина за слова о «бедствующих» артистах

Bimru.ru 06:45
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Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru вчера в 04:42
4,1K
Общество

Собянин предложил разрешить с 1 июня непродовольственную торговлю

С 1 июня в Москве можно открыть всю непродовольственную торговлю, заявил мэр Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 08:53
2,1K
Общество

Академик РАН предупредил о вреде длительного ношения масок и перчаток

Как сообщалось немногим ранее, по данным исследования социологов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного по заказу министерства здравоохранения, подавляющее большинство опрошенных россиян - 83% - надевают маски при выходе из дома и в общественных местах.
Новые Известия 12:30
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Политика

Ростуризм пообещал искусственно не сдерживать выездной турпоток

25 мая Догузова заявила, что рекомендации ее ведомства не выезжать за границу остаются в силе.
РБК 12:15
9
Политика

Польский дипломат раскрыл схему монетизации политики русофобии

Швидер подчеркнул, что среди поляков блуждает русофобия, мнение об иррациональной угрозе и иные страхи в отношении России.
ToDay News Ufa вчера в 12:24
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Происшествия

СК предъявил обвинение автору фейка о вывозе тел погибших от COVID-19

"Ольге Толокевич предъявлено обвинение по статье 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан)", - отметила представитель СК.
РИА Новости 12:19
2
Политика

В Кремле оценили действия властей Москвы по борьбе с коронавирусом

В Кремле высоко оценили работу столичных властей по противостоянию новому коронавирусу.
РИА Новости 06:23
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Космос

Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды

SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости вчера в 16:50
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Футбол

«А остальные там топ?» Шейдаев ответил на слова Мостового об уходе Гулиева из «Спартака»

Позже Шейдаев опубликовал скриншот со словами Александра Мостового о том, что уход Гулиева не станет потерей для «Спартака».
Чемпионат 07:44
Общество

Чубайс и Федермессер передали медикам в Дагестане тесты на COVID-19

Председатель правления ООО УК "Роснано" Анатолий Чубайс и автор проекта ОНФ "Регион Заботы", учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер в четверг передали первую партию из 20 тысяч тест-систем на коронавирусную инфекцию и средства индивидуальной защиты медикам Дагестана.
РИА Новости 09:30
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Общество

Мэрия Москвы раскрыла смертность от COVID-19 в апреле

В Москве в апреле текущего года от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 636 человек, в процентном соотношении смертность от коронавируса в столице за данный период составила от 1,4 до 2,8 процента.
Lenta.ru 07:50
40
Экономика

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс 04:53
98
Общество

Великобритания возглавила рейтинг смертности в мире от коронавируса

Великобритания сильнее других стран пострадала от пандемии коронавируса.
РЕН ТВ 04:00
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Общество

В Башкирии и Саратовской области создадут особые экономические зоны

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановления о создании двух особых экономических зон (ОЭЗ) в республике Башкортостан и Саратовской области, соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 08:21
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Как работают Яндекс.Новости?
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